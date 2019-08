گوگل پیکسل ۴ با نمایشگر ۹۰ هرتزی همراه خواهد بود

شب گذشته و در خلال مراسم سامسونگ برای معرفی جدیدترین پرچمدار خود یعنی گلکسی نوت ۱۰، وب‌سایت ۹To5Google یک خبر جدید از پرچمدار آینده گوگل یعنی گوشی پیکسل ۴ منتشر کرد. این خبر به نقل «یک منبع معتبر» منتشر شده که می‌گوید قرار است گوشی گوگل پیکسل ۴ به نمایشگر ۹۰ هرتزی مجهز باشد. جدا از این مورد خاص، اطلاعات دیگری از مشخصات سخت‌افزاری این گوشی منتشر شده که نشان می‌دهد بالاخره گوگل قصد عرضه یک گوشی واقعا پرچمدار برای رقابت با دیگر گوشی‌های اندرویدی عرضه خواهد کرد.

آنطور که گزارش شده، گوشی پیکسل ۴ دارای نمایشگر ۵.۷ اینچی و پیکسل ۴ اکس‌ال دارای نمایشگر ۶.۳ اینچی هستند و هر دو نمایشگر نرخ تجدید ۹۰ هرتز در ثانیه خواهند داشت. اسم این ویژگی را هم گوگل Smooth Display گذاشته است. تا به حال دستگاه‌های انگشت شماری را دیده‌ایم که از نمایشگری با سرعت نرخ تجدید بالا بهره می‌برند و از جمله آن‌ها، می‌توانیم به وان پلاس ۷ پرو اشاره کنیم که نمایشگر آن در بررسی‌ها تمجید شده است. البته چنین نمایشگری روی عمر باتری و شارژدهی تاثیر می‌گذارد ولی تجربه کار کردن با آن، تکرار نشدنی است.

امیدواریم گوگل نیز از این بابت مطمئن شود که نمایشگر ۹۰ هرتزی روی مصرف باتری دستگاه تاثیر زیادی نمی‌گذارد چرا که طبق شایعات، باتری پیکسل ۴ ظرفیت ۲۸۰۰ میلی‌آمپری و باتری پیکسل ۴ اکس‌ال ظرفیت ۳۷۰۰ میلی‌آمپری دارد و از دیگر پرچمداران هم‌رده، کمتر است.

اگر تمام این مشخصات درست باشند، گوگل چیز جدیدی برای معرفی نخواهد داشت.

تا پیش از این هم می‌دانستیم که پیکسل ۴ دارای دو دوربین در بخش پشتی خواهد بود اما حالا اطلاعات این دوربین‌ها نیز لو رفته است. دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی خواهد بود اما دوربین دوم ۱۶ مگاپیکسلی و از نوع تله فوتو با زوم دو برابری است. همچنین ۹To5Google نوشته که گوگل ممکن است یک وسیله جانبی شبیه به بدنه دوربین‌های DSLR هم برای این گوشی تولید کند.

از دیگر مشخصات سخت‌افزاری این گوشی‌ها می‌توانیم به پردازنده اسنپدراگن ۸۵۵ اشاره کنیم. همچنین گوگل بالاخره رم چهار گیگابایتی را کنار خواهد گذاشت و از رم ۶ گیگابایتی در این گوشی‌ها استفاده خواهد شد. رم چهار گیگابایتی در دو سال اخیر پاشنه آشیل پیکسل ۲ و پیکسل ۳ بود و باعث مشکلات مختلف در زمینه مدیریت اپلیکیشن‌های باز شده بود.

اگر خبرهای پیکسل ۴ را تا به حال دنبال نکرده بودید، باید بگوییم که امسال گوگل در اقدامی عجیب، تصویری از بخش پشتی و بخش جلویی پیکسل ۴ منتشر کرده که طراحی این گوشی را نشان می‌دهد. در این تصاویر نیز دوربین دوگانه این گوشی‌ها قابل مشاهده است. همچنین در بخش جلویی پیکسل ۴ شاهد سنسورهایی جدید خواهیم بود که برای تشخیص چهره سه بعدی کاربرد خواهند داشت. همچنین در کنار سیستم تشخیص چهره سه بعدی، یک سیستم رادار هم در بخش جلویی پیکسل ۴ قرار می‌گیرد که می‌توانید به کمک آن، بدون لمس دستگاه، با گوشی کار کنید.

در آخرین مورد، ۹To5Google زمان معرفی پیکسل ۴ را هم دوازدهم مهر ماه اعلام کرده که با زمان معرفی سه نسل قبلی پیکسل، همخوانی دارد. با سابقه‌ای که از گوگل داریم، قطعا تا یک ماه آینده خبرها و تصاویر بیشتر هم از پیکسل ۴ منتشر خواهد شد. شما درباره این گوشی چه فکر می‌کنید؟

منبع: TheVerge

