ساعت هوشمند فسیل Gen 5 معرفی شد

امروز روز ساعت‌های هوشمند جدید است و پس از معرفی ساعت سامسونگ گلکسی واچ اکتیو ۲، حالا نوبت به فسیل رسیده تا نسل جدید ساعت‌های هوشمند خود را عرضه کند. ساعت هوشمند فسیل به صورت خلاصه، Gen 5 نام دارد و تفاوت‌های مختلفی در این نسل با نسل قبلی این ساعت‌های فسیل شاهد هستیم.

جدا از تغییرات سخت‌افزاری که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت، Gen 5 اولین ساعت مبتنی بر Wear OS خواهد بود که با آن می‌توان تماس‌هایی که با آیفون وصل شده به آن دریافت می‌شود را پاسخ داد. درواقع تا پیش از این، با ساعت‌های مبتنی بر Wear OS تنها می‌شد تماس‌های گوشی اندرویدی وصل شده به ساعت را پاسخ داد و چنین امکانی برای کاربران آیفون وجود نداشت که حالا با این ساعت، این امکان وجود دارد. البته متاسفانه این ویژگی از امروز که این ساعت عرضه می‌شود، قابل استفاده نیست و باید صبر کنیم تا فسیل یک بروزرسانی نرم‌افزاری برای این ساعت عرضه کند تا به کمک یک اپلیکیشن مخصوص، چنین امکانی فراهم شود. آنطور که فسیل می‌گوید، برای فعال‌سازی پاسخ دادن تماس‌های آیفون روی ساعت Gen 5، نیاز به هیچ اقدامی روی آیفون نیست و تنها می‌توان در خود ساعت تماس‌ها را پاسخ داد.

همچنین جدا از این مورد، فسیل روی عمر باتری ساعت Gen 5 هم کار کرده و ادعا می‌کند که این ساعت با یک بار شارژ، می‌تواند تا چند روز شارژدهی داشته باشد. یک ویژگی جدید در سیستم عامل این ساعت اضافه شده که Extended Battery Mode نام دارد. این ویژگی به کاربر اجازه می‌دهد شارژدهی ساعت خود را بیشتر کند و همزمان اعلان‌ها را هم دریافت کند و سنسور ضربان قلب هم کار کند. همچنین یک حالت خاص به نام Time-Only Mode نیز در ساعت هوشمند فسیل Gen 5 تعبیه شده که با روشن کردن آن، تنها می‌توانید ببینید ساعت چند است و هیچ ویژگی اضافی دیگری کار نخواهد کرد. متاسفانه فسیل هنوز نگفته در این حالت‌ها، عمر باتری این ساعت چقدر خواهد بود. بیشتر کاربران اما احتمالا همچنان حالت Daily Mode را استفاده خواهند کرد که همه چیز را فعال نگه می‌دارد و نمایشگر همیشه روشن ساعت هم در دسترس‌شان خواهد بود.

ساعت هوشمند فسیل Gen 5 از پردازنده اسنپدراگن ۳۱۰۰ استفاده می‌کند که این پردازنده را پیش‌تر در ساعت فسیل اسپرت دیده بودیم. اسنپدراگن ۳۱۰۰ سال گذشته معرفی شد و در آن زمان گفته شد که هم عملکرد بهتری نسبت به پردازنده‌های قبلی کوالکام برای پوشیدنی‌ها دارد و هم عمر باتری بهتری را فراهم می‌کند. البته اگر هم این پردازنده سریع و کم مصرف باشد، هنوز پردازنده سال گذشته است و با استانداردهای سال ۲۰۱۹، همخوانی ندارد.

ساعت هوشمند فسیل Gen 5 در شش رنگ عرضه می‌شود. سه رنگ از این‌ها، تحت برند Julianna HR شناخته می‌شود که دارای حلقه‌ای طلایی رنگ در دور نمایشگر است. سه رنگ دیگر هم Carlyle HR نامیده می‌شوند که رنگ‌هایی خنثی‌تر دارند. در مجموع فارق از رنگ و طرحی که انتخاب می‌کنید، همه ساعت‌های هوشمند Gen 5 دارای ابعادی یکسان خواهند بود و نمایشگر آن‌ها نیز ۱.۲۸ اینچی و از نوع OLED با تراکم پیکسل ۳۲۸ پیکسل در هر اینچ است. این ساعت‌ها اندازه ۴۴ میلی‌متری دارند و ضخامت آن‌ها هم ۱۲ میلی‌متر خواهد بود. بند تمام مدل‌ها نیز ۲۲ میلی‌متری خواهد بود.

فسیل توانسته ویژگی‌های جذابی در این ساعت قرار دهد.

در کنار این موارد، ساعت هوشمند فسیل Gen 5 دارای ۸ گیگابایت حافظه داخلی و یک گیگابایت حافظه رم است که همین موارد، دو برابر ساعت‌های دیگر مبتنی بر Wear OS است. همچنین این ساعت به NFC برای پرداخت‌های موبایلی با Google Pay مجهز شده، دارای سنسور ضربان قلب است، GPS دارد و یک بلندگو برای برقراری تماس و گوش دادن به موسیقی هم دارد. این سخت‌افزار ضد آب نیز هست و فسیل گفته که کاربران می‌توانند از این ساعت تا سی متر زیر آب استفاده کنند که این یعنی هروقت که در استخری می‌پرید، لازم نیست ساعت هوشمند فسیل Gen 5 را از دست خود باز کنید. هرکدام از این ویژگی‌ها را ممکن است در ساعت‌های هوشمند دیگر هم دیده باشید اما داشتن تمامی آن‌ها در یک ساعت، فوق العاده است.

Gen 5 یک برزورسانی خیلی خوب در ساعت‌های فسیل است مخصوصا اینکه حالا آیفونی‌هایی که این ساعت را خریداری کنند نیز می‌توانند با ساعت هوشمند فسیل Gen 5 تماس‌های خود را پاسخ دهند. اما با این تفاسیر، هنوز مطمئن نیستیم که چنین ساعت خوبی که برای تمام مدل‌ها ۲۹۵ دلار قیمت دارد، می‌تواند بازار پوشیدنی‌ها را برای گوگل بهتر کند یا خیر. شاید اگر گوگل خودش یک ساعت هوشمند معرفی کند، بتواند اوضاع را به نفع خود برگرداند و اتفاقا در این مسیر کار سختی هم ندارد چراکه چندی پیش، تکنولوژی‌های شرکت فسیل را با قیمت ۴۰ میلیون دلار خریداری کرد!

منبع: TheVerge

