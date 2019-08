شب گذشته سامسونگ از نسل جدید خانواده گلکسی نوت ۱۰ رونمایی کرد و مانند همیشه، بار دیگر شاهد ارائه قلم S Pen به همراه قابلیت‌های جدید آن هستیم. در ادامه به صورت مختصر و مفید به ویژگی‌های این قلم و قابلیت‌های جدید آن می‌پردازیم.

طراحی قلم S Pen گلکسی نوت ۱۰

اگرچه طی سال‌های گذشته امکانات قلم S Pen بسیار بیشتر شده، ولی طراحی آن از زمان گلکسی نوت ۵ تغییر چندانی نداشته و این بار هم شاهد تغییر محسوسی نیستیم. البته لازم به ذکر است که که حالا ارگونومی طراحی آن اندکی بهبود یافته و به‌همین خاطر نسبتا خوش‌دست‌تر به نظر می‌رسد. همچنین دیگر خبری از طراحی دو رنگ قلم نسل قبلی نیست و این بار مبتنی بر رنگ یک‌دستی است.

برخلاف سال‌های گذشته، سامسونگ به جای معرفی یک مدل، چند مدل از گلکسی نوت ۱۰ معرفی کرده که البته مدل‌های اصلی شامل مدل استاندارد و مدل پلاس هستند. در هر صورت در تمام مدل‌ها، قلم S Pen اندازه یکسانی دارد و مبتنی بر اندازه‌های ۵.۸ در ۴.۳۵ در ۱۰۵.۸ میلی‌متر است و وزن آن هم به ۳.۰۴ گرم می‌رسد. به همین خاطر اندازه آن نسبت به نسل قبلی اندکی کوتاه‌تر شده است که البته کاربران این تغییر اندازه را چندان احساس نمی‌کنند.

دکمه‌ی موجود در آن که برای کارهایی مانند سلفی گرفتن، کنترل اسلاید و دیگر موارد این چنینی است، همچنان در این قلم وجود دارد. به غیر از این موضوع، سامسونگ قابلیت‌های جدیدی برای آن به ارمغان آورده است.

قابلیت‌های جدید قلم S Pen گلکسی نوت ۱۰

قلم S Pen دیگر یک قلم استایلوس ساده نیست و سامسونگ با ارائه‌ی قابلیت‌های مختلف برای آن، به دنبال افزایش بهره‌وری کاربران گوشی‌های گلکسی نوت ۱۰ است. مدتی قبل شایعاتی منتشر شد که بر اساس آن‌ها، به‌نظر می‌رسید سامسونگ قصد دارد دوربینی در این قلم تعبیه کند که حالا با معرفی آن می‌بینیم که خبری از تعبیه دوربین در قلم نیست.

البته در این میان، برخی دیگر از شایعات درست از آب درآمدند. از بین آن‌ها می‌توانیم به پشتیبانی از حرکات قلم اشاره کنیم که به کاربران اجازه می‌دهد صرفا با حرکت دادن قلم خود در هوا، در اپلیکیشن‌هایی مانند دوربین، گالری، ویدیو، موزیک و دیگر موارد کارهای زیادی را انجام دهند. در ضمن به لطف کیت توسعه نرم‌افزار (SDK) که برای این قابلیت ارائه می‌دهد، توسعه‌دهندگان می‌توانند از امکانات آن برای بازی‌ها و اپلیکیشن‌های خود بهره ببرند.

همچنین در زمینه‌ی تبدیل دستخط به متن، کاربران از انعطاف‌پذیری بیشتری بهره می‌برند و از بین این قابلیت‌ها می‌توانیم به تبدیل متون به فرمت‌های Word و PDF اشاره کنیم. همچنین این قلم می‌تواند برای ویرایش دقیق‌تر ویدیوها مورد استفاده قرار بگیرد.

