در این مطلب قصد داریم به‌صورت مختصر و مفید به قیمت و تاریخ عرضه گلکسی نوت ۱۰ و نوت ۱۰ پلاس و مدل ۵G بپردازیم. همانطور که انتظار داشتیم، این گوشی‌ها قیمت بالایی دارند ولی در این بین، باید خاطرنشان کنیم که قیمت پایه گلکسی نوت ۱۰ از قیمت نسل قبلی کمتر است.

تاریخ عرضه گلکسی نوت ۱۰

شب گذشته سامسونگ از گوشی‌های گلکسی نوت ۱۰ رسما رونمایی کرد و پیش‌فروش نوت ۱۰ و نوت ۱۰ پلاس از امروز آغاز می‌شود. در ضمن برای پیشفروش مدل ۵G هنوز سامسونگ تاریخی اعلام نکرده است. در نهایت، این گوشی‌ها از تاریخ ۲۳ آگوست روانه‌ی بازار خواهند شد و کاربران می‌توانند آن را خریداری کنند.

قیمت مدل‌های مختلف گلکسی نوت ۱۰

در ادامه به‌صورت فهرست‌وار قیمت مدل‌های مختلف گلکسی نوت ۱۰ را می‌توانید مشاهده کنید:

گلکسی‌ نوت ۱۰ مبتنی بر ۸ گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی: ۹۴۹ دلار

گلکسی‌ نوت ۱۰ پلاس مبتنی بر ۱۲ گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی: ۱۰۹۹ دلار

گلکسی‌ نوت ۱۰ پلاس مبتنی بر ۱۲ گیگابایت حافظه رم و ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی: ۱۱۹۹ دلار

مدل ۵G گلکسی نوت ۱۰ پلاس مبتنی بر ۱۲ گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی: ۱۲۹۹ دلار

مدل ۵G گلکسی نوت ۱۰ پلاس مبتنی بر ۱۲ گیگابایت حافظه رم و ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی: ۱۳۹۹ دلار

برای مقایسه باید بگوییم مدل پایه گلکسی نوت ۹ که مجهز به ۶ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی بود، با قیمت ۱۰۰۰ دلار روانه‌ی بازار شد. بنابراین کاربران برای خرید مدل جدید با وجود دریافت حافظه رم و حافظه داخلی بیشتر، پول کمتری را پرداخت می‌کنند. البته باید خاطرنشان کنیم برخی از مشخصات مدل جدید ضعیف‌تر از نسل قبلی محسوب می‌شود.

