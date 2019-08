گلکسی نوت ۱۰ پلاس برای اولین بار در یک ویدیو مشاهده شد

پرچمداران جدید سامسونگ فردا شب به وقت تهران معرفی می‌شوند. بر اساس اخباری که تا امروز درز کرده‌اند، می‌دانیم که امسال پرچمداران سری نوت هم مثل سری S در دو نسخه عرضه می‌شوند، گلکسی نوت ۱۰ و گلکسی نوت ۱۰ پلاس.

اما دقایقی پیش یک ویدیو منتشر شد که برای اولین بار گلکسی نوت ۱۰ را در حال استفاده در دست یک کاربر نشان می‌دهد، فردی که احتمالا از کارمندان سامسونگ است و به نمونه‌های اولیه و در حال توسعه پرچمدار جدید دسترسی دارد.

البته شاید این نسخه اولیه گوشی باشد و محصول نهایی تفاوت‌های جزئی با چیزی که در ویدیو می‌بینیم داشته باشد، اما این ویدیو بسیاری از شایعات پیشین در مورد گلکسی نوت ۱۰ را تایید می‌کند، مواردی از جمله صفحه نمایش بزرگ ۶.۳ اینچی با کناره‌های خمیده و ناچ حفره‌ای که دوربین سلفی را در بالای صفحه نمایش جای داده است و در دعوتنامه‌های رسمی مراسم نیز به وجودش اشاره بود.

در این مطلب می‌توانید تمام شایعاتی که در مورد گلکسی نوت ۱۰ می‌دانیم را مطالعه کنید. ضمنا فردا شب ساعت ۰۰:۳۰ (نیم ساعت پس از بامداد ۱۷ مرداد) پوشش زنده‌ی دیجی‌کالا را از مراسم رونمایی پرچمدران جدید از دست ندهید.

