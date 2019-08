طبق ادعای تحلیلگران شرکت Citi Research، آیفون بعدی احتمالا از قلم اپل موسوم به اپل پنسل پشتیبانی می‌کند. از زمان معرفی نخستین نسل اپل پنسل، این قلم تنها با آیپدها سازگار بوده است. به همین خاطر «اگر» این شایعه صحت داشته باشد، خبر بسیار مهمی محسوب می‌شود. لازم به ذکر است که شرکت Citi Research عمدتا بر مسائل مالی شرکت‌ها تمرکز دارد و در زمینه‌ی پیش‌بینی ویژگی‌های گجت‌ها سابقه‌ای ندارد که بتوانیم بر اساس آن، صحت و سقم چنین اطلاعاتی را مورد بررسی قرار دهیم.

طبق اعلام تحلیلگران این شرکت، قیمت آیفون های جدید مشابه نسل قبلی است.

همچنین طبق اعلام تحلیلگران این شرکت، قیمت آیفون‌های جدید مشابه نسل قبلی است و این یعنی قیمت نسل جدید آیفون‌ XS از ۹۹۹ دلار آغاز می‌شود، قیمت پایه مدل جدید آیفون‌ XS مکس هم ۱۰۹۹ دلار خواهد بود و برای خرید مدل پایه نسل بعدی آیفون‌ XR هم باید مبلغ ۷۴۹ دلار پرداخته شود.

سال گذشته هم شایعاتی در رابطه با پشتیبانی آیفون‌ XS و XS مکس از اپل پنسل منتشر شد که در نهایت صحت نداشتند. آیا در رابطه با آیفون‌های جدید بالاخره شاهد پشتیبانی از این قابلیت خواهیم بود؟ همانطور که گفتیم، با توجه به سابقه این شرکت، چندان نباید روی صحت این شایعه حساب کنیم.

