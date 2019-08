سامسونگ از گوشی گلکسی نوت ۱۰رونمایی کرد

بالاخره از مدت‌ها انتظار، سامسونگ از گوشی‌های پرچم‌دار گلکسی نوت ۱۰ رونمایی کرد. برخلاف همیشه، به جای معرفی فقط یک گوشی، سامسونگ تصمیم گرفته که از مدل‌های مختلفی پرده‌برداری کند که در این مطلب به ویژگی‌های مدل استاندارد گلکسی نوت ۱۰ می‌پردازیم.

از بین مشخصه‌های این گوشی، می‌توانیم به وجود تراشه اسنپ‌دراگون ۸۵۵ یا اگزینوس ۹۸۲۵ و همچنین نمایشگر ۶.۳ اینچی AMOLED اشاره کنیم. این بار شاهد عرضه مدل مبتنی بر حافظه ۱۲۸ گیگابایتی نیستیم و حداقل حافظه آن ۲۵۶ گیگابایت است که به لطف تکنولوژی جدید UFS 3.0 سرعت بالایی برای گوشی به ارمغان می‌آورد.

در پنل پشتی آن دوربین سه‌گانه دیده می‌شود که از دوربین ۱۲ مگاپیکسلی اصلی، دوربین ۱۶ مگاپیکسلی اولتراواید و دوربین ۱۲ مگاپیکسلی تله‌فوتو تشکیل شده است. انرژی این گوشی را یک باتری ۳۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌کند که به‌لطف پشتیبانی از شارژ سریع ۲۵ واتی، به‌سرعت می‌توان آن را شارژ کرد.

مهم‌ترین ویژگی‌های گوشی‌های گلکسی نوت قلم S Pen است که این بار از ویژگی‌های جدیدی بهره می‌برد. از بین این امکانات، می‌توانیم به پشتیبانی از قابلیت‌های بدون لمس گوشی اشاره کنیم که کاربران صرفا با حرکت دادن آن می‌توانند کارهای مختلفی را انجام دهند.

این مطلب در حال به‌روزرسانی است…

