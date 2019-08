گلکسی واچ اکتیو ۲ سامسونگ با حاشیه لمسی معرفی شد

دقایقی قبل سامسونگ از ساعت هوشمند گلکسی واچ اکتیو ۲ رونمایی کرد که از حاشیه لمسی بهره می‌برد. در ضمن به‌لطف طراحی جدید، نمایشگر مدل ۴۴ میلی‌متری این ساعت بزرگ‌تر از مدل ۴۶ میلی‌متری نسل قبلی است. گلکسی واچ اکتیو ۲ در دو اندازه ۴۰ و ۴۴ میلی‌متری روانه‌ی بازار می‌شود.

در این ساعت هشت LED برای بررسی ضربان قلب تعبیه شده و همچنین باید به مشخصه الکتروکاردیوگرام یا نوار قلب اشاره کنیم که البته این مورد با دریافت به‌روزرسانی نرم‌افزاری فعال خواهد شد. این ساعت هوشمند می‌تواند ۳۹ فعالیت ورزشی مختلف را زیرنظر قرار دهد که برای برخی از آن‌ها، زیرمجموعه‌هایی در نظر گرفته شده است. سیستم نظارت بر کیفیت خواب و کنترل استرس هم در این ساعت هوشمند بهبود یافته است.

همچنین گلکسی واچ اکتیو ۲ تا عمق ۵۰ متر به مدت ۱۰ دقیقه در برابر نفوذ آب مقاومت می‌کند و از استاندارد IP68 بهره می‌برد و به همین خاطر گجت مناسبی برای شناگرها به حساب می‌آید. در ضمن به‌لطف تعبیه شیشه محافظ گوریلا گلس DX پلاس، نمایشگر آن مقاومت زیادی در برابر ضربات وارده دارد.

هر دو مدل گلکسی واچ اکتیو ۲ از نمایشگر سوپر AMOLED با رزولوشن ۳۶۰ در ۳۶۰ بهره می‌برند. مدل ۴۰ میلی‌متری دارای نمایشگر ۱.۲ اینچی و مدل ۴۴ میلی‌متری دارای نمایشگر ۱.۴ اینچی است. قلب تپنده آن‌ها تراشه اگزینوس ۹۱۱۰ است و در کنار آن ۷۶۸ مگابایت حافظه رم در نظر گرفته شده. سامسونگ برای سیستم‌عامل این ساعت از تایزن استفاده می‌کند.

مدل LTE این ساعت از ۱.۵ گیگابایت حافظه رم بهره می‌برد تا افراد با بهره‌گیری از آن بتوانند به‌راحتی به اینترنت وصل شوند. در ضمن نباید قابلیت ترجمه همزمان صدا و متن برای ۱۶ زبان مختلف را از قلم بیندازیم. این ساعت هوشمند همچنین می‌تواند به‌عنوان ریموت کنترل برای دوربین گوشی‌های گلکسی اس ۹، نوت ۹ و اس ۱۰ مورد استفاده قرار بگیرد.

پیشفروش گلکسی واچ اکتیو ۲ از ۶ سپتامبر آغاز می‌شود و در ۲۶ سپتامبر روانه‌ی بازار خواهد شد. برای خرید مدل آلومینیومی اندازه ۴۰ میلی‌متری باید مبلغ ۲۸۰ دلار و مدل ۴۴ میلی‌متری مبلغ ۳۰۰ دلار بپردازید. سامسونگ در مورد قیمت مدل LTE هنوز اظهارنظر نکرده است.





