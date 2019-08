در جریان مراسم معرفی گلکسی نوت ۱۰ یک بار هم نام بیکسبی مطرح نشد

در مراسم دیشب که سامسونگ گلکسی نوت ۱۰ را رسما معرفی کرد، یک بار هم اشاره‌ای به دستیار هوشمند بیکسبی نشد. سامسونگ چند سال قبل این دستیار دیجیتالی را به هدف رقابت با دستیارهای هوشمند الکسا، گوگل الکسا و سیری معرفی کرد. با توجه به اینکه سامسونگ بودجه هگفتی را صرف این پروژه کرده، عدم اشاره به این حوزه در یک مراسم مهم، اقدام عجیبی محسوب می‌شود. در مراسم مربوط به معرفی نسل قبلی گوشی گلکسی نوت، سامسونگ نسل دوم بیکسبی را معرفی کرد و به امکانات جدید آن پرداخت.

در سال ۲۰۱۹، نشانه‌های زیادی در رابطه با کاهش اهمیت بیکسبی دیده می‌شود. برخلاف پرچمداران سامسونگ در چند سال گذشته، گلکسی نوت ۱۰ فاقد دکمه بیکسبی است. در عوض، کاربران می‌توانند از طریق دکمه پاور به این دستیار هوشمند دسترسی پیدا کنند ولی بسیاری از کاربران از این موضوع اطلاعی ندارند زیرا در جریان مراسم معرفی به این موضوع اشاره‌ای نشد.

به‌صورت پیش‌فرض، فشردن و نگه داشتن دکمه پاور منجر به پدیدار شدن دستیار هوشمند بیکسبی می‌شود. این یعنی بسیاری از کاربران که برای خاموش کردن گوشی دکمه پاور را به مدت طولانی فشار می‌دهند، با این موضوع روبرو می‌شوند و به ناچار باید بیکسبی را به‌طور کامل غیرفعال کنند. احتمالا مانند آیفون X و مدل‌های جدیدتر، سامسونگ ترکیبی از دکمه‌های تنظیم صدا و دکمه پاور را برای آسان‌تر کردن فرایند خاموش شدن گوشی معرفی می‌کند. اما با توجه به این قابلیت پیش‌فرض، این موضوع استیصال بسیاری از کاربران را به همراه دارد.

البته بیکسبی هنوز دچار مرگ زودرس نشده است و در گوشی‌ها، تلویزیون‌ها و یخچال‌های سامسونگ همچنان وجود دارد. البته در همین زمینه باید به غیبت گلکسی هوم (اسپیکر هوشمند مبتنی بر بیکسبی) هم اشاره کنیم که بعد از گذشت یک سال از معرفی آن، خبر خاصی در مورد این گجت مطرح نمی‌شود. سامسونگ اخیرا گفته که در سه‌ماهه سوم سال جاری این محصول روانه‌ی بازار می‌شود. شاید چنین اتفاقی بیفتد، ولی این تاخیر بسیار طولانی برای یک محصول نه‌چندان پیشرفته اصلا عادی نیست و این محصول در حال تبدیل شدن به ایرپاور سامسونگ است. با توجه به اینکه در مراسم معرفی گلکسی نوت ۱۰ خبری در مورد این اسپیکر مطرح نشده، شاید در ماه آینده در کنفرانس IFA در برلین به آن اشاره شود. اگر هم چنین اتفاقی نیفتد پس به احتمال زیاد این اسپیکر روانه‌ی بازار نخواهد شد.

آیا عدم اشاره به بیکسبی در مراسم رسمی به معنای کنار رفتن بیکسبی است؟ به هیچ عنوان نمی‌توان چنین چیزی را گفت. اما این اقدام شاید نشان‌دهنده‌ی این است که سامسونگ مانند گذشته نمی‌خواهد روی آن مانور بدهد و بیش از پیش به‌عنوان یک ویژگی صرفا موجود در گوشی‌های سامسونگ در نظر گرفته می‌شود. افراد انگشت‌شماری که طرفدار این دستیار بودند، حالا هم می‌توانند از آن بهره ببرند. ولی برای اکثریت کاربران، بیسکبی هیچوقت مورد توجه گسترده‌ای قرار نگرفت. به‌نظر می‌رسد بعد از گذشت چند سال، بالاخره سامسونگ متوجه این قضیه شده است.

