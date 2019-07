هواوی طی ماه‌های آوریل تا ژوئن سال جاری، موفق به کسب درآمد ۳۲.۲ میلیارد دلاری شده است که نسبت به سه‌ماهه قبلی، شاهد افزایش ۲۳ درصدی هستیم و این موفقیت علی‌رغم اجرا شدن تحریم‌های آمریکا علیه هواوی به دست آمده است. در نیمه‌ی نخست سال جاری، هواوی توانسته ۱۱۸ میلیون گوشی هوشمند به فروش برساند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۲۴ درصدی به دست آمده است. در این مدت، بخش گجت‌های مصرفی هواوی حدود ۳۲.۱ میلیارد دلار درآمد به دست آورده‌اند که این رقم، ۵۵ درصد از کل درآمد این شرکت را تشکیل می‌دهد.

با توجه به ساختار مالکیت خصوصی هواوی، این شرکت موظف به انتشار جزییات عملکرد مالی خود نیست و همین گزارش‌ها هم نسبت به شرکت‌های عمومی، حاوی جزییات بسیار کمتری هستند. اما اخیرا این شرکت به انتشار چنین گزارش‌هایی توجه بیشتری نشان داده است.

در همین زمینه شرکت Canalys گزارشی منتشر کرده که در آن آمده سهم بازار گوشی‌های هواوی‌ در بازار چین رو به افزایش است. با وجود کوچک‌تر شدن این بازار، هواوی‌ موفق شده در بازار کشور چین ۳۸ درصد از سهم بازار را از آن خود کند. این در حالی است که سهم بازار گوشی‌های تمام رقبای مهم هواوی‌ یعنی شیائومی، اوپو، ویو و اپل کاهش یافته است.۶۴ درصد از گوشی‌های هواوی در بازار چین به فروش می‌رسند که از سال ۲۰۱۳، چنین درصدی سابقه نداشته است.

منبع: The Verge

The post افزایش ۲۳ درصدی درآمد هواوی علی‌رغم تحریم‌های آمریکا appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala