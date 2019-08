آیفون سال ۲۰۲۱ دارای سنسور اثر انگشت در زیر نمایشگر خواهد بود

امروز Ming-Chi Kuo که تحلیلگر مسائل مربوط به اپل است، اعلام کرده که اپل می‌خواهد در آیفون سال ۲۰۲۱ از سنسور انگشت در زیر نمایشگر استفاده کند و به این ترتیب، شاهد بازگشت Touch ID به آیفون خواهیم بود. آنطور که ۹To5Mac نوشته، Ming-Chi Kuo گفته که این Touch ID در کنار Face ID در این آیفون وجود خواهد داشت تا کاربر بتواند هر کدام از این تکنولوژی‌ها را که می‌خواهد، استفاده کند.

در حال حاضر، بیش از یک سال می‌شود که گوشی‌های مختلفی را مشاهده کرده‌ایم که دارای سنسور اثر انگشت در زیر نمایشگر هستند و اولین گوشی در این زمینه نیز، گوشی ویوو X20 Plus UD بود. اگرچه تا به حال چنین تکنولوژی را در آیفون ندیده‌ایم اما گفته می‌شود که اپل از سال ۲۰۱۷ در حال کار روی این تکنولوژی بوده تا بتواند سنسور اثر انگشت خاص خود را برای آیفون آماده کند. اما چرا اپل تا به حال از سنسور اثر انگشت در زیر نمایشگر گوشی‌های خود استفاده نکرده؟

محدودیت‌های فعلی این تکنولوژی، دلیل عمده آن است. همچنین سخت بودن تولید نمایشگر‌هایی که مجهز به چنین سنسوری هستند نیز یک دلیل دیگر برای این موضوع است. در مجموع اما گفته شده که این مشکلات تا سال ۲۰۲۱ حل خواهند شد و بالاخره شاهد استفاده از سنسور اثر انگشت در زیر نمایشگر آیفون خواهیم بود. همچنین این سنسورها از نوع فراصوت خواهند بود که تکنولوژی آن مشابه سنسور اثر انگشت کوالکام که در گلکسی اس ۱۰ استفاده شده، خواهد بود.

جدا از استفاده از این نوع سنسور اثر انگشت در آیفون ۲۰۲۱، مینگ‌چی کو پیش‌بینی کرده که اپل می‌تواند از این سنسور اثر انگشت در اپل واچ هم استفاده کند. البته او نگفته که اپل قصد دارد چنین سنسوری را در اپل واچ‌های آینده استفاده کند و صرفا حدس زده که چنین چیزی ممکن است. اپل واچ در حال حاضر جزو معدود محصولات اپل است که تنها از رمز‌های چهار پینی برای باز شدن قفل استفاده می‌کند و هیچ راهکار بایومتریکی برای این کار ندارد.

ممکن است اپل از این سنسور اثر انگشت در اپل واچ هم استفاده کند!

استفاده از Touch ID و Face ID به صورت همزمان، می‌تواند از نظر امنیتی فوق العاده باشد. یعنی اگر قرار باشد برای باز کردن قفل گوشی خود، لازم باشد همزمان از هر دو راهکار استفاده کنید، امنیت دستگاه شما بالاتر می‌رود. درواقع در چنین حالتی، یک هکر اگر بخواهد قفل گوشی شما را باز کند، هم باید نمونه‌ای سه بعدی و بدون نقص از چهره شما داشته باشد و هم نمونه‌ای دقیق از اثر انگشت شما!

در آن زمانی که Touch ID برای اولین بار معرفی شد، هکرها توانستند در ۲۴ ساعت با استفاده از یک نمونه ساختگی اثر انگشت، قفل آیفون را باز کنند اما حالا اگر قرار باشد هم از Touch ID عبور کنند و هم از Face ID، کار برایشان بسیار سخت‌تر خواهد شد.

اگرچه Ming-Chi Kuo سابقه درخشانی در لو دادن اطلاعات مربوط به اپل دارد اما موارد این چنینی که مخصوصا مربوط به دو سال آینده می‌شوند را نمی‌توان فعلا با دید اطمینان بهشان نگاه کرد. ممکن است این تکنولوژی با آن سرعتی که اپل می‌خواهد پیشرفت نکند یا ممکن است چندین دلیل دیگر به وجود بیاید که اپل قید آن را برای آیفون ۲۰۲۱ بزند. اما خب اگر این اتفاق بیفتد، آیفون ۲۰۲۱ می‌تواند بزرگ‌ترین بروزرسانی سخت‌افزاری آیفون از زمان آیفون X را داشته باشد. شما درباره این موضوع چه فکر می‌کنید؟

منبع: TheVerge

