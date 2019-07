با توجه به عملکرد نه چندان رضایت بخش سامسونگ در فروش گوشی‌های هوشمند در سال ۲۰۱۹، ظاهرا این شرکت برای رقابت با هواوی که سهم بزرگی از بازار گوشی‌های هوشمند را در اختیار دارد و در مقایسه با سال گذشته درآمد بیشتری نیز از این راه کسب کرده، باید سیاست بهتری را در پیش بگیرد.

قبل از انتشار گزارش مالی سه ماه خود، سامسونگ پیش‌بینی می‌کرد که به نسبت سال گذشته، سود این شرکت با ۶۰ درصد کاهش همراه باشد. بعد از انتشار گزارش مالی سه ماه ۲۰۱۹، مشخص شد که پیش‌بینی‌های این شرکت درست از آب درآمد و بزرگترین شرکت تولید‌کننده‌ی گوشی‌های اندرویدی، کمترین میزان سوددهی در ۳ سال اخیر را شاهد بوده و سود خالص آن از ۱۵.۶۴ تریلیون دلار سال گذشته، به ۶.۲۳ تریلیون دلار رسید! این یعنی ۶۰.۲ درصد افت نسبت به زمان مشابه در سال گذشته! این کاهش سوددهی به قدری زیاد بود که حتی عرضه‌ی زودهنگام گوشی‌های سری گلکسی S10 نیز نتوانست تأثیر زیادی روی آن بگذارد.

اما یکی از بزرگ‌ترین رقبای سامسونگ در فروش گوشی‌های هوشمند، هواوی است. شرکتی که با همکاری برند زیر مجموعه‌ی خود، آنر، موفق شد بخش بزرگی از بازار گوشی‌های میان‌رده را تحت اختیار خود درآورد. هرچند سامسونگ نیز با تولید گوشی‌هایی چون گلکسی A50، گلکسی A70 و دیگر گوشی‌ها از سری A، قصد قدرت‌نمایی در بازار گوشی‌های میان‌رده را داشته اما با در نظر گرفتن قیمت در برابر کارایی، همچنان بسیاری از مردم محصولات هواوی را ترجیح می‌دهند.

این درحالیست که بعد از پایان ۶ ماه مشقت‌بار در سال ۲۰۱۹ و بعد از تحریم‌های عجیب دولت ترامپ، هواوی بازهم در مقایسه با بازه‌ی زمانی مشابه در سال گذشته، سود بیشتری را کسب کرد که اگر ممنوعیت‌های کذایی وجود نداشتند، قطعا این شرکت در وضعیت بسیار بهتری قرار داشت. اما هنوز هم می‌توان به وضعیت هواوی امیدوار بود!

هواوی را نباید دست کم گرفت!

بعد از اعمال تحریم‌های سخت دولت ترامپ روی هواوی، به نظر می‌رسید این شرکت حسابی دچار دردسر شده و به زودی به وضعیت نابسامانی دچار خواهد شد. اما نفوذ هواوی در بازار گوشی‌های هوشمند به حدی زیاد شد که نمی‌شد آن را دست کم گرفت! هواوی در ابتدا اعلام کرد اگر آمریکا روی موضوع تحریم‌ها پافشاری کند و اجازه‌ی مشارکت هواوی با گوگل را ندهد، سیستم‌عامل اختصاصی این شرکت تحت عنوان هانگ‌منگ که ۶۰ درصد از اندروید و iOS سریع‌تر است، به عنوان سیستم‌عامل اول گوشی‌های هوشمند این شرکت استفاده خواهد شد. درواقع این‌ها همه یک شایعه بود تا اثرات تحریم کمی کمرنگ‌تر شود و همین اتفاق نیز رخ داد! ترامپ کمی از موضع خود عقب‌نشینی کرد و گوگل نیز اجازه‌ی مشارکت با یکی از شرکای تجاری بزرگ خود را بدست آورد.

با رفع موقت تحریم‌ها، هواوی این فرصت را خواهد داشت تا گوشی‌ تاشو میت ایکس را بدون تأخیر و با سیستم‌عامل محبوب اندروید وارد بازار کند. اگر گوشی تاشو هواوی با مشکل خاصی همراه نباشد، می‌توان انتظار داشت که با فروش بسیار خوبی همراه باشد و با کمک سری میت ۳۰ که از قابلیت‌های بسیار خوبی نیز در کنار قیمت مناسب بهره می‌برند، به هواوی در مسیر رسیدن به سامسونگ کمک کند. البته گلکسی فولد نیز با طراحی بهبودیافته به زمان انتشار خود نزدیک می‌شود، اما از آنجایی که مشکلات این گوشی به شکل عمومی‌تری فاش شد، احتمال دارد سامسونگ از این مسئله ضربه خورده و قافله را به هواوی ببازد. هواوی در ابتدا در این فکر بود تا در سه ماه نخست سال ۲۰۲۰ میلادی و با عرضه‌ی گوشی‌های جدید و قدرتمند خود، لقب بزرگ‌ترین تولید‌کننده‌ی گوشی‌های هوشمند را از سامسونگ برباید، اما در بهترین زمان ممکن، به بدترین مانع موجود یعنی تحریم‌ها برخورد و همین مسئله نیز باعث شد کمی از عرصه‌ی رقابت عقب بماند. اما عملکرد درخشان این شرکت که برخلاف انتظار خود آن‌ها نیز بود، همچنان این شرکت را در کورس رقابت نگه داشت تا در آینده‌ای نزدیک، شاهد جنگ بزرگی بین سامسونگ و هواوی باشیم!

گلکسی نوت ۱۰؛ قدرتمند، اما ناکافی!

واژه‌ی ناکافی در اینجا به معنی وجود ضعف در گوشی‌های سری نوت ۱۰ نیست! گوشی‌های این سری هرچند هنوز رسما عرضه نشده‌اند، اما به نظر می‌رسد که حرف‌های زیادی برای گفتن دارند. برای مثال جدیدترین شایعه‌ها حاکی از آن است که نوت ۱۰ در ابتدایی‌ترین مدل، با ۸ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه‌ی داخلی عرضه می‌شود! در رابطه با پردازنده‌ی این گوشی نیز هنوز اخبار در حد شایعه‌اند اما اکثر این شایعات به یک چیز واحد اشاره دارند و آن، استفاده‌ی سامسونگ از پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس در نوت ۱۰ است.

از دیگر تغییرات نوت ۱۰ می‌توان به حذف جک هدفون اشاره کرد. برای خیلی‌ها حذف جک هدفون ناراحت کننده است اما دسته‌ی دیگری از کاربران اهمیتی برای این مسئله قائل نیستند و شاید آن را یک ویژگی مورد نیاز برای نوت ۱۰ می‌دانند! البته اخیرا خبری منتشر شد مبنی براینکه سامسونگ از حذف جک هدفون پشیمان است! عجیب به نظر می‌رسد اما احتمال دارد به همین خاطر برخی از مشتریان این شرکت نیز به خرید این گوشی رغبت نشان ندهند. البته سامسونگ می‌تواند از طرفی از بابت حذف جک هدفون خوشحال باشد! چراکه گوشی‌های اپل نیز از پیشتر این مسیر را طی کرده‌اند و احتمالا هواوی و دیگر شرکت‌ها نیز در آینده چنین تغییری را در گوشی‌های هوشمند خود اعمال خواهند کرد.

با همه این تفاسیر، همچنان نوت ۱۰ را نمی‌توان جهشی بزرگ در گوشی‌های هوشمند دانست! این گوشی نیز همانند نسل قبلی خود، دستخوش تغییرات اندکی شده و نمی‌تواند آن‌قدرها منحصر بفرد باشد که کاربران برای تجربه‌ی آن رغبت زیادی نشان دهند. هر ویژگی قابل توجهی که در نوت ۱۰ وجود دارد، در S10 نیز به قدری خوب است که نیاز کاربران را برطرف کند. نوت ۱۰ مسلما گوشی بدی نخواهد بود، اما به احتمال زیاد گوشی نیست که بتواند فاصله‌ی زیادی بین سامسونگ و هوآوی در بازار گوشی‌های هوشمند ایجاد کند.

سامسونگ حتی در ساخت گوشی نوت ۹ نیز خلاقیت چندانی به خرج نداد و تقریبا نمونه‌ی قوی‌تر و اندکی زیباتر نوت ۸ را روانه‌ی بازار کرد! برای شرکتی مثل سامسونگ که هیچگاه از موانع تکنولوژی هراس نداشته و همیشه پا را فراتر از آنچه که عرف بوده می‌گذاشت، طراحی‌های مشابه و عدم خلاقیت چیز جالبی نیست! این درحالیست که هواوی در طراحی میت ۲۰ پرو، به نسبت میت ۱۰ پرو، تغییرات زیادی را اعمال کرد و همین مسئله نیز به فروش بالای این گوشی کمک شایانی کرد.

در آخر نیز باید به این نکته اشاره کنیم که هدف از بیان این مطالب، مقایسه‌ی کیفیت محصولات دو شرکت نبوده است. سامسونگ در حال حاضر بزرگترین شرکت تولید‌کننده‌ی گوشی‌های مبتنی بر اندروید است و فاصله‌ی زیادی نیز با شرکت‌های دیگر دارد. اما شواهدی چون گزارش مالی این شرکت، از عملکرد نزولی آن حکایت دارند و این یعنی سامسونگ باید تغییراتی در سیاست فعلی خود ایجاد کند تا با افت بیشتری مواجه نشود. مشابه سیاستی که هواوی با سابقه‌ی غیرقابل مقایسه با سامسونگ در پیش گرفته که حتی در دوره‌ی تحریم‌ نیز سوددهی محصولات این شرکت تضمین شده است!

البته برخی از خبرگذاری‌ها اعلام کرده‌اند سامسونگ در ساخت گلکسی S11 تغییرات زیادی را اعمال خواهد کرد که از جمله‌ی این تغییرات می‌توان به استفاده از دوربین‌های پیشرفته‌تر و با کیفیت‌تر اشاره کرد. همچنین گفته می‌شود جک هدفون به این گوشی باز خواهد گشت و درگاه کارت حافظه‌ی جانبی نیز برای آن در نظر گرفته خواهد شد. با این اوصاف هنوز زود است که در رابطه با گلکسی S11 صحبت کنیم. اما اگر سامسونگ قصد داشته باشد فاصله‌ی خود را با رقبا بیشتر از آنچه که اکنون شاهد آن هستیم کند و همچنین روند رو به رشد خود را نیز از سر گیرد، نیاز به یک تغییر اساسی در طراحی گوشی‌های هوشمند خود خواهد داشت.

