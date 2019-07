تحریم آمریکا منجر به مرگ اسپیکر هوشمند هواوی شده است

بر اساس گزارش سایت The Information، شرکت هواوی قصد داشته یک اسپیکر هوشمند تازه‌نفس را روانه‌ی بازار کند که سپس تحریم‌های آمریکا، مشکلات زیادی برای ارتباط بین هواوی و گوگل ایجاد کرده است. گفته می‌شود هواوی قصد داشته برای دستیار هوشمند این اسپیکرها از گوگل اسیستنت استفاده کند و ظاهرا قرار بوده اسپیکر مذکور در نمایشگاه IFA امسال در برلین رسما معرفی شود و در ادامه فروش جهانی آن را آغاز کند؛ در ضمن این شرکت چینی می‌خواسته از طریق فروش اینترنتی، این اسپیکرها را در آمریکا هم به فروش برساند.

اما به دلیل تحریم‌های آمریکا، این دو شرکت دیگر نتوانستند همکاری خود را برای توسعه این محصول ادامه دهند. سازندگان این اسپیکرها مانند آمازون، اپل و گوگل روزبه‌روز تحت فشار بیشتری در مورد جمع‌آوری اطلاعات حساس کاربران و نحوه مدیریت آن‌ها قرار می‌گیرند. در همین رابطه گزارش‌های متعددی منتشر شده که بر اساس آن‌ها، بخشی از داده‌های مربوط به الکسا، گوگل اسیستنت و سیری توسط افراد مورد بررسی قرار می‌گیرند تا محتوای جواب‌ها بهبود پیدا کنند.

هواوی هم که همواره تحت فشارهای زیادی در مورد نقش حریم خصوصی قرار دارد، با عرضه چنین اسپیکر هوشمندی بیش از پیش زیر ذره‌بین قرار می‌گرفت. یک گوشی هوشمند اطلاعات بسیار وسیعی از کاربران را در اختیار دارد اما در حال حاضر، ماهیت اسپیکرهای هوشمند که همواره در حال گوش دادن به صحبت‌های کاربران هستند، باعث شده که بسیاری از کاربران مشکوک به فعالیت‌های شرکت‌های بزرگ تکنولوژی، نگرانی زیادی بابت این اسپیکرها داشته باشند و به‌عنوان یک غریبه که به تمام مکالمات خصوصی افراد گوشی می‌دهد، به این گجت‌ها نگاه می‌کنند.

طی سال‌های گذشته، هواوی و گوگل ارتباط نزدیکی با یکدیگر داشته‌اند و برای توسعه محصولات مختلف با یکدیگر همکاری کرده‌اند. اما تحریم‌های آمریکا، به‌صورت ناگهانی ارتباط این دو شرکت را دچار مشکل کرده و هواوی به ناچار باید از پروژه متن‌باز اندروید استفاده کند که فاقد اپلیکیشن‌ها و سرویس‌های گوگل است.

