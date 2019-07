گوگل با انتشار یک تیزر دو ویژگی مهم پیکسل ۴ را تایید کرد

شب گذشته گوگل با انتشار یک ویدیو در وبلاگ رسمی خود، وجود قابلیت‌های تعامل بدون لمس و سیستم تشخیص چهره در پیکسل ۴ را تایید کرد.

اول از همه به تعامل بدون لمس موسوم به Motion Sense می‌پردازیم که مبتنی بر سیستم راداری پروژه سولی است. به لطف این سیستم، می‌توانید با حرکات دست خود کارهایی مانند پخش آهنگ بعدی، قطع آلارم و سایلنت کردن گوشی هنگام دریافت تماس را انجام دهید. گوگل وعده داده که قابلیت‌های جدیدی برای این سیستم ارائه می‌شود. در ادامه می‌توانید این تیزر کوتاه را مشاهده کنید.

در مورد سیستم تشخیص چهره پیکسل ۴ هم تکنولوژی سولی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ظاهرا با برداشتن پیکسل ۴ این سیستم به‌سرعت می‌تواند چهره شما را شناسایی و قفل گوشی را باز کند. در بخش فوقانی پنل جلویی ۷ سنسور قرار دارد که شامل ۲ دوربین مادون قرمز، پروژکتور نقطه‌ای، منبع انتشار نور مادون قرمز، دوربین سلفی و سنسور تشخیص محیط و سنسور مجاورت است و در کنار آن‌ها باید به تراشه رادار سولی هم اشاره کنیم.

طبق اعلام گوگل، پیکسل ۴ در هر جهتی گرفته شود، می‌تواند چهره کاربر را تشخیص بدهد. علاوه بر این برای تایید پرداخت‌های اینترنتی و ورود به اپلیکیشن‌ها هم می‌توان از این سیستم استفاده کرد. در نهایت گوگل به امنیت این دو سیستم هم اشاره کرده است. تمام پردازش‌های مربوط به داده‌های سیستم سولی و تشخیص چهره در داخل پیکسل ۴ صورت می‌گیرد و سرویس‌های گوگل به این موارد دسترسی ندارند. علاوه بر این، تراشه امنیتی Titan M موجود در پیکسل ۴، وظیفه‌ی ذخیره‌سازی داده‌های چهره کاربران را بر عهده دارد.

