روز گذشته سامسونگ رسما تبلت پرچم‌دار خود به نام گلکسی تب اس ۶ را رسما معرفی کرد که از ویژگی‌های جذاب‌تری نسبت به نسل قبلی بهره می‌برد.

اول از همه باید بگوییم که قلب تپنده این تبلت، تراشه قدرتمند اسنپ‌دراگون ۸۵۵ است و کاربران می‌توانند از بین مدل‌های ۶/۱۲۸ گیگابایتی یا ۸/۲۵۶ گیگابایتی دست به انتخاب بزنند. کاربرانی هم که خواستار بهره‌گیری از حافظه بیشتری هستند، می‌توانند از کارت حافظه microSD استفاده کنند. از دیگر ویژگی‌های قابل توجه گلکسی تب اس ۶ می‌توانیم به نمایشگر ۱۰.۵ اینچی AMOLED با رزولون ۲۵۶۰ در ۱۶۰۰ و نسبت تصویر ۱۶:۱۰ اشاره کنیم. در بخش پایینی تبلت هم چهار اسپیکر مبتنی بر تکنولوژی‌های AKG و Dolby Atmos قرار دارد تا کاربران بتوانند از کیفیت صدای فوق‌العاده‌ای لذت ببرند.

در کمال تعجب، در پنل پشتی این تبلت دو دوربین دیده می‌شود. دوربین اصلی مبتنی بر سنسور ۱۳ مگاپیکسلی است و دوربین دومی از لنز واید ۱۲۳ درجه‌ای بهره می‌برد. برای عکس سلفی و ویدیو چت هم می‌توانید از دوربین ۸ مگاپیکسلی بهره ببرید. طبق ادعای سامسونگ، این نخستین تبلتی است که از دوربین واید بهره می‌برد.







انرژی این تبلت از جانب یک باتری بزرگ ۷۰۴۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود و قلم S Pen هم دارای باتری ۰.۳۵ میلی‌آمپری است که می‌تواند تا ۱۰ ساعت انرژی برای این قلم ارائه کند. با ۱۰ دقیقه قرار دادن قلم در داک مخصوص آن در تبلت، باتری آن کاملا شارژ می‌شود. مانند گلکسی نوت ۹، این قلم S Pen گلکسی تب اس ۶ می‌تواند به‌عنوان کنترل از راه دور برای انجام کارهای مختلف مورد استفاده قرار بگیرد.

اگر هم به قابلیت سامسونگ DeX علاقه زیادی دارید، باید بگوییم که این تبلت از قابلیت مذکور پشتیبانی می‌کند تا بتوانید آن را به‌نوعی کامپیوتر تبدیل کنید. باید خاطرنشان کنیم که گلکسی تب اس ۶ یکی از اولین تبلت‌هایی محسوب می‌شود که مجهز به حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر است.

این تبلت در رنگ‌های آبی، خاکستری و صورتی روانه‌ی بازار می‌شود. برای خرید مدل مبتنی بر ۶ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی، باید مبلغ ۶۴۹ دلار بپردازید و خرید مدل مبتنی بر ۸/۲۵۶ گیگابایت هم ۷۲۹ دلار هزینه در پی دارد.







منبع: GSM Arena

The post سامسونگ از تبلت گلکسی تب اس ۶ با ویژگی‌های جذاب رونمایی کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala