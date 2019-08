هواوی میت ۳۰ مجهز به دو دوربین ۴۰ مگاپیکسلی است

طبق گزارش‌های منتشر شده، تا چند ماه دیگر قرار است گوشی‌های هواوی میت ۳۰ و میت ۳۰ پرو رسما معرفی شوند. ظاهرا این گوشی‌ها مانند نسل قبلی از چینش مربعی شکل برای دوربین‌های اصلی بهره می‌برند و طبق اعلام یکی از افشاگران، ظاهرا مدل استاندارد این گوشی مجهز به دوربین سه‌گانه شامل دو دوربین ۴۰ مگاپیکسلی و یک دوربین ۸ مگاپیکسلی است.

سنسور اصلی ۴۰ مگاپیکسلی از لنز مبتنی بر دیافراگم F/1.6 یا F/1.4 بهره می‌برد. همانند هواوی P30 پرو، چینش پیکسل‌های این سنسور به‌صورت RYYB است تا بتواند نور بیشتری را جذب کند. سنسور ۴۰ مگاپیکسلی که در کنار آن قرار دارد، مجهز به لنز واید است. این دوربین‌ها معمولا در زمینه‌ی کیفیت تصویر حرف زیادی برای گفتن ندارند اما ظاهرا زاویه دید لنز آن به ۱۲۰ درجه می‌رسد و در زمینه‌ی کیفیت تصویر هم می‌تواند نظر کاربران را جلب کند. سومین دوربین هواوی میت ۳۰ که مبتنی بر سنسور ۸ مگاپیکسلی است، از لنز تله‌فوتو بهره می‌برد و مانند P30 پرو می‌تواند زوم اپتیکال ۵ برابری را به ارمغان بیاورد.

از دیگر ویژگی‌های هواوی میت ۳۰ می‌توانیم به تراشه کایرین ۹۸۵ به همراه مودم ۵G، شارژ سریع ۵۵ واتی و شارژ بی‌سیم ۱۰ واتی اشاره کنیم. با نزدیک‌تر شدن به زمان عرضه، حجم اخبار مربوط به هواوی میت ۳۰ هم افزایش پیدا می‌کند و باید ببینیم که این گزارش‌ها صحت دارند یا صرفا شایعات بی‌اساس به حساب می‌آیند.

