لپ تاپ گیمینگ شیائومی نسخه ۲۰۱۹ معرفی شد

شرکت شیائومی از دومین لپ تاپ گیمینگ خود با نام «می گیمینگ لپ تاپ ۲۰۱۹» (Mi Gaming Laptop 2019) رونمایی کرد که با توجه به مشخصات سخت‌افزاری، از قیمت نسبتا بالایی نیز برخوردار است.

طبق اعلام شیائومی، لپ تاپ جدید این شرکت که تحت عنوان می گیمینگ لپ تاپ ۲۰۱۹ شناخته می‌شود، بازار لپ تاپ‌های بالارده را هدف قرار گرفته و محصولی بسیار قدرتمند است که می‌تواند نیازهای کاربران حرفه‌ای را با بالاترین سرعت برطرف سازد. این لپ تاپ در سه مدل با سخت‌افزارهای مختلف روانه‌ی بازار خواهد شد که ضعیف‌ترین مدل آن در حدود ۱۰۸۰ دلار قیمت دارد.

طراحی

اگر طراحی لپ تاپ سری قبل شیائومی را به خاطر داشته باشید، با یک نگاه می‌توانید دریابید که لپ تاپ می گیمینگ ۲۰۱۹ دستخوش تغییرات عمده‌ای از نظر ظاهر نشده. حتی تعداد پورت‌های ورودی و خروجی، سایز نمایشگر، میزان حاشیه‌ها و صفحه کلید نیز کاملا مشابه آن چیزی است که در سری قبل شاهد بودیم.

مشخصات سخت‌افزاری

هرچقدر که ظاهر این لپتاپ به نسبت نسل قبل متحمل تغییرات زیادی نشده، اما در بطن آن، شاهد بروزرسانی‌های زیادی هستیم. می گیمینگ ۲۰۱۹ از یک نمایشگر ۱۵.۶ اینچی با وضوح Full-HD بهره می‌برد که نسبت آن به بدنه ۸۱ درصد است. نکته‌ی قابل توجه در رابطه با این نمایشگر، نرخ تازه‌سازی ۱۴۴ هرتزی آن است که تجربه‌ی روان و لذت‌بخشی را برای کاربران فراهم خواهد ساخت.

شیائومی لپ تاپ خود را در سه مدل روانه‌ی بازار خواهد کرد که می‌توانید مشخصات هر سه لپ تاپ را در زیر مشاهده کنید.

مدل پایه

پردازنده: پردازنده‌ی نسل نهم اینتل Core i5 9300H با ۴ هسته سخت‌افزاری و ۸ رشته. فرکانس پایه ۲.۴ گیگاهرتز که در فعالیت‌های سنگین تا ۴.۱ گیگاهرتز افزایش می‌یابد.

گرافیک: Nvidia Geforce GTX 1660 Ti بر پایه معماری جدید تورینگ با ۶ گیگابایت حافظه‌ی پر سرعت GDDR6 و سرعت حافظه ۱۲ گیگابایت بر ثانیه

رم: ۸ گیگابایت از نوع DDR4 و سرعت ۲۶۶۶ مگاهرتز

حافظه‌ی ذخیره سازی: ۵۱۲ گیگابایت از نوع PCIe SSD

نمایشگر: ۱۵.۶ اینچ Full-HD با نرخ تازه‌سازی ۱۴۴ هرتز

مدل بالارده

پردازنده: پردازنده‌ی نسل نهم اینتل Core i7-9750H با ۶ هسته سخت‌افزاری و ۱۲ رشته. فرکانس پایه ۲.۶ گیگاهرتز که در فعالیت‌های سنگین تا ۴.۵ گیگاهرتز افزایش می‌یابد.

گرافیک: Nvidia Geforce GTX 1660 Ti بر پایه معماری جدید تورینگ با ۶ گیگابایت حافظه‌ی پر سرعت GDDR6 و سرعت حافظه ۱۲ گیگابایت بر ثانیه

رم: ۱۶ گیگابایت از نوع DDR4 و سرعت ۲۶۶۶ مگاهرتز

حافظه‌ی ذخیره سازی: ۵۱۲ گیگابایت از نوع PCIe SSD

نمایشگر: ۱۵.۶ اینچ Full-HD با نرخ تازه‌سازی ۱۴۴ هرتز

مدل حرفه‌ای

پردازنده: پردازنده‌ی نسل نهم اینتل Core i7-9750H با ۶ هسته سخت‌افزاری و ۱۲ رشته. فرکانس پایه ۲.۶ گیگاهرتز که در فعالیت‌های سنگین تا ۴.۵ گیگاهرتز افزایش می‌یابد.

گرافیک: NVIDIA GeForce RTX 2060 بر پایه معماری جدید تورینگ با ۶ گیگابایت حافظه‌ی پر سرعت GDDR6 و سرعت حافظه ۱۴ گیگابایت بر ثانیه

رم: ۱۶ گیگابایت از نوع DDR4 و سرعت ۲۶۶۶ مگاهرتز

حافظه‌ی ذخیره سازی: ۵۱۲ گیگابایت از نوع PCIe SSD

نمایشگر: ۱۵.۶ اینچ Full-HD با نرخ تازه‌سازی ۱۴۴ هرتز

لازم به ذکر است که وظیفه‌ی خنک سازی این لپ تاپ قدرتمند بر عهده‌ی سیستم مدیریت حرارتی داخلی است که تا ۶۰ درصد بازده خنک سازی آن را افزایش می‌دهد. شیائومی ادعا می‌کند در طراحی این خنک کننده، از ۳ + ۲ لولی حرارتی بزرگ و یک تیغه‌ی فلزی به شکل S استفاده کرده که با کمک یک موتور محرک ۱۲ واتی، کار انتقال گرما را به خوبی انجام می‌دهد که البته تا زمانی که این لپ تاپ رسما عرضه نشده نمی‌توان در رابطه با کیفیت عملکرد خنک‌کننده‌ی آن نظری قطعی داد.

شیائومی در تمامی این مدل‌ها امکاناتی از قبیل وای‌فای دو بانده، بلوتوث نسخه ۵، وب‌کم با کیفیت HD، بلندگو‌های سه واتی با قابلیت پخش صدای فراگیر دالبی و پشتیبانی از استاندارد صوتی Hi-Res را افزوده است. همچنین در هر سه مدل ۴ پورت USB 3.0، یک پورت Ethernet، یک پورت میکروفون، یک جک هدفون، یک پورت خروجی HDMI و یک کارت خوان ۳ در ۱ وجود دارد.

صفحه کلید این لپ تاپ هم مانند گذشته به ۴ رنگ قرمز، آبی، سبز و زرد مزین شده که می‌توانید با سه حالت مختلف آن را شخصی‌سازی کنید. همچنین یک تاچ پد شیشه‌ای در این لپ تاپ تعبیه شده که ژست‌های حرکتی چندگانه را پشتیبانی می‌کند.

شیائومی لپ تاپ می گیمینگ ۲۰۱۹ را به یک باتری نه چندان قدرتمند ۵۵ واتی مجهز کرده که طبق ادعای شرکت، قادر است لپ تاپ را تا ۴.۵ ساعت پخش ویدئو یا وب‌گردی با یک بار شارژ کامل روشن نگه دارد. ابعاد این لپ تاپ ۲۰.۹*۲۶۵.۲*۳۶۴ بوده که وزن کلی آن را با ۱۰۰ گرم کاهش نسبت به سری قبل، به ۲.۶ کیلوگرم رسانده است.

می گیمینگ لپ تاپ ۲۰۱۹ با سیستم‌عامل ویندوز ۱۰ نسخه خانگی به بازار عرضه خواهد شد. مدل پایه‌ی این لپ تاپ ۱۰۸۰ دلار، مدل بالارده ۱۲۴۰ دلار و مدل حرفه‌ای آن نیز با قیمت ۱۲۹۷ دلار به فروش می‌رسد. این لپ تاپ هم اکنون در کشور چین برای پیش خرید در دسترس قرار دارد و زمان دقیق انتشار آن هنوز اعلام نشده است.

منبع: gadgets.ndtv

منبع متن: digikala