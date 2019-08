شرکت ال‌جی از گوشی پایین‌رده و ارزان قیمت خود با نام K30 2019 (این گوشی در کره‌ جنوبی با نام X2 2019 شناخته می‌شود) رونمایی کرد.

مدت‌هاست که ال‌جی نتوانسته در بازار گوشی‌های هوشمند با شرکت‌های قدرتمندی چون هواوی، سامسونگ، اپل و شیائومی رقابت کند. درحالیکه سال گذشته نیز وضعیت فروش خوبی برای گوشی‌های این شرکت به ثبت نرسیده بود، اما ال‌جی در گزارش مالی اخیر خود اعلام کرد که فروش گوشی‌های این شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۱ درصد کاهش یافته است.

با این اوصاف ال‌جی تصمیم گرفت با عرضه‌ی یک گوشی مقرون به صرفه و با کیفیت، به جایگاه مناسبی در بازار گوشی‌های میان‌رده دست یابد.

با توجه به قیمت تقریبا ۱۶۰ دلاری K30، نمی‌توان انتظار داشت این گوشی از مجموعه سخت‌افزاری قدرتمندی برخوردار باشد. ال‌جی برای این گوشی از یک چیپست اسنپدراگون ۴۲۵ به علاوه ۲ گیگابایت رم و ۳۲ گیگابایت حافظه‌ی داخلی استفاده کرده که کاربران در صورت نیاز می‌توانند حافظه‌ی آن را با میکرو اس‌دی افزایش دهند.

در بخش دوربین نیز شاهد یک سنسور به بزرگی ۱۳ مگاپیکسل در بخش پشتی گوشی هستیم و وظیفه‌ی ثبت تصاویر سلفی نیز بر عهده‌ی یک دوربین ۵ مگاپیکسلی خواهد بود. از دیگر قابلیت‌های این گوشی می‌توان به باتری ۳۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی، اندروید پای و نمایشگر ۵.۴۵ اینچی اچ‌دی پلاس آن اشاره کرد که برای یک گوشی پایین‌رده این مشخصات کافی به نظر می‌رسد.

K30 2019 بیشتر برای افرادی مناسب است که از گوشی برای رسیدگی به کارهای عادی و روزمره استفاده می‌کنند. چراکه نباید از این مجموعه سخت‌افزاری انتظار عملکردی خارق‌العاده را داشت. این گوشی در تاریخ ۹ سپتامبر سال جاری (۱۸ شهریور ۹۸)، در کره جنوبی و با نام X2 2019 عرضه خواهد شد. همچنین در مناطق اروپا و آمریکای شمالی، گوشی مورد نظر با نام K30 2019 به فروش می‌رسد.

مسلما ال‌جی برای تبدیل شدن به یکی از قدرت‌های بازار گوشی‌های هوشمند به محصولی به مراتب قدرتمندتر از K30 2019 نیاز دارد. در حال حاضر هیچ ویژگی منحصر بفردی در محصولات ال‌جی دیده نمی‌شود که ارزش خرید آن‌ها را در برابر گوشی‌های دیگر توجیه کند. این درحالیست که شرکت‌های موفق حتی در بخش میان‌رده و اقتصادی نیز محصولات خود را با مجموعه سخت‌افزاری مطلوب و امکانات نرم‌افزاری متعدد روانه‌ی بازار می‌کنند. هرچند نباید از این گوشی انتظار چنین قدرت و امکاناتی را داشت.

منبع: gsmarena

منبع متن: digikala