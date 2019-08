گلکسی نوت ۱۰ پلاس معرفی شد

بالاخره بعد از مدت‌ها انتظار، سامسونگ در دومین رویداد گلکسی آنپکد ۲۰۱۹، از دهمین سری از گوشی‌های خانواده‌ی نوت رونمایی کرد.

برخلاف سال‌های قبل که تنها یک گوشی از سری نوت معرفی می‌شد، امسال سه نسخه از نوت ۱۰ را شاهد هستیم که هر یک با تغییرات ریز و درشتی نسبت به یکدیگر رونمایی شده‌اند. گوشی‌های این سری شامل نوت ۱۰، نوت ۱۰ پلاس و نوت ۱۰ ۵G هستند که در اینجا به معرفی مشخصات و ویژگی‌های نوت ۱۰ پلاس می‌پردازیم.

همانطور که از نام این گوشی پیداست، نوت ۱۰ پلاس بزرگ‌ترین گوشی خانواده‌ی نوت است که نسبت به نسخه‌ استاندارد نوت ۱۰، از قابلیت‌های بیشتری برخوردار است. تصاویر گوشی تقریبا مطابق با آن چیزی است که پیش‌تر در شایعات متعدد شاهد آن بودیم. یک گوشی ۶.۸ اینچی بدون حاشیه، که همانند دو مدل دیگر، در بالاترین نقطه از نمایشگر آن حفره‌ای وجود دارد که محل قرارگیری دوربین سلفی این گوشی است.

نمایشگر

نوت ۱۰ پلاس بزرگ‌ترین و باریک‌ترین گوشی از سری نوت است که سامسونگ تاکنون ساخته است. سامسونگ به قدری حاشیه‌های این گوشی را کاهش داده که در نوت ۱۰، بیشترین میزان اندازه نمایشگر نسبت به بدنه را (۹۰ درصد) در مقایسه با تمامی گوشی‌های سری نوت شاهد هستیم. نمایشگر این گوشی از نوع داینامیک امولد بوده و با روشنایی خیره‌کننده، تجربه‌ بی نظیری از کار با یک گوشی هوشمند را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

قلم

قلم این گوشی اگرچه از نظر ظاهر تغییر چندانی نسبت به نسل قبل نداشته، اما امکانات بسیار زیاد و جذابی را با خود به همراه دارد. به عبارتی می‌توان به کمک قلم S Pen جدید، تقریبا کل کارهای دوربین را تحت کنترل داشت. به کمک این قلم نه تنها می‌توانید دوربین‌های نوت ۱۰ را فعال کنید، بلکه قادر خواهید بود تنها با تکان دادن آن همانند یک چوب جادو، بین حالت‌های مختلف عکاسی و فیلم‌برداری نیز سوییچ کرده و حتی روی سوژه‌ها زوم کنید.

با کمک قلم S Pen حتی می‌توانید بین دوربین جلو و پشت نیز سوییچ کنید. اگرچه اکثر این قابلیت‌ها را پیشتر با گلکسی تب S6 شاهد بودیم، اما همچنان مشاهده‌ی اینهمه ویژگی در یک قلم کوچک، هیجان‌انگیز و جذاب است.

{این مطلب در حال بروزرسانی است…}

