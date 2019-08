سامسونگ دقایقی پیش در مراسمی مفصل، پرچمداران جدید خود را با نام گلکسی نوت ۱۰ و گلکسی نوت ۱۰ پلاس معرفی کرد. در کنار این گوشی‌ها اما، شرکت سامسونگ یک لپ‌تاپ فوق باریک هم معرفی کرد که از پردازنده‌های کوالکام اسنپدراگن ۸cx استفاده می‌کند. پیش‌تر تصاویر این لپ‌تاپ لو رفته بود و از شباهت آن به سرفیس لپ‌تاپ مایکروسافت هم نوشته بودیم اما جدای از طراحی، مهم‌ترین نکته درباره گلکسی بوک اس پردازنده آن است که از نوع ARM خواهد بود. درواقع با استفاده از این پردازنده، این لپ‌تاپ به قدرتمندی دیگر لپ‌تاپ‌های مجهز به ویندوز ۱۰ نخواهد بود اما عمر باتری بسیار فوق‌العاده‌تری نسبت به هر لپ‌تاپ دیگری خواهد داشت!

پردازنده اسنپدراگن ۸cx دارای لیتوگرافی ۷ نانومتری است و برای کامپیوترهای مبتنی بر ویندوز طراحی شده است. سامسونگ می‌گوید به لطف این پردازنده، گلکسی بوک اس حالا ۴۰ درصد عملکرد بهتر پردازشی و ۸۰ درصد بهبود در بخش گرافیک نسبت به نسل قبلی این محصول یعنی گلکسی بوک ۲، خواهد داشت. همچنین گلکسی بوک اس فاقد هرگونه فن در درون لپ‌تاپ است و بهترین ویژگی آن، عمر باتری محصول است که می‌تواند تا ۲۳ ساعت شارژ دهی داشته باشد! درواقع سامسونگ به طور مشخص گفته که گلکسی بوک اس می‌تواند تا ۲۳ ساعت پخش ویدیو داشته باشد اما بیش از هرچیزی، این یک ادعای تبلیغاتی به حساب می‌آید و اگر کار سنگین‌ترین با این لپ‌تاپ بکنید، شارژ دهی هم طبیعتا کاهش خواهد داشت. ولی در مجموع فکر می‌کنیم یک روز استفاده عادی را بتوان با یک بار شارژ این کامپیوتر دریافت کرد.

سوال بزرگی که در مورد گلکسی بوک اس و هر لپ‌تاپ ویندوزی دیگری که پردازنده ARM دارد وجود دارد، این است که چقدر این پردازنده‌ها می‌توانند قدرتمند باشند و در حد و اندازه کامپیوترهای مجهز به پردازنده‌های اینتل ظاهر شوند. درست است که پردازنده‌های اینتل سابقه بدی از نظر مصرف انرژی دارند اما لپ‌تاپ‌های مجهز به پردازنده‌های ARM نیز به دفعات متعدد ما را ناامید کرده‌اند و ثابت کرده‌اند که نمی‌توانند عملکرد پردازشی خوبی داشته باشند.

جدا از این موارد، سامسونگ اعلام کرده که گلکسی بوک اس از شبکه Gigabit LTE هم پشتیبانی می‌کند و وزن آن کمتر از یک کیلوگرم خواهد بود. نمایشگر لپ‌تاپ هم ۱۳.۳ اینچی است و تا ده نقطه لمس همزمان را هم پشتیبانی می‌کند. گلکسی بوک اس را می‌توان با حافظه‌های ۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایت خریداری کرد. همچنین قابلیت اتصال کارت حافظه microSD تا سقف یک ترابایت هم در این لپ‌تاپ وجود خواهد داشت. رنگ‌بندی گلکسی بوک اس نیز شامل طلایی و خاکستری می‌شود و از پاییز امسال، در یک سری بازار مشخص، با قیمت پایه ۹۹۹ دلار عرضه می‌شود.

آنطور که Hassan Anjum از سامسونگ روی صحنه گفت، «گلکسی بوک اس محصولی است که شبیه یک لپ‌تاپ است اما روح یک گوشی هوشمند در آن دمیده شده است. این محصول با ویندوز ۱۰ و نمایشگر ۱۳.۳ اینچی لمسی همراه خواهد بود اما مثل یک گوشی هوشمند، از شبکه LTE پشتیبانی می‌کند و تا ۲۳ ساعت شارژدهی خواهد داشت». در ادامه می‌توانید نگاهی کلی داشته باشید به مشخصات سخت‌افزاری گلکسی بوک اس. شما درباره این لپ‌تاپ چه فکر می‌کنید؟

نمایشگر : ۱۳.۳ اینچی از نوع TFT با نسبت نمایش ۱۶:۹ و رزولوشن Full HD همراه با پشتیبانی از لمس تا ۱۰ نقطه به صورت همزمان

: ۱۳.۳ اینچی از نوع TFT با نسبت نمایش ۱۶:۹ و رزولوشن Full HD همراه با پشتیبانی از لمس تا ۱۰ نقطه به صورت همزمان ابعاد : ۳۰۵.۲×۲۰۳.۲^۶.۲-۱۱.۸ میلی‌متر با وزن حدودی ۹۶۰ گرم

: ۳۰۵.۲×۲۰۳.۲^۶.۲-۱۱.۸ میلی‌متر با وزن حدودی ۹۶۰ گرم پردازنده : کوالکام اسنپدراگن ۸cx از نوع ۶۴ بیت با لیتوگرافی ۷ نانومتری. شامل هشت هسته پردازشی

: کوالکام اسنپدراگن ۸cx از نوع ۶۴ بیت با لیتوگرافی ۷ نانومتری. شامل هشت هسته پردازشی رم : هشت گیگابایت حافظه رم از نوع LPDDR4X

: هشت گیگابایت حافظه رم از نوع LPDDR4X حافظه داخلی : ۲۵۶ یا ۵۱۲ گیگابایت. با قابلیت ارتقا به کمک microSD تا یک ترابایت

: ۲۵۶ یا ۵۱۲ گیگابایت. با قابلیت ارتقا به کمک microSD تا یک ترابایت دوربین : ۷۲۰P HD

: ۷۲۰P HD باتری : ۴۲Wh و تا ۲۳ سات پخش مداوم ویدیو

: ۴۲Wh و تا ۲۳ سات پخش مداوم ویدیو دیگر ویژگی‌ها: Gigabit LTE، بلوتوث ۵.۰، سنسور اثر انگشت، Dolby Atmos، پشتیبانی از Windows Hello

