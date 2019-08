سامسونگ از تراشه ۷ نانومتری اگزینوس ۹۸۲۵ رونمایی کرد

امشب مراسم رونمایی از گلکسی نوت ۱۰ برگزار می‌شود و دقایقی قبل، سامسونگ رسما از تراشه ۷ نانومتری اگزینوس ۹۸۲۵ پرده‌برداری کرد. این تراشه، نسخه بهبود یافته اگزینوس ۹۸۲۰ است که این مدل جدید به جای معماری ۸ نانومتری، مبتنی بر فناوری ۷ نانومتری EUV است و به همین خاطر از لحاظ عملکردی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد بهبود یافته و در ضمن ۳۰ تا ۵۰ درصد انرژی کمتری مصرف می‌کند.

تراشه اگزینوس ۹۸۲۵ حاوی دو هسته اختصاصی سامسونگ، ۲ هسته Cortex-75 و ۴ هسته Cortex-A55 است. مانند نسل قبلی، این تراشه هم از Mali-G76 به‌عنوان پردازنده گرافیکی بهره می‌برد. البته طبق اعلام سامسونگ، پردازنده گرافیکی Mali-G76 و دو هسته Cortex-A75 نسبت به نسل قبلی حداکثر سرعت بیشتری دارند که این موضوع منجر به افزایش سرعت اجرای اپلیکیشن‌ها و روان‌تر شدن بازی‌ها می‌شود.

مانند اگزینوس ۹۸۲۰، این مدل هم مجهز به واحد پردازش عصبی (NPU) است که به غیر از بهبود عملکرد دوربین، در زمینه‌ی تشخیص اشیاء، مناظر و کاربرد واقعیت افزوده مثمر ثمر واقع می‌شود و پردازشگر سیگنال تصویر با کمک آن می‌تواند عملکرد بهتری داشته باشد. از لحاظ ارتباطات هم این تراشه از مودم ۴G LTE یکپارچه بهره می‌برد ولی می‌توان برای آن از مودم ۵G اگزینوس ۵۱۰۰ هم استفاده کرد.

از دیگر امکانات آن می‌توانیم به پشتیبانی از نمایشگر ۴K UHD، پشتیبانی از حافظه UFS 3.0 و پشتیبانی از حافظه رم LPDDR4x اشاره کنیم. علاوه بر این، تراشه اگزینوس ۹۸۲۵ میتواند قدرت پردازش مربوط به یک دوربین ۲۲ مگاپیکسلی اصلی، دوربین سلفی ۲۲ مگاپیکسلی و دوربین دوگانه ۱۶ + ۱۶ مگاپیکسلی را تامین کند.

گفته می‌شود بخش اعظم گوشی‌های گلکسی نوت ۱۰ همراه با این تراشه روانه‌ی بازار خواهند شد.

