بعد از ۳ بار تکرار حادثه تروریستی بالاخره سایت ۸chan مسدود شد

در سه حمله‌ای که اخیرا صورت گرفته و ده‌ها نفر کشته شده‌اند، هر سه تیرانداز از سایت ۸chan برای انتشار مانیفست خود استفاده کرده‌اند. به غیر از حمله تروریستی به مسلمانان نیوزیلند، عاملان تیراندازی در کالیفرنیا و ال‌پاسو آمریکا هم از این سایت برای انتشار اهداف خود از انجام این حملات بهره برده‌اند. روی هم رفته، سایت ۸chan شبکه‌ی اجتماعی مورد علاقه نژادپرستان و افراط‌گراها در سرتاسر جهان به حساب می‌آید.

Cloudflare که در زمینه‌ی تامین امنیت سایبری سایت‌ها و جلوگیری از حملات DDoS نقش مهمی را ایفا می‌کند، پشتیبانی خود را از این سایت متوقف کرده است. این سایت سپس به بهره‌گیری از خدمات شرکت دیگری روی آورده که البته آن‌ها هم به دلیل همکاری با سایت ۸chan با مشکل روبرو شده‌اند.

اما برای بسیاری از افراد، چنین مشکلی صرفا یک معضل ساده و مربوط به سایت ۸chan نیست. این افراد می‌گوید چنین مشکلی مربوط به اینترنت و در کل جامعه است. خبرنگار ارشد Buzzfeed News در همین زمینه اظهارنظر کرده است.

او در گفتگو با یورنیوز می‌گوید: «مساله سایت ۸chan مشابه فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب نیست. این سایت اصلا از الگوریتم خاصی برای نمایش پست‌ها بهره نمی‌برد و صرفا یک سایت ساده برای انتشار پست‌های مختلف است. این یعنی هر سایت دیگری می‌تواند جایگزین ۸chan شود و در مورد آن ویژگی خاصی وجود ندارد. فقط مساله این است که چنین سایت مدیر نظارت بر محتوا ندارد و کاربران می‌توانند هرچه که می‌خواهند با خیال راحت مطرح کنند.»

او می‌گوید که البته افراط‌گراها نباید پلتفرم‌های محبوب را در دست بگیرند. او به داعش به‌عنوان یک نمونه موفق اشاره می‌کند و می‌گوید: «ما پیش از این در شبکه‌های اجتماعی مرتبا تصاویر اقدامات وحشیانه داعش را به کرات مشاهده می‌کردیم ولی حالا این افراد، به شبکه‌های اجتماعی مرسوم دسترسی ندارند و نمی‌توانند چنین کارهایی را انجام دهند.»

با این حال، ما با مشکل بسیار وسیع‌تری روبرو هستیم. در مقایسه با سازمان‌هایی مانند داعش، او معتقد است: «سایت ۸chan یک نفر یا سازمان خاص نیست. یک تشکلی از افراد در سرتاسر جهان است که چنین افرادی، به راحتی می‌توانند در هرجای دیگری همدیگر را پیدا کنند.»

