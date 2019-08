اسپیکر هوشمند گلکسی هوم سامسونگ همچنان در دست ساخت قرار دارد

یک سال قبل در مراسم معرفی گلکسی نوت ۹، سامسونگ از اسپیکر هوشمند مبتنی بر بیسکبی به نام گلکسی هوم رونمایی کرد و بعد از گذشت این یک سال، هنوز محصول مذکور روانه‌ی بازار نشده است. اما سامسونگ اعلام کرده توسعه این محصول متوقف نشده و به‌زودی عرضه می‌شود. سخنگوی سامسونگ می‌گوید: «ما همچنان مشغول توسعه و بهبودگلکسی هوم هستیم و به‌زودی اخبار بیشتری در مورد آن منتشر می‌کنیم.»

این کمپانی ابتدا قصد داشت گلکسی هوم را در ماه آوریل عرضه کند که چنین اتفاقی نیفتاد و در جدیدترین اظهارنظر انجام شده، در سه‌ماهه سوم سال جاری می‌توانیم انتظار عرضه آن را داشته باشیم. همچنین در اسناد FCC مدارک دال بر وجود یک گلکسی هوم کوچک‌تر پیدا شده که سامسونگ هنوز به آن اشاره‌ای نکرده است.

طبق ادعای سامسونگ، این اسپیکر هوشمند می‌تواند صدا را به‌صورت ۳۶۰ درجه پخش کند و برای بهبود کیفیت صدا، این بخش توسط شرکت AKG تنظیم شده است. علاوه بر این، همانطور که گفتیم این محصول مبتنی بر دستیار هوشمند بیکسبی است که سامسونگ آن را به قصد رقابت با الکسا، گوگل اسیتسنت و سیری توسعه داده و گلکسی هوم می‌تواند به‌عنوان یک هاب مرکزی برای گجت‌های هوشمند سامسونگ انجام وظیفه کند.

در هر صورت با توجه به تاخیر طولانی مدت در عرضه این محصول، سامسونگ در توسعه آن به مشکلات زیادی برخورده است و در ضمن در مراسم رونمایی گلکسی نوت ۱۰ هم هیچ اشاره‌ای به آن نشد و همین موضوع توجهات زیادی را جلب کرد. به‌نظر می‌رسد گلکسی هوم در حال نزدیک شدن به سرنوشت ایرپاور اپل است. برای یادآوری باید بگوییم که اپل ابتدا ایرپاور را معرفی کرد و بعد از آن بود که با چالش‌های گسترده مربوط به توسعه آن روبرو شد و در نهایت توسعه این محصول را کنار گذاشت. در هر صورت اسپیکرهای هوشمند ساخت شرکت‌هایی مانند آمازون و گوگل بخش زیادی از این بازار را از آن خود کرده‌اند و سامسونگ هنوز نتوانسته نخستین اسپیکر هوشمند خود را روانه‌ی بازار کند.

