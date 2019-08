سامسونگ گلکسی نوت ۱۰ را در رنگ آبی ببینید!

کمتر از سه ساعت تا معرفی گوشی پرچمدار گلکسی نوت ۱۰ باقی مانده و حالا عکسی از این گوشی در رنگ آبی منتشر شده است. این تصویر توسط حساب کاربری @evleaks در توییتر منتشر شده و با سابقه‌ای که از evleaks سراغ داریم، می‌توانیم به درست بودن این تصویر اعتماد کنیم.

روز گذشته هم اولین تصویر از نسخه صورتی رنگ این گوشی منتشر شد که نام دقیق رنگ آن، Rose خواهد بود. جدا از دو رنگ Rose و رنگ آبی که در بالا می‌بینید، این گشوی را در رنگ‌های مشکی، سفید و Aura Glow هم دیده‌ایم که مورد آخر از نوع گرادیان خواهد بود.

در پایان باید بگوییم به نظر می‌رسد سامسونگ چیز جدیدی برای معرفی نخواهد داشت چرا که تقریبا همه چیز را درباره گلکسی نوت ۱۰ می‌دانیم. ساعاتی پیش نیز تصاویر تبلیغاتی این گوشی لو رفت که اطلاعات کامل درباره ویژگی‌های جدید Galaxy Note 10 و گلکسی نوت ۱۰ پلاس را فاش ساخت. در نهایت، چیز زیادی تا معرفی این گوشی باقی نمانده و ساعت ۱۲:۳۰ امشب با ما در دیجی‌کالا مگ همراه باشید تا مراسم معرفی گلکسی نوت ۱۰ را با هم دنبال کنیم. شما درباره این گوشی چه فکر می‌کنید؟ آیا گلکسی نوت ۱۰ می‌تواند فروش مورد انتظار سامسونگ را داشته باشد؟

