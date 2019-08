شرکت‌های تاکسی آنلاین اوبر و لیفت مهم‌ترین رقیب یکدیگر محسوب می‌شوند ولی مثلا از لحاظ چالش‌هایی که باید با آن‌ها دست و پنجه نرم کنند، شباهت‌های زیادی به یکدیگر دارند. آن‌ها برای اینکه بتوانند بیش از پیش از نقش خود در افزایش ترافیک شهرها آگاهی پیدا کنند، با همکاری یکدیگر حامی مالی یک پژوهش شدند که هدف اصلی آن، بررسی میزان سفر اتومبیل‌های عضو این سرویس در ۶ شهر مهم بود. در نهایت، اوبر با توجه به نتیجه‌ی این پژوهش، پذیرفت که شرکت‌های تاکسی آنلاین منجر به افزایش ترافیک شهرها می‌شوند.

در این پژوهش، عملکرد اتومبیل‌های عضو اوبر و لیفت در شهرهای بوستون، شیکاگو، لس‌آنجلس، سان فرانسیسکو، سیاتل و وانگشتن مورد بررسی قرار گرفته‌ است. در منطقه سان فرانسیسکو، ۱۳.۴ درصد از حرکت ماشین‌ها مربوط به اوبر و لیفت بوده است. در بوستون، این مقدار ۸ درصد است و در واشنگتن اتومبیل‌های این سرویس ۷.۲ درصد از این آمار را تشکیل می‌دهند.

فقط بین ۵۴ تا ۶۲ درصد از این حرکت‌ها مربوط به انتقال مسافر بوده است.۱۰ درصد از حرکت این ماشین‌ها به قصد سوار کردن مسافر انجام شده و باقی موارد در ارتباط با حرکت ماشین‌ها بین سفرها است. البته اوبر خاطرنشان کرده که در مرکز شهرها، ماشین‌های شخصی حدود ۸۷ تا ۹۷ درصد از ترافیک را تشکیل می‌دهند و در همین زمینه یکی از راه‌حل‌ها این است که برای رانندگی در مناطق مرکزی شهرها، مبلغی در نظر گرفته شود. با این کار، افراد بیشتری ماشین‌های خود را کمتر از خانه بیرون می‌آورند و احتمالا بیش از پیش از تاکسی‌های آنلاین مانند اوبر و لیفت استفاده می‌کنند.

منبع: Engadget

The post شرکت‌های اوبر و لیفت به نقش خود در افزایش ترافیک اعتراف کردند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala