اپل روز گذشته گزارش مالی مربوط به سومین فصل مالی ۲۰۱۹ را منتشر کرد که طبق آن این شرکت طی این مدت توانسته ۵۳.۸ میلیارد دلار درآمد کسب کند. درآمد حاصل از فروش آیفون طی این مدت ۲۵.۹۹ میلیارد دلار بوده که در مدت مشابه سال گذشته، آیفون درآمد ۲۹.۴۷ میلیارد دلاری برای شرکت اپل به ارمغان آورده است. از سال ۲۰۱۲، این نخستین باری محسوب می‌شود که درآمد آیفون کمتر از نصف درآمد کل اپل را تشکیل می‌دهد.

سرویس‌های نرم‌افزاری اپل روزبه‌روز اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند و درآمد آن‌ها حالا به ۱۱.۴۶ میلیارد دلار می‌رسد.

سرویس‌های نرم‌افزاری اپل روزبه‌روز اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند و درآمد آن‌ها حالا به ۱۱.۴۶ میلیارد دلار می‌رسد. در ادامه می‌توانیم به درآمد ۵.۸۲ میلیارد دلاری کامپیوترهای مک و درآمد ۵.۰۲۳ میلیارد دلاری آیپدها اشاره کنیم. گزارش مالی بعدی اپل اهمیت زیادی دارد زیرا این شرکت طی این مدت سرویس‌های اپل تی‌وی پلاس و اپل آرکید را راه‌اندازی می‌کند و مدیران ارشد آن انتظار دارند درآمد فصل مالی بعدی به ۶۱ تا ۶۴ میلیارد دلار برسد.

اپل چند روز قبل با پرداخت ۱ میلیارد دلار، بخش مودم موبایل اینتل را خریداری کرد و با این کار حدود ۲۲۰۰ کارمند شاغل در این بخش روانه‌ی شرکت اپل می‌شوند. اپل با این کار می‌تواند به ساخت مودم‌های اختصاصی روی بیاورد و وابستگی خود را به شرکت‌های ثالث کمتر کند. بر اساس شایعات منتشر شده، در سال ۲۰۲۰ تمام آیفون‌ها از فناوری ۵G پشتیبانی می‌کنند.

The post آیفون حالا کمتر از نصف کسب‌وکار اپل را تشکیل می‌دهد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala