دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا، سن دیگو موفق به اختراع لنز هوشمندی شده‌اند که با پلک زدن چشم می‌تواند اجسام را با بزرگنمایی دوبرابری نشان دهد.

معمولا لنز‌های هوشمند را بیشتر در فیلم‌های علمی-تخیلی و یا کتاب‌هایی با ژانر مشابه دیده‌ایم. لنز‌هایی با قابلیت‌های فوق‌العاده که تا چند سال گذشته، تصور آن در واقعیت امکان‌پذیر نبود! اما دیروز خبری منتشر شد مبنی براینکه دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا، سن دیگو موفق شدند لنزی را طراحی کنند که با دوبار پلک زدن انسان بزرگ‌نمایی می‌کند!

اما این لنز‌ هوشمند چگونه کار می‌کنند؟ دانشمندان برای دست‌یابی به چنین هدفی، ابتدا همه‌ی سیگنال‌های الکترواکولوگرافی (پتانسیل پایدار قرنیه-شبکیه) که هنگام چرخش چشم به اطراف منتشر می‌شوند را اندازه‌گیری کرده و سپس یک لنز بیومیمتیک نرمی را طراحی کردند که مستقیما به امواج الکتریکی تولید شده واکنش نشان می‌دهد. این لنز می‌تواند فاصله‌ی کانونی خود را بسته به سیگنال‌هایی که در نتیجه‌ی حرکات چشم تولید می‌شود تغییر دهد و در نتیجه با دوبار پلک زدن بزرگ‌نمایی می‌کند.

از قابلیت‌های جالب این لنز می‌توان به این نکته اشاره کرد که حتی اگر فردی بینایی خود را نیز از دست داده باشد، این لنز باز هم عملکرد ثابتی را از خود نشان می‌دهد. چراکه مسئله دیدن یا ندیدن نیست و همه چیز به سیگنال‌های الکتریکی تولید شده برمی‌گردد.

دانشمندان معتقدند این لنز می‌تواند در کارهایی از قبیل پروتز بصری، ساخت عینک‌هایی با قابلیت تنظیم لنز و روبات‌های کنترل از راه دور مورد استفاده قرار گیرد. البته هنوز مشخص نیست انسان‌ها بتوانند از این لنز استفاده کنند یا خیر. هرچند اگر انسان‌های عادی فعلا قادر به استفاده از این لنز نباشند، به زودی شاهد به وقوع پیوستن این امر خواهیم بود.

