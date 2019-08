ساعتی پیش و در مراسم Unpacked سامسونگ، دی‌جی کوه که مسئول بخش موبایل این کمپانی کره‌ای است در سخنان پایانی خود از ساتیا نادلا، مدیر عامل مایکروسافت، دعوت کرد تا برای بیان توضیحاتی درباره همکاری دو شرکت به روی صحنه بیاید. نادلا در صحبت‌های خود از همکاری با سامسونگ به عنوان فصل جدیدی از تعهد طولانی مدت این دو شرکت بر بهبود بهره‌وری و حذف فاصله میان گوشی‌ها و رایانه‌های شخصی یاد کرد.

همچون پرچم‌داران قبلی سری نوت و اس، سامسونگ گلکسی نوت ۱۰ و نوت ۱۰ پلاس را نیز با اپلیکیشن‌های مایکروسافت عرضه می‌کند که می‌توان با استفاده از سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های این غول نرم افزاری برای دستگاه‌های اندرویدی، از طریق رایانه ویندوزی خود به پیام‌ها، اعلانات و به صورت کلی به نمایشگر دستگاه دسترسی پیدا کرد. همچنین، اپلیکیشن گالری سامسونگ اکنون با وان درایو همگام‌ شده است تا بتوانید مستقیما تصاویر موجود در گالری را به حساب ابری خود ارسال کنید و از طریق دستگاه‌های دیگر به آن‌ها دسترسی داشته باشید.

شیلپا رنگاناتان، مدیر بخش موبایل و تجربیات بین دستگاه‌های مایکروسافت، در رویداد امشب سامسونگ از کاربردهای اپلیکیشن Your Phone این شرکت گفت و اعلام کرد که کاربران تا پایان سال جاری می‌توانند مستقیما از طریق این اپ با استفاده از رایانه ویندوزی خود تماس برقرار یا دریافت کنند. او تعاملات جدید دو شرکت را شروعی بر یک همکاری شگفت انگیز میان مایکروسافت و سامسونگ اعلام کرد.

علاوه بر این موارد، سامسونگ نیز سعی کرده تا با باز طراحی ظاهر رابط کاربری DeX در هنگام اتصال گلکسی نوت ۱۰ به رایانه، دسترسی به تمامی اپلیکیشن‌های موجود در گوشی را روی سیستم‌های دسکتاپ‌ و لپ‌تاپ‌ها فراهم کند.

در نتیجه همکاری مایکروسافت با کمپانی کره‌ای، اپلیکیشن‌های آفیس مانند ورد، اکسل، پاور پوینت و اوت لوک به‌طور پیش‌فرض روی خانواده گلکسی نوت ۱۰ نصب خواهند بود. البته این اتفاق تازه‌ای نیست و از ۴ سال پیش و همزمان با معرفی گلکسی اس ۶ شاهد حضور این اپلیکیشن‌ها در گوشی‌های سامسونگ بودیم. با فروش نسخه اختصاصی گلکسی اس ۸ در فروشگاه مایکروسافت که از اپلیکیشن‌ها و سرویس‌های ردموندی‌ها بهره‌مند بود، مشخص شد که قصد این دو شرکت برای همکاری‌ جدی است. گلکسی اس ۹ از وجود اپ‌ها و سرویس‌هایی که در گلکسی اس ۸ مایکروسافت ادیشن وجود داشت بی‌بهره بود، اما باز هم برای فروش در فروشگاه مایکروسافت عرضه شد.

حال سامسونگ با یکپارچه سازی سرویس‌ها و اپ‌های مایکروسافت با خانواده گلکسی نوت ۱۰، قصد دارد تا بار دیگر این همکاری را تقویت کند و فاصله موجود میان پرچم‌دار اندرویدی خود با رایانه‌های ویندوزی را به حداقل برساند. همچنین مایکروسافت وعده داده است که به زودی نسخه جدیدی از اوت لوک را با رابط کاربری ویژه تبلت‌ها عرضه خواهد کرد و برای اولین بار شاهد حضور این اپلیکیشن در پلتفرم ابزارهای پوشیدنی خانواده گلکسی نیز خواهیم بود.

