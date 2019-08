بسیاری از شرکت‌ها بخش‌هایی سرّی دارند که توسعه فناوری‌ها و دستگاه‌های جدید را برعهده دارند. فیس‌بوک نیز در چند سال گذشته با ورود به حوزه سخت افزار، بخش اختصاصی خود را دایر کرده است. گزارش جدید CNBC به ساختمان ۸، بخش سرّی سخت افزار فیس‌بوک می‌پردازد و درباره تلاش‌های این شرکت برای توسعه سخت افزار اختصاصی خودش در رقابت با شرکت‌هایی مانند گوگل و آمازون، اطلاعاتی در اختیار ما می‌گذارد.

ساختمان ۸ بخشی است که روی ایده‌های عجیب و غریب فیس‌بوک کار می‌کند، مانند سیستمی که به کاربر امکان تایپ بوسیله فکر کردن را می‌دهد، گوشی‌ هوشمند ماژولار، دستگاهی برای تماس تصویری که بعدها پورتال نام گرفت و … که قرار است در آینده رونمایی شوند. در سال ۲۰۱۵، این شرکت با به خدمت گرفتن رجینا دوگان، کارشناس فناوری سابق گوگل و دارپا، این بخش را راه اندازی کرد، اما دوگان تنها ۱۸ ماه برای فیس‌بوک کار کرد و پس از آن از این شرکت جدا شد. در دسامبر ۲۰۱۸ این بخش منحل شد و گروه مشغول در ساختمان ۸ به پروژه‌ها و بخش‌های دیگر انتقال یافتند.

فیس‌بوک مدت کوتاهی پس از عرضه دستگاه‌های خانگی مبتنی بر دستیارهای صوتی، مانند اسپیکرهای اکو شرکت آمازون، به این محصولات علاقه‌مند شد و از رجینا دوگان برای تحقق ایده‌های سخت افزاری خود کمک گرفت. یکی از این پروژه‌ها که Little Foot نام داشت، در واقع آیپدی بود که به سمت اتاق کاربر حرکت می‌کرد. اما به زودی توجه فیس‌بوک به ویدیو جلب شد و ساختمان ۸ تلاش خود را به توسعه یک دستگاه برای تماس ویدیویی معطوف کرد. در گزارش CNBC ذکر شده است که نمونه‌های آزمایشی بسیاری با ابعاد متفاوت مورد آزمایش قرار گرفتند که حتی اندازه بعضی از آن‌ها برابر با یک تلویزیون بود.

همچنین، این گزارش به تبعیض ایجاد شده بین ساختمان ۸ و سایر بخش‌های شرکت اشاره می‌کند و دلیل ان را ماهیت مخفی ساختمان ۸ عنوان می‌کند. این بخش بودجه هنگفتی دریافت می‌کرد و کارمندان منتخب فیس‌بوک پس از دعوت برای بازدید از این بخش توسط نگهبانی همراهی می‌شدند تا با نمونه‌های آزمایشی دستگاه‌هایی مانند پورتال، پروژه واقعیت افزوده به نام Sequoia (مشابه کامپیوتر هولوگرافیک در مجموعه فیلم‌های مرد آهنی) و دستگاه خواندن افکار کار کنند. این مهمانان دعوت شده به هنگام ورود به ساختمان ۸ یک پلاک فلزی به همراه داشتند که البته در بطری‌های نوشیدنی را هم برایشان باز می‌کرد و با نوشیدنی از آن‌ها پذیرایی می‌شد.

از موارد دیگر درباره ساختمان ۸ و بخش سخت افزاری فیس‌بوک می‌توان به برنامه زمانی این شرکت برای بعضی از دستگاه‌ها اشاره کرد. فیس‌بوک تمایل داشت تا ساختمان ۸ در عرض یک سال اولین محصول خود را راهی بازار کند. به نظر می‌رسد همین موضوع باعث شد تا دوگان از این شرکت خارج شود و پس از آن فیس‌بوک اندرو بازوِرث را به عنوان مسئول بخش سخت افزار انتخاب کرد.

مشکلات همچنان ادامه داشت و یکی از کارمندان سابق این شرکت به CNBC گفته است که در زمان تصمیم گیری‌های فنی و تخصصی، بازورث توانایی لازم را نشان نمی‌داد. در ادامه این مشکلات، در ماه مارس ۲۰۱۸، فیس‌بوک با رسوایی بزرگی در زمینه حریم خصوص مواجه شد که باعث شد عرضه پورتال را به تاخیر بیاندازد و طراحی آن را بیشتر مورد بررسی قرار دهد. در نهایت تصمیم بر آن شد که این دستگاه در ماه اکتبر رونمایی و در نوامبر وارد بازار شود. اما تیم ساختمان ۸ تغییر نام داد و افراد آن به سایر بخش‌ها و پروژه‌ها منتقل شدند.

برخلاف این مشکلات، فیس‌بوک همچنان در حال توسعه بعضی از پروژه‌های سخت افزاری خود است و ظاهرا در حال حاضر روی توسعه نسل جدید پورتال کار می‌کند. این دستگاه با اسم رمز Ripley شناخته می‌شود که به نظر می‌رسد یک دوربین با قابلیت اتصال به تلویزیون است و آن را به نسخه‌ای بزرگتر از پورتال تبدیل می‌کند. همچنین شایعات از مذاکره فس‌بوک با نت‌فلیکس و دیزنی برای افزودن سرویس‌هایشان به این دستگاه حکایت دارند.

