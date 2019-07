نصف شدن سود سامسونگ در پی کاهش تقاضا

سامسونگ الکترونیکس جدیدترین گزارش مالی مربوط به سه‌ماهه دوم سال جاری را منتشر کرد که طبق آن، این شرکت وضعیت چندان ایدئالی ندارد. سود عملیاتی این شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۶ درصد کاهش داشته و به ۶.۶ تریلیون وون رسیده است که از زمان دردسرهای مربوط به گلکسی نوت ۷ در سال ۲۰۱۶، این رقم پایین‌ترین سود دریافتی محسوب می‌شود.

سامسونگ مقصر اصلی این وضعیت را کاهش تقاضا برای محصولات نیمه‌هادی می‌داند. این شرکت امیدوار است در نیمه دوم سال جاری وضعیت بهبود پیدا کند ولی در این میان به عدم قطعیتی که بر بازار سایه انداخته هم اشاره می‌کند؛ عدم قطعیتی که عمدتا به جنگ تجاری بین کشورهای مختلف برمی‌گردد.

اگرچه درآمد بخش موبایل سامسونگ‌ ۸ درصد رشد داشته، ولی نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد کاهش ۴۲ درصدی سود در این بخش هستیم. سامسونگ‌ می‌گوید روی هم رفته فروش گوشی‌ها رشد داشته است و گوشی‌های میان‌رده مانند گلکسی A50 و A70 مورد استقبال زیادی قرار گرفته‌اند؛ اما در این میان، گوشی‌های پرچم‌دار مانند گلکسی اس ۱۰ که سود زیادی را برای این شرکت به ارمغان می‌آورند، آنچنان که باید و شاید نتوانسته‌اند فروش زیادی داشته باشند.

سامسونگ امیدوار است با عرضه گوشی‌هایی مانند گلکسی فولد و گلکسی نوت ۱۰ بتواند آمار فروش گوشی‌های پرچم‌دار را افزایش دهد. در ضمن این شرکت قصد دارد در نیمه دوم ۲۰۱۹ هم گوشی‌های میان‌رده قدرتمندی را روانه‌ی بازار کند. در ضمن سامسونگ انتظار دارد تقاضا برای نمایشگرهای اولد این شرکت افزایش پیدا کند و با توجه به حرکت شرکت‌ها به سمت ساخت گوشی‌های ۵G، شرکت‌های بیشتری برای کنار آمدن با محدودیت‌های این فناوری از پنل‌های اولد باریک‌تر سامسونگ استفاده خواهند کرد.

منبع: The Verge

