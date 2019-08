بیشتر گوشی‌های مهم سال ۲۰۱۹ از سنسور ۴۸ مگاپیکسلی بهره می‌برند و این سنسور طرفداران زیادی پیدا کرده است. ما از قبل می‌دانستیم که شیائومیو Realme مشغول ساخت گوشی مبتنی بر سنسور ۶۴ مگاپیکسلی هستند و حالا کمپانی شیائومی در رابطه با این موضوع اطلاعات بیشتری را مطرح کرده است.

در مراسمی که شیائومی ساعاتی قبل در چین برگزار کرد، بار دیگر اعلام شد که گوشی مجهز به دوربین ۶۴ مگاپیکسلی این شرکت تحت برند ردمی روانه‌ی بازار می‌شود. این شرکت برای این کار، از سنسور GW-1 سامسونگ استفاده می‌کند که در حال حاضر تنها سنسور ۶۴ مگاپیکسلی محسوب می‌شود که رسما معرفی شده است.

علاوه بر این، شیائومی خاطرنشان کرده که این گوشی در اواخر سال ۲۰۱۹ در هند روانه‌ی بازار می‌شود. در همین زمینه باید به گوشی مبتنی بر سنسور ۶۴ مگاپیکسلی Realme هم اشاره کنیم که فردا در هند معرفی می‌شود. این گجت مانند محصول شیائومی، مجهز به سنسور GW-1 سامسونگ است.





سنسور GW-1 از اندازه ۱/۱.۷ اینچی بهره می‌برد و با فناوری ترکیب پیکسل‌ها، می‌تواند مانند سنسور ۱۶ مگاپیکسلی مجهز به پیکسل‌های ۱.۶ میکرومتری انجام وظیفه کند. برای مقایسه باید بگوییم که عملکرد سنسورهای ۴۸ مگاپیکسلی در نهایت مشابه سنسورهای ۱۲ مگاپیکسلی مبتنی بر پیکسل‌های ۱.۶ میکرومتری است. این سنسور سامسونگ می‌تواند از HDR سخت‌افزاری تا ۱۰۰ دسیبل پشتیبانی کند. گفته می‌شود این رقم برای سنسورهای مرسوم حدود ۶۰ دسیبل است.

شیائومی در کنار این موضوع، در شبکه اجتماعی Weibo اعلام کرد که مشغول توسعه گوشی مجهز به سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی است. سامسونگ و شیائومی در این رابطه اطلاعات بیشتری منتشر نکرده‌اند و فقط در پوستر منتشر شده، رقم رزولوشن ۱۲۰۳۲ در ۹۰۲۴ دیده می‌شود.

با توجه به اینکه در این پوستر نام سامسونگ هم قرار دارد، پس ظاهرا برای این دوربین قرار است از سنسور ساخت سامسونگ استفاده شود. با توجه به فناوری‌های فعلی، چنین سنسوری در محیط‌های کم‌نور می‌تواند عکس‌هایی با رزولوشن ۲۷ مگاپیکسلی ثبت کند. در ضمن اگر این سنسور بخواهد عملکرد خوبی داشته باشد، باید از پیکسل‌های بزرگی استفاده کند و به همین خاطر اندازه سنسور آن هم بزرگ‌تر از مدل‌های دیگر خواهد بود؛ در غیر این صورت، فقط می‌تواند عکس‌های حجیم ولی بی‌کیفیت در محیط‌های کم‌نور ثبت کند.

هنوز در مورد این گوشی ۱۰۸ مگاپیکسلی نمی‌توانیم با قاطعیت زیادی اظهارنظر کنیم اما این کمپانی معمولا در نیمه دوم سال از نسل جدید Mi Mix رونمایی می‌کند و شاید این سنسور برای گوشی مذکور در نظر گرفته شده است. شما در مورد دوربین‌های ۶۴ یا ۱۰۸ مگاپیکسلی چه نظری دارید؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

