تا آغاز مراسم رونمایی پرچمداران جدید سامسونگ در شهر نیویورک زمان زیادی باقی نمانده است. بر اساس اخباری که تاکنون درز کرده‌اند می‌دانیم شرکت کره‌ای این بار قصد دارد پرچمداران جدید سری نوت را هم مثل سری S در دو نسخه عرضه کند؛ گلکسی نوت ۱۰ و گلکسی نوت ۱۰ پلاس که برادر بزرگتر به حساب می‌آید و ممکن است امکانات بیشتری داشته باشد. علاوه بر این به نظر می‌رسد این بار سری نوت یک عضو سوم هم داشته باشد که نسخه ۵G از گلکسی نوت ۱۰ خواهد بود.

در مورد مشخصات گلکسی نوت ۱۰ شایعات زیادی به گوش می‌رسد، اما تقریبا مطمئن هستیم که این گوشی با حفره‌ای در بالای صفحه نمایش عرضه می‌شود و دوربین سلفی داخل این ناچ قرار دارد. این موضوع هم در دعوت‌نامه رسمی مراسم که توسط سامسونگ برای رسانه‌ها فرستاده شده به چشم می‌خورد و هم بارها در رندرها و تصاویر تبلیغاتی که به فضای مجازی درز کرده‌اند مشاهده شده است.

دانلود mp4

اما ویژگی اصلی سری نوت قلم اس پن به حساب می‌آید و انتظار داریم این بار هم امکانات جدیدی به قلم پرچمدار سامسونگ اضافه شده باشد. مثل سال پیش که امکان استفاده از قلم استایلوس به عنوان ریموت کنترل عکاسی به گلکسی نوت ۹ اضافه شده بود.

علاوه بر این امکان دارد در این مراسم شاهد معرفی محصولات جدید دیگری هم باشیم، از جمله نسل جدید ساعت هوشمند گلکسی واچ اکتیو که پیش از این مشخصاتش به شکل کامل لو رفته بود و به نظر می‌رسد آماده‌ی عرضه باشد.

ساعت ۰۰:۳۰ پنجشنبه ۱۷ مرداد پوشش زنده رونمایی گلکسی نوت ۱۰ را در دیجی‌کالا مگ از دست ندهید تا در کنار هم این مراسم جذاب را تماشا کنیم و با ویژگی‌های پرچمدار پرطرفدار سامسونگ آشنا شویم.

