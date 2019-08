از بین ویژگی‌های جدیدی که گلکسی نوت ۱۰ از آن‌ها بهره می‌برد، باید به ویژگی‌های جدید DeX هم اشاره کنیم. اگرچه برای بهره‌گیری از نسخه‌های قبلی، باید گوشی را به مانیتور وصل می‌کردید و از ماوس و کیبورد متصل به آن بهره می‌بردید، اما حالا با گلکسی نوت ۱۰ می‌توانید گوشی را مستقیما به کامپیوتر ویندوزی یا مک متصل کنید تا از طریق مانیتور آن، به حالت دسکتاپ گوشی خود دسترسی پیدا کنید.

نه‌تنها بدون دست زدن به گوشی و صرفا با بهره‌گیری از کیبورد سیستم می‌توانید از قابلیت DeX استفاده کنید، بلکه می‌توانید فایل‌های مختلفی را از کامپیوتر به محیط گوشی بکشید و رها کنید و عکس این موضوع هم امکان‌پذیر است. اگر هم طرفدار همان حالت قبلی یعنی اتصال مستقیم به مانیتور هستید، صرفا با کابل تبدیل USB-C به HDMI می‌توانید چنین کاری را به‌راحتی انجام دهید.

علاوه بر این، سامسونگ از طریق همکاری با مایکروسافت، اپلیکیشن Your Phone را به‌صورت پیش‌فرض در گلکسی نوت ۱۰ قرار داده که به کاربران اجازه می‌دهد به‌راحتی از طریق بی‌سیم، مواردی مانند پیامک‌ها و تصاویر را بین کامپیوتر ویندوزی و گوشی رد و بدل کنند. تبلت گلکسی تب اس ۶ هم که به تازگی معرفی شده، از نسخه جدید DeX پشتیبانی می‌کند و درضمن با وصل کردن کیبورد به آن، رابط کاربری آن تغییر پیدا می‌کند. البته با وجود اینکه مشخصه‌های سخت‌افزاری گلکسی اس ۱۰ تا حد زیادی مشابه گلکسی نوت ۱۰ است، ولی متاسفانه از نسخه جدید DeX نمی‌تواند بهره‌ای ببرد. بعد از بررسی‌های همه‌جانبه، با قاطعیت بیشتری می‌توان در مورد قابلیت‌های آن اظهارنظر کرد.

منبع: The Verge

