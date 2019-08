مقایسه شارژ سریع Superfast سامسونگ در برابر رقبا

چند روز قبل سامسونگ در سایت رسمی خود اعلام کرد که گلکسی نوت ۱۰ از فناوری شارژ سریع Superfast بهره می‌برد. بر اساس شایعات مطرح شده، به نظر می‌رسد سرعت این شارژ به ۴۵ وات می‌رسد.

در حال حاضر، مدل ۵G گلکسی اس ۱۰ که از شارژ سریع ۲۵ واتی بهره می‌برد، از لحاظ شارژ سریع‌ترین گوشی سامسونگ محسوب می‌شود و مدل‌های دیگر اس ۱۰ مبتنی بر شارژ ۱۵ واتی هستند. حالا در ادامه قصد داریم شارژ سریع ۴۵ واتی گلکسی نوت ۱۰ را با دیگر رقبا مقایسه کنیم و ببینم سامسونگ در این زمینه در چه جایگاهی قرار می‌گیرد.

Superfast در برابر شارژ سریع رقبا

در مقایسه با رقبا، Superfast با فاصله زیادی فناوری‌های Quick Charge و USB Power Delivery را پشت سر می‌گذارد که از طرف شرکت‌هایی که دارای فناوری اختصاصی نیستند، مورد استفاده قرار می‌گیرند.۴۵ وات همچنین نسبت به فناوری ۲۸.۵ واتی TurboPower موتورولا و فناوری ۳۰ واتی WarpCharge وان‌پلاس فاصله زیادی دارد. با توجه به این موضوع، انتخاب عنوان Superfast (فوق سریع) از طرف سامسونگ بی‌دلیل نیست.

اگر سامسونگ واقعا قادر به ارائه‌ی چنین سرعتی باشد، این فناوری بعد از شارژ ۵۰ واتی سوپر VOOC اوپو در مقام دوم قرار می‌گیرد و مقام سوم هم به شارژ ۴۰ واتی SuperCharge هواوی تعلق دارد. البته صرفا وجود این فناوری به معنای این نیست که گلکسی نوت ۱۰ از لحاظ سرعت شارژ سریع‌ترین گوشی موجود در بازار شود؛ زیرا این موضوع به اندازه باتری و زمان مربوط به ارائه حداکثر قدرت شارژ هم بستگی دارد.

در حال حاضر، بسیاری از گوشی‌های پر سرعت از لحاظ شارژ، از باتری‌های کوچک‌تر از ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت و تکنولوژی شارژ بسیار سریع بهره می‌برند. طبق بررسی‌های انجام شده، سرعت شارژ فناوری ۵۰ وات سوپر VOOC کمتر از شارژ ۴۰ واتی SuperCharge هواوی بوده است. باز هم باید بگوییم که در این زمینه عوامل زیادی نقش دارند. در زمینه‌ی سرعت شارژ گلکسی نوت ۱۰ هم با توجه به شایعات منتشر شده و بررسی گوشی‌های رقیب، می‌توان حدس و گمان‌هایی را مطرح کرد.

گلکسی نوت ۱۰ ظاهرا از باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد که نسبت به باتری ۴۲۰۰ میلی‌آمپری هواوی P30 پرو اندکی بزرگ‌تر است. این یعنی با ۷ درصد باتری بزرگ‌تر ولی ۱۲ درصد سرعت شارژ بیشتری سر و کار داریم. از لحاظ تئوری، گلکسی نوت ۱۰ می‌تواند مانند هواوی P30 پرو یا حتی سریع‌تر شارژ شود. ولی در نهایت این موضوع باید مورد بررسی بیشتری قرار بگیرد.

مدنظر قرار دادن موارد غیر از سرعت شارژ

فناوری شارژهای بسیار سریع معمولا معایبی هم دارند. به‌عنوان مثال فناوری WarpCharge وان‌پلاس به تازگی به پشتیبانی از استاندارد همه‌گیر USB Power Delivery روی آورده است. زیرا شارژ سریع یک گوشی با بهره‌گیری از یک استاندارد مشخص، لزوما به معنای این نیست که می‌تواند از شارژرهای مبتنی بر استانداردهای همه‌گیر پشتیبانی کند. به همین خاطر باید ببینیم که آیا در مورد شارژ ۴۵ واتی سامسونگ هم موضوع سازگاری فدا شده است یا نه.

علاوه بر این، احتمالا گلکسی نوت ۱۰ همراه با شارژر ۲۵ واتی عرضه می‌شود و خریداران که به شارژ ۴۵ واتی تمایل دارند می‌توانند شارژر مخصوص آن را جداگانه خریداری کنند. برخی شایعات حاکی از آن هستند که این شارژر حدود ۵۰ یورو قیمت دارد. با توجه به اینکه نوت ۱۰ به خودی خود گوشی بسیار گران‌قیمتی محسوب می‌شود، احتمالا کاربران زیادی برای خرید این شارژر گران‌قیمت هزینه نخواهند کرد.

فناوری شارژ سریع از مواردی است که برای کاربران تقریبا به اندازه ظرفیت باتری اهمیت دارد. کسی دوست ندارد برای شارژ کردن گوشی خود مدت زیادی منتظر بماند. سامسونگ برای مدت‌ها از این رقابت عقب مانده و حالا با ارائه‌ی شارژ ۴۵ واتی می‌تواند دوباره مورد توجه کاربران مشتاق فناوری‌های شارژ سریع قرار بگیرد.

منبع: Android Authority

The post مقایسه شارژ سریع Superfast سامسونگ در برابر رقبا appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala