اگرچه سامسونگ قصد دارد چند مدل مختلف از گلکسی نوت ۱۰ را معرفی کند، ولی این موضوع لزوما منجر به افزایش آمار فروش آن‌ها نمی‌شود؛ در حقیقت تحلیلگران شرکت Counterpoint اعتقاد دارند که آمار فروش گلکسی نوت ۱۰ تقریبا مشابه نسل قبلی باقی می‌ماند. طبق پیش‌بینی آن‌ها، سامسونگ تا انتهای سال میلادی جاری، می‌تواند ۹.۷ میلیون گلکسی نوت ۱۰ را به فروش برساند. برای مقایسه باید بگوییم که طی همین مدت در سال گذشته، ۹.۶ میلیون گلکسی نوت ۹ به فروش رسیده است.

طبق گزارش‌های منتشر شده، فروش پرچم‌داران سامسونگ نسبت به گذشته افت قابل توجهی داشته‌اند.

لازم به ذکر است که در همین مدت، حدود ۱۰ میلیون گلکسی نوت ۸ به فروش رفته که البته بعد از دردسرهای نوت ۷، تقاضای زیادی برای مدل جدید گلکسی نوت به وجود آمده بود. در هر صورت، طبق گزارش‌های منتشر شده از طرف سامسونگ، فروش پرچم‌داران این شرکت نسبت به گذشته افت قابل توجهی داشته‌اند. بر اساس گزارش مربوط به عملکرد مالی در سه‌ماهه دوم سال جاری، اگرچه سامسونگ تعداد بیشتری از گوشی‌های خود را به فروش می‌رساند، ولی کاهش فروش پرچم‌داران، در کاهش ۴۲ درصدی سود این شرکت تاثیرگذار بوده است.

این در حالی است که بین ماه‌های مارس تا مه، سامسونگ ۱۶ میلیون گوشی گلکسی اس ۱۰ فروخته که نسبت به اس ۹ در مدت مشابه، شاهد افزایش ۱۲ درصدی هستیم. در هر صورت مشکلی که سامسونگ و بسیاری از دیگر شرکت‌های سازنده گوشی‌ها با آن مواجه هستند این است که کاربران برای مدت بیشتری از گوشی‌های خود استفاده می‌کنند؛ این موضوع به‌خصوص برای کاربران گوشی‌های پرچم‌دار بیشتر صدق می‌کند.

