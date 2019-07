گوشی گیمینگ شیائومی بلک شارک ۲ پرو معرفی شد

اگر خودتان یا کسی دور و بر شما فکر می‌کند که گوشی‌ها دیگر قابل پیش‌بینی و تکراری شده‌اند، باید به شما و اطرافیانتان گوشی‌های گیمینگ را نشان بدهیم. امروز شیائومی یک گوشی گیمینگ جدید معرفی کرد که بلک شارک ۲ پرو نام دارد و مشخصات فنی آن، ثابت می‌کند که با گوشی تکراری یا قابل پیش‌بینی روبرو نیستیم.

اگر گوشی‌های شیائومی را بشناسید، حتما می‌دانید که در حال حاضر گوشی بلک شارک ۲ فروخته می‌شود. پسوند Pro در نام گوشی جدید، یعنی ویژگی‌های سخت‌افزاری جدیدی به این گوشی اضافه شده است. برای مثال می‌توانیم به نرخ پاسخگویی به لمس در نمایشگر بلک شارک ۲ پرو اشاره کنیم که حالا حدود ۷ میلی‌ثانیه کاهش داشته و از ۴۳.۵ به ۳۴.۷ میلی‌ثانیه رسیده است. شاید این عدد کم به نظر برسد اما همین میلی‌ثانیه‌ها می‌توانند شما را در یک بازی از باخت نجات دهند که فاکتوری مهم برای گوشی‌های گیمینگ است. برای مقایسه، گوشی ایسوس ROG Phone II که اخیرا معرفی شد، نرخ پاسخگویی به لمس ۴۹ میلی‌ثانیه‌ای دارد.

همچنین شیائومی بلک شارک ۲ پلاس در کنار ایسوس ROG Phone II، تنها گوشی‌هایی هستند که به پردازنده اسنپدراگن ۸۵۵ پلاس مجهز شده‌اند که این یعنی عملکرد کلی پردازنده و گرافیک این گوشی‌ها، نسبت به دیگر گوشی‌های مجهز به اسنپدراگن ۸۵۵ معمولی، بهتر خواهد بود.

جدا از این موارد، دیگر مشخصات بلک شارک ۲ پلاس با نسخه معمولی آن، تفاوت چندانی ندارد. از جمله این ویژگی‌ها، می‌توانیم برای مثال به نمایشگر حساس به فشار و ویژگی مجیک تاچ اشاره کنیم. این ویژگی به کاربر اجازه می‌دهد تا کنترل بیشتری در بازی‌ها داشته باشد و با استفاده از فشار، بتواند دکمه‌هایی جدید در بازی‌ها به وجود بیاورد.

ویژگی‌های دیگری مثل سیستم خنک‌سازی مایع و همچنین چینش هوشمندانه X شکل آنتن‌ها در این گوشی هم حاضر هستند که باعث می‌شود در هنگام بازی کرد در حالت افقی، شاهد افت سیگنال آنتن WiFi نباشد. نمایشگر AMOLED این گوشی هم نرخ تجدید لمس ۲۴۰ هرتزی دارد که عالی است اما متاسفانه، نرخ تجدید تصاویر در نمایشگر، همچنان ۶۰ هرتز است. از این جنبه، بلک شارک ۲ پرو از گوشی‌هایی مثل ریزر فون ۲ و ایسوس ROG Phone II که نمایشگرهای ۱۲۰ هرتزی دارند، ضعیف‌تر است. حتی گوشی وان پلاس ۷ پرو که گوشی گیمینگ نیست نیز دارای نمایشگر ۹۰ هرتزی است و از شیائومی بلک شارک ۲ پرو سریع‌تر است.

مدل پایه این گوشی دارای رم ۱۲ گیگابایتی و حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایتی است که حافظه داخلی از نوع UFS 3.0 خواهد بود. قیمت این نسخه حدود ۴۳۵ دلار است. نسخه دیگر دارای حافظه داخلی ۲۵۶ گیگابایتی با همان تکنولوژی UFS 3.0 است و قیمت ۵۰۸ دلاری دارد. همچنین رم این نسخه هم ۱۲ گیگابایتی خواهد بود.

در بخش دوربین، شاهد سنسور ۴۸ مگاپیکسلی با لنزی با دیافراگم f/1.75 برای دوربین اصلی هستیم. دوربین دوم هم ۱۲ مگاپیکسلی خواهد بود که زوم دو برابری را با لنزی با دیافراگم f/2.2 میسر می‌کند. دوربین سلفی این گوشی هم ۲۰ مگاپیکسلی است و لنز آن دارای دیافراگم f/2.0 خواهد بود. در نهایت این مجموعه سخت‌افزاری، از یک باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپری نیرو می‌گیرد که با شارژر ۲۷ واتی که در بسته بندی محصول قرار دارد، به سرعت شارژ خواهد شد. سیستم عامل دستگاه هم اندروید پای خواهد بود و رابط کاربری خاصی روی آن پیاده نشده و شبیه به اندروید خام خواهد بود.

شیائومی بلک شارک ۲ پرو بیش از هرچیز دیگری، ثابت می‌کند که گوشی‌های گیمینگ محبوب هستند و در اقسا نقاط دنیا، طرفداران خاص خود را دارند. در این بازار نیز محصولات زیادی وجود ندارد و انتخاب کاربران، بین گوشی‌های شیائومی بلک شارک، گوشی‌های ریزر و گوشی‌های گیمینگ ایسوس خواهد بود. کسانی که به دنبال گوشی گیمینگ هستند، معمولا به دنبال چیزی بیشتر از یک گوشی معمولی می‌گردند و شیائومی بلک شارک ۲ پرو هم به خوبی نیاز آن‌ها را برآورده می‌کند. این گوشی قرار است ابتدا در اروپا عرضه شود و چند ماه پس از آن، به بازارهای دیگر هم راه پیدا خواهد کرد.

