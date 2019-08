بالاخره کارت اعتباری اپل کارت عرضه شد

تیم کوک، مدیرعامل شرکت اپل، پیش‌تر اعلام کرده بود که باید در ماه آگوست شاهد عرضه اپل کارت باشیم و این کارت بالاخره دیروز و برای برخی از مشتریانی که در وب‌سایت اپل برای آن ثبت نام کرده بودند، عرضه شد. در پایان ماه نیز این کارت بانکی اعتباری به صورت عمومی عرضه می‌شود و کاربران می‌توانند آن را دریافت کنند.

در حال حاضر افرادی که این کارت را دریافت کرده‌اند، به صورت تصادفی از میان کسانی که در سایت اپل برای دریافت کارت ثبت نام کرده بودند، انتخاب شده‌اند. نحوه فعال کردن کارت هم به آخرین نسخه فعلی iOS یعنی iOS 12.4 نیاز دارد و برای آن باید آدرس، تاریخ تولد، سطح دریافتی و چهار رقم آخر شماره Social Security فرد (که همان شماره ملی آمریکایی‌ها به حساب می‌آید) وارد شود. سپس این اطلاعات به بانک Goldman Sachs فرستاده می‌شود تا اطلاعات شما در لحظه تایید شود. با تمام این مواردی که گفتیم، یعنی برای استفاده از اپل کارت شما باید آمریکایی باشید و در بانک Goldman Sachs حساب بانکی داشته باشید.

اپل می‌گوید اپل کارت قرار نیست به صورت مستقیم با کارت‌های Premium مثل Chase Sapphire یا American Express Platinum رقابت کند بلکه قرار است روند داشتن کارت اعتباری برای دارندگان آیفون ساده‌تر باشد چراکه دریافت کارت‌هایی که مثال زدیم، پروسه سخت و طولانی دارد.

زمانی که کارت تایید شود، اپل کارت به اپلیکیشن Apple Wallet اضافه خواهد شد و می‌توان از آن استفاده کرد. در زمان طی کردن مراحل ثبت و فعالسازی کارت هم کاربر می‌تواند برای کارت فیزیکی جذاب‌تر تیتانیومی درخواست دهد تا به صورت رایگان برای او ارسال شود. فعال سازی کارت فیزیکی هم بسیار ساده خواهد بود؛ بسته‌بندی که حاوی کارت است، به یک تگ NFC مجهز شده و زمانی که گوشی آیفون نزدیک این تگ بشود، مراحل فعال‌سازی کارت فیزیکی روی گوشی نمایش داده می‌شود و به هیچ چیز دیگری نیاز نیست.

آنطور که نویسنده ورج می‌گوید، او فرصت این را داشته که این کارت‌های فیزیکی را از نزدیک لمس کند. به گفته او، کارت‌های تیتانیومی ضخیم‌تر از دیگر کارت‌ها هستند و وزن آن‌ها نیز طبیعتا بیشتر است. کاربران می‌توانند از این کارت بدون نیاز به گوشی استفاده کنند و با آن خرید کنند اما این کارت از پرداخت‌های بر پایه NFC پشتیبانی نمی‌کند. این یعنی اپل مشخصا می‌خواهد برای پرداخت‌هایی که بر پایه NFC هستند، از آیفون یا اپل واچ خود استفاده کنید.

وقتی مراحل ثبت و فعال سازی اپل کارت به اتمام برسد، کاربر سه شماره مرتبط با کارت خود خواهد داشت. اول شماره تلفن کاربر، دوم شماره‌ای که روی کارت فیزیکی نوشته شده و سوم شماره مجازی که از طریق اپلیکیشن‌های پرداخت موبایلی به آن دسترسی دارد. شماره مجازی را کاربر هر زمان که بخواهد می‌تواند درخواست کند. خود کارت فیزیکی فاقد هرگونه تاریخ انقضا و یا شماره امنیتی Security Code خواهد بود و این شماره‌ها روی آن چاپ نمی‌شوند اما اگر کارت خود را گم و یا غیر فعال کنید، می‌توانید به تمامی این اطلاعات از طریق اپلیکیشن Wallet دسترسی داشته باشید.

رابط کاربری اپلیکیشن Wallet هم واقعا کاربردی و زیبا طراحی شده است. در این اپلیکیشن می‌توان اطلاعات کامل خرید‌هایی که با کارت انجام شده را مشاهده کرد. همچنین با کمک یادگیری ماشینی، می‌توان تاریخچه خرید‌ها و کالاهای خریداری شده را هم دسته‌بندی کرد. زمان‌بندی پرداخت‌ها را هم می‌توان با این اپلیکیشن تغییر داد و با توجه به کم و زیاد کردن آن، میزان بازگشت وجهی که به کاربر تعلق می‌گیرد را هم تماشا کرد. همچنین اینکه چقدر هر هفته یا هر ماه خرج می‌شود را هم می‌توان به شکل دسته بندی شده و مرتب نگاه کرد.

رابط کاربری Wallet برای مدیریت کارت شما فوق العاده است اما به شما کمک نمی‌کند تا پول‌های خودتان را مدیریت کنید!

این اپلیکیشن در مقایسه با اپلیکیشن‌های مشابه، هوشمندتر و ساده‌تر ساخته شده اما محدودیت‌هایی هم دارد. برای مثال تنها یک کارت می‌توان به آن متصل کرد و اضافه کردن کارت‌های بانکی دیگر به آن، محدودیت‌هایی در زمینه مدیریت کارت را هم به همراه دارد. جدا از این مورد، ویژگی‌های این اپلیکیشن برای مدیریت پول‌های شما نیز کافی نیست. اما از این موارد که بگذریم، اپل هیچ کارمزدی برای پرداخت‌ها دریافت نمی‌کند. همچنین اپل می‌گوید تاریخچه خرید‌های شما و اطلاعات مربوط به آن نیز روی دستگاه ذخیره می‌شود و هیچ شرکتی حتی خود اپل، به آن‌ها دسترسی نخواهد داشت. در این بین تنها بانک Goldman Sachs می‌تواند این اطلاعات را ببیند که طبیعی است زیرا پرداخت‌ها در نهایت از طریق این بانک انجام می‌شود اما اپل گفته که توافقی امنیتی با بانک Goldman Sachs امضا کرده که طبق آن، این شرکت از اطلاعات شما هیچ استفاده دیگری نکند و برای تبلیغات سراغ آن‌ها نرود. به طور خلاصه، اطلاعات کاربر بین او و بانک محفوظ می‌ماند و هیچ شرکت تبلیغاتی نمی‌تواند به آن دسترسی داشته باشد و خود بانک هم از آن‌ها سو استفاده نخواهد کرد.

سیستم پرداخت پاداشی که اپل در نظر گرفته نیز بسیار بهتر و ساده‌تر از سیستم‌های مشابه دیگر بانک‌ها است. هربار که کاربر با اپل کارت خود از اپل خریدی انجام بدهد که شامل خرید از فروشگاه‌های اپل استور، فروشگاه اپ استور و حتی خرید حافظه‌های iCloud می‌شود، سه درصد از مبلغ پرداخت شده به آن پاداش به حساب کاربر برمی‌گردد. دو درصد از پرداخت‌های انجام شده توسط سیستم Apple Pay نیز به حساب کاربر باز می‌گردد. در نهایت یک درصد از خرید‌های انجام شده با کارت فیزیکی یا خرید با شماره مجازی کارت نیز به حساب کاربر باز خواهد گشت. این پاداش‌ها در اعتبار Apple Pay Cash ذخیره می‌شوند که کاربر می‌تواند با آن بدهی خود به بانک را صاف کند، از آن برای پرداخت به دوستانش استفاده کند و یا آن را مستقیما به حساب بانکی خود بفرستد.

این درصد‌ها از سیستم‌های مشابه کارت‌های دیگر کمتر خواهد بود اما اپل عقیده دارد سرعت دریافت این پاداش‌ها و سادگی آن‌ها، چیزی است که مشتریان بیشتر می‌پسندند و دیگر دچار پیچیدگی‌های سیستم پاداش کارت‌های اعتباری دیگر نمی‌شوند. همچنین یک نکته مثبت این است که تمام کاربران اپل کارت شامل این سیستم پاداش می‌شوند در صورتی که کارت‌های اعتباری دیگر، برای قشر ثروتمندتر طراحی شده است.

جدا از این مورد، نرخ سودی که بانک Goldman Sachs از دارندگان کارت‌های اپل کارت می‌گیرد، در کمترین حالت ۱۲.۹۹ درصد و در بیشترین حالت ۲۴.۲۴ درصد است که بین بانک‌ها، تقریبا کمترین میزان به حساب می‌آید. هدف اپل از کم بودن این سود این است که بتواند در زمره کمترین دریافت کنندگان سود در صورت تاخیر پرداخت بدهی به بانک‌ها باشد.

اپل کارت هم مثل هر کارت اعتباری دیگری است و باید به آن دید به آن نگاه کرد. این یعنی ثبت نام برای چنین کارتی ساده خواهد بود و به سادگی می‌توان از آن خرج کرد اما منقضی کردن آن کار ساده‌ای نیست. برای منقضی کردن کارت باید با بانک Goldman Sachs تماس گرفت و از این طریق کارت را منقضی کرد.

درواقع بسیاری از کارهای بانکی که دارید، قرار است توسط Goldman Sachs انجام شود و اپل وظیفه‌ای در این زمینه ندارد. حتی در اپلیکیشن Wallet نیز اگر درخواست تماس با پشتیبانی برای کارت خود داشته باشید نیز به بخش پشتیبانی بانک Goldman Sachs متصل می‌شوید. اما اپل نخواسته همان سرویس‌های Goldman Sachs را در قالبی زیبا عرضه کند و درواقع تا این حد پیش رفته که مسئولین پشتیبانی بانک را آموزش دهد که چطور باید با مشتریان اپل کارت برخورد کنند. اپل می‌گوید آن‌ها با Goldman Sachs همکاری بسیار نزدیکی در این زمینه داشته‌اند تا تجربه کاربری اپل کارت از خرید و مدیریت آن گرفته تا پشتیبانی، به بهترین شکل انجام شود و برای این منظور، تکنولوژی‌های خود را هم در اختیار تیم پشتیبانی Goldman Sachs قرار داده است. درواقع اپل کارت همه جوره یک محصول اپل به شمار می‌آید که توجه به جزئیات و تجربه کاربری در بخش بخش آن وجود دارد با این تفاوت که این بار، این کار با همکاری با بانک Goldman Sachs صورت گرفته است.

که خب در پایان هم این موضوع امری طبیعی به حساب می‌آید زیرا اپل بانک نیست و Goldman Sachs هم اپل نیست که بتوانند به تنهایی چنین سرویسی را ارائه کنند.

