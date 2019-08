الان چندین ماه است که شاهد هستیم سامسونگ دارد کم کم جک هدفون را از گوشی‌های خود حذف می‌کند و بالاخره با این واقعیت در پرچمدار جدید این شرکت یعنی گلکسی نوت ۱۰ هم روبرو شدیم و خبری از جک هدفون در این گوشی نیست. جایگزین جک هدفون هم یک دانگل تبدیل USB-C به پورت ۳.۵ میلی‌متری هدفون است که اگر آن را به همراه نداشته باشید یا آن را گم کنید، دیگر نمی‌توانید از هدفون‌های قدیمی خود استفاده کنید.

اینکه شاهد حذف جک هدفون در یک گلکسی نوت هستیم، موضوع عجیبی است. درواقع اگر یک گوشی قرار بود تا سالهای سال این پورت را حفظ کند، همین گوشی‌های خانواده گلکسی نوت بود. گوشی‌هایی بزرگ که برای انجام کارهای مختلف ساخته شده‌اند و لقب «همه کاره» را یدک می‌کشند و معنا ندارد که فاقد جک هدفون باشند! حالا اما این واقعیت برای ما تغییر کرده و سامسونگ دلایل خودش را هم آورده که چرا جک هدفون از گوشی گلکسی نوت ۱۰ حذف شده است.

برای ۳ درصد ظرفیت باتری بیشتر!

خب چرا سامسونگ بالاخره تصمیم گرفته پس از سه سال مقابله با آیفون‌های فاقد هدفون جک، جک هدفون را از گلکسی نوت ۱۰ حذف کند؟ یک مسئول سامسونگ به وب‌سایت ورج گفته که با حذف جک هدفون، این شرکت توانسته باتری تقریبا بزرگ‌تری (حدود ۱۰۰ میلی‌آمپر بیشتر یا ۲-۳ درصد باتری بزرگتری!) در گلکسی نوت ۱۰ قرار دهد. همچنین او گفته جدا از باتری بزرگ‌تر، سامسونگ توانسته موتور ویبره گوشی را هم به نوع هپتیک تغییر دهد که البته باید تایید کنیم که این تغییر هم مهم است. اما این بهانه‌ها برای گوشی که یک قلم را در بدنه خود جای داده قابل قبول نیست و فکر می‌کنیم می‌شد باز هم جک هدفون در این گوشی حاضر باشد.

اگر شما هم فکر می‌کنید این بهانه‌ها کافی نیستند، می‌توانید حس الان ما را درک کنید. سوالی که وجود دارد این است که اگر اپل در سال ۲۰۱۶ دلیل حذف جک هدفون را «شجاعت» اعلام نمی‌کرد و می‌گفت می‌خواهیم هدفون‌های بی‌سیم یا همان ایرپادزهای بیشتری بفروشیم، اوضاع الان چطور بود؟

درست است که کیفیت هدفون‌های بی‌سیم در چند وقت اخیر پیشرفت زیادی داشته و شرکت‌های زیادی هم هدفون‌های کاملا بدون سیم تولید کرده‌اند. اما هنوز فکر می‌کنیم حذف جک هدفون در گوشی‌ها، بیش از هر چیزی به خصومت با مشتریان شبیه است تا دلیل عقلانی برای حذف آن‌ها. این موضوع را هم مخصوصا سامسونگ بهتر از همه می‌دانست؛ وقتی دیگر شرکت‌ها می‌گفتند نمی‌شود ضد آب بودن، شارژ بی‌سیم و جک هدفون را در یک گوشی قرار داد، این سامسونگ بود که هرساله ثابت کرد این ادعا اشتباه است. سامسونگ شرکتی بود که نشان داد می‌توان تمام ویژگی‌ها را در یک گوشی قرار داد و حالا معلوم نیست چه بر سر این شرکت آمده.

اخیرا حتی در مقطعی به نظر رسید که جک هدفون دوباره قرار است ظهور کند. لنوو که جک هدفون را از موتو Z3 حذف کرده بود، دوباره آن را به موتو Z4 اضافه کرد! گوگل هم که جک هدفون را از پیکسل ۲ و پیکسل ۳ حذف کرده بود، دوباره آن در پیکسل ۳A قرار داد. همچنین این جک هدفون هنوز از هیچ کدام از پرچمداران شرکت ال جی هم حذف نشده است. اما در واقعیت، شرکت‌های سامسونگ، اپل، هواوی، شیائومی، اوپو/ویوو/وان‌ پلاس، برندهایی هستند که به محصولات امروز بازار جهت می‌دهند و همه آن‌ها تصمیم به حذف جک هدفون گرفته‌اند.

حالا مثل برخی از رقبای دیگر سامسونگ، این شرکت هم مجبور است وانمود کند که در گذشته اپل را به خاطر حذف جک هدفون، مورد تمسخر قرار نداده است. سامسونگ حتی اگر سعی کند تمام ویدیوهای تبلیغاتی علیه حذف جک هدفون در گوشی‌های اپل را از اینترنت حذف کند، باز هم این ویدیوها در حافظه کاربران ثبت شده است.

