افزایش قابل توجه بودجه بخش تحقیق و توسعه شرکت اپل

مبلغی که اپل طی سه‌ماه گذشته برای بخش تحقیق و توسعه خرج کرده، در هیچ فصل دیگری در تاریخ این شرکت سابقه نداشته است. در زمانی که دیگر فروش آیفون بخش اصلی درآمد اپل را تشکیل نمی‌دهد، این نوع سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که شرکت اپل در حال عملی کردن برنامه‌های بزرگی است.

روی هم رفته، اپل در سه‌ماهه منتهی به ماه ژوئن، ۴.۲ میلیارد دلار هزینه کرده است. این مبلغ، ۷.۹ درصد کل درآمد این شرکت را تشکیل می‌دهد و اگر در ادامه با همین روند پیش برود، در سال جاری هزینه مربوط به این بخش به بیش از ۱۶ میلیارد دلار خواهد رسید.

برخی از رقبای اپل در این زمینه مبالغ بسیار بیشتری را هزینه می‌کنند.

البته سرمایه‌گذاری بر این بخش به خودی خود معنای چندانی ندارد. برخی از رقبای اپل در این زمینه مبالغ بیشتری را هزینه می‌کنند. به‌عنوان مثال در سه‌ماهه گذشته، مایکروسافت و گوگل در مقایسه با اپل، بخش بزرگ‌تری از درآمد خود را صرف تحقیق و توسعه کرده‌اند. در حقیقت، رویکرد این شرکت در قبال تحقیق و توسعه مانند رویکرد آن نسبت به خرید شرکت‌های دیگر است؛ با وجود اینکه اپل پول نقد بسیار زیادی دارد، اما برخلاف بسیاری از غول‌های تکنولوژی، این پول را برای خرید شرکت‌های متعدد خرج نمی‌کند.

استیو جابز در همین رابطه گفته: «نوآوری هیچ ارتباطی به بودجه بخش تحقیق و توسعه ندارد. اصلا موضوع بر سر پول نیست. نوآوری با افرادی که در اختیار دارید و نحوه رهبری شما ارتباط دارد.» در هر صورت اپل‌ در زمینه‌ی توسعه مودم اختصاصی تلاش خود را دوچندان کرده و باید به تلاش این شرکت در زمینه‌ی واقعیت افزوده و اتومبیل‌های خودران هم اشاره کنیم.

بعد از گذشت بیش از یک دهه از زمانی که آیفون تمرکز اصلی شرکت اپل‌ بود، حالا به‌نظر می‌رسد که این شرکت واقعا قصد دارد به سمت تازه‌ای حرکت کند و برای افرادی که طرفدار پروپاقرص اپل‌ و محصولات آن هستند، چنین رویکردی بدون شک بسیار هیجان‌انگیز خواهد بود.

