ساعت گلکسی واچ اکتیو ۲ در مقابل گلکسی واچ اکتیو

سامسونگ دیشب و در جریان رویداد آنپکد ۲۰۱۹، به همراه معرفی گوشی‌های گلکسی نوت ۱۰، از نسل جدید ساعت هوشمند خود با نام گلکسی واچ اکتیو ۲ رونمایی کرد.

بعد از معرفی ساعت هوشمند گلکسی واچ اکتیو، سامسونگ بعد از ۶ ماه، از نسخه جدید این ساعت با قابلیت‌ها و امکانات بیشتر رونمایی کرد. همانند نسل قبل، گلکسی واچ اکتیو ۲ هم با هدف کمک به تناسب اندام طراحی شده و بر خلاف گلکسی واچ اکتیو، در دو اندازه متفاوت در دسترس قرار دارد.

از قابلیت‌های متنوع این ساعت هوشمند می‌توان پشتیبانی آن از LTE، باتری بزرگ‌تر، سنسورهای بیشتر و به طور کلی بهبودهایی از این دست اشاره کرد که در ادامه به طور مفصل به همه آن‌ها خواهیم پرداخت

اما قبل از پرداختن به جزئیات، نگاهی می‌اندازیم به ویژگی‌های روی کاغذ این دو ساعت تا به طور تقریبی با ویژگی‌های آن‌ها آشنا شویم.

بیشتر بخوانید: مروری بر مهم‌ترین خبرهای مراسم رونمایی گلکسی نوت ۱۰ سامسونگ

گلکسی واچ اکتیو گلکسی واچ اکتیو ۲ مشخصات فنی ۱.۱ اینچ ۱.۲ – ۱.۴ اینچ سایز نمایشگر ۴۰ میلی‌متر ۴۰ – ۴۴ میلی‌متر سایز بدنه ۳۶۰ × ۳۶۰ پیکسل ۳۶۰ × ۳۶۰ پیکسل وضوح تصویر سوپر امولد سوپر امولد نوع نمایشگر بلوتوث نسخه ۴.۲، NFC، GPS بلوتوث نسخه ۵، NFC، LTE، GPS اتصالات بی‌سیم ۱۰.۵ میلی‌متر ۱۰.۹ میلی‌متر عمق بله بله شتاب سنج بله بله ژیروسکوپ بله بله حسگر نور محیط بله بله سنسور ضربان قلب بله بله فشار سنج بله بله GPS بله بله مقاومت در برابر آب ۲۳۰ میلی‌آمپر ساعت ۲۴۷ – ۳۴۰ میلی‌آمپر ساعت ظرفیت باتری ۲۰۰ دلار ۲۸۰ – ۳۰۰ دلار قیمت

طراحی و نمایشگر

طراحی کوچک و جمع و جور گلکسی واچ اکتیو یکی از نقاط قوت این ساعت هوشمند به حساب می‌آمد که سامسونگ خوشبختانه یکی از مدل‌های گلکسی واچ اکتیو ۲ را با سایز تقریبا مشابهی طراحی کرده. برای کسانی هم که کار کردن روی نمایشگر کوچک برایشان مشکل است، سامسونگ گلکسی واچ اکتیو ۲ دیگری را با اندازه ۴۴ میلی‌متر طراحی کرده که فضای کافی و استانداردی را جهت استفاده راحت‌تر در اختیار کاربران قرار می‌دهد. برخلاف گلکسی واچ اکتیو که تنها با بدنه آلومینیومی عرضه می‌شد، گلکسی واچ اکتیو ۲ در دو مدل آلومینیومی و فولاد ضد زنگ روانه‌ بازار می‌شود که بند چرمی بسیار زیبای آن، جذابیت این ساعت را دوچندان می‌کند.

یکی از قابلیت‌های جذاب اضافه شده به گلکسی واچ اکتیو ۲، حاشیه‌های لمسی است. از آن‌جایی که نه در این نسل و نه در نسل قبل بزل چرخان وجود نداشت، سامسونگ تصمیم گرفت برای جبران این فقدان در ساعت هوشمند خود، حاشیه‌های لمسی را اضافه کند که به صورت مجازی و نه مکانیکی، قابل چرخاندن است.

نمایشگر ساعت کوچک‌تر کمی بزرگ‌تر از نسل قبل شده و از ۱.۱ اینچ به ۱.۲ اینچ ارتقا پیدا کرده است. همچنین نمونه بزرگ‌تر نیز از نمایشگری ۱.۴ اینچی بهره می‌برد. نوع نمایشگری هم که سامسونگ برای این ساعت و نمونه بزرگ‌تر در نظر گرفته طبق معمول از جنس سوپر امولد است که رنگ‌ها را شفاف و درخشان نشان می‌دهد و در زیر نور مستقیم آفتاب نیز مشکلی برای دیدن نمایشگر آن وجود نخواهد داشت.

قابلبت‌ها و امکانات نرم‌افزاری

سامسونگ در گلکسی واچ اکتیو ۲، سنسورهای LED مخصوص اندازه گیری ضربان قلب را دوبرابر نسل قبل کرده و به عدد ۸ رسانده است. افزایش سنسور نسبت به نسل قبل اگرچه ویژگی جدیدی محسوب نمی‌شود اما می‌تواند به میزان قابل توجهی دقت و اعتبار مقادیر اندازه‌گیری شده توسط ساعت را افزایش دهد.

همچنین سامسونگ قصد داشته همانند اپل، سیستم اندازه‌گیری نوار قلب را نیز به گلکسی واچ اکتیو ۲ بیاورد اما گفته می‌شود این شرکت فعلا درحال کار روی ویژگی‌های ‌آن است تا بتواند تاییدیه‌های لازم را از نهادهای نظارتی دریافت کند و مشخص نیست چه زمانی این قابلیت را به واچ اکتیو ۲ اضافه خواهد کرد. خوشبختانه سخت‌افزار مخصوص گرفتن نوار قلب در این ساعت وجود دارد بنابراین دیر یا زود این قابلیت به واچ اکتیو ۲ افزوده خواهد شد. علاوه‌بر این‌ها، سنسورهای شتاب‌سنج نیز تا دو برابر افزایش یافته‌اند و لذا گلکسی واچ اکتیو ۲ می‌تواند تا ۳۲G’s را اندازه گیری کند. این درحالیست که واچ اکتیو تنها ۱۶G’s را اندازه می‌گرفت.

تعداد برنامه‌های تناسب اندام در واچ اکتیو ۲ افزایش خاصی نداشته و همانند نسل قبل، این ساعت نیز از قابلیت شمارش گام، ردیاب الگوی خواب، ردیاب دویدن و امکاناتی نظیر آن بهره می‌برد و همچنین تمام اطلاعات مربوط به تناسب اندام شما در برنامه Samsung Health ذخیره خواهد شد. همچنین این ساعت می‌تواند به‌ عنوان ریموت کنترل برای دوربین گوشی‌های گلکسی اس ۹، نوت ۹ و اس ۱۰ مورد استفاده قرار بگیرد.

باتری

یکی دیگر از تغییراتی که سامسونگ در واچ اکتیو ۲ اعمال کرده، استفاده از باتری حجیم‌تر است که با توجه به نمایشگرهای بزرگ‌تر، انتخاب باتری حجیم‌تر امری کاملا منطقی به حساب می‌آمد. گلکسی واچ اکتیو با یک باتری ۲۳۰ میلی‌آمپر ساعتی می‌توانست تا یک روز با نمایشگر همیشه روشن دوام بیاورد؛ بنابراین از واچ اکتیو ۲ نیز عملکرد مشابهی را انتظار داریم.

ناگفته نماند در نسخه‌ای از ساعت‌های جدید می‌توان یک سیم کارت LTE نیز قرار داد! به این ترتیب دیگر نیازی نیست برای پاسخ دادن به پیام‌ها و تماس‌های دریافتی حتما به گوشی خود مراجعه کنید. زیرا هرکجا که باشید، واچ اکتیو ۲ می‌تواند این کارها را برایتان انجام دهد. بنابراین انتظار می‌رود مدلی که از سیم‌ کارت LTE‌ پشتیبانی می‌کند، مدت زمان کمتری نیز شارژدهی داشته باشد.

سخت‌افزار

سامسونگ هم در نسل قبل و هم در نسل جدید از پردازنده دو هسته‌ای اگزینوس ۹۱۱۰ و ۴ گیگابایت حافظه داخلی بهره برده و واچ اکتیو ۲ از این نظر هیچ پیشرفت قابل توجهی نسبت به قبل نداشته است. اما خوشبختانه در بخش رم پیشرفت محسوسی را شاهد هستیم. اگرچه مدل مجهز به وای‌ فای همچنان با همان ۷۶۸ مگابایت رم عرضه می‌شود، اما مدل LTE با دوبرابر رم بیشتر (۱.۵ گیگابایت) روانه‌ بازار خواهد شد تا کاربران تجربه‌ لذت بخشی از ساعت هوشمند جدید خود داشته باشند.

یکی از نقاط ضعف‌های بزرگ واچ اکتیو فقدان اسپیکر بود که بسیاری از کاربران را از خرید آن منصرف و در مواقعی نیز پشیمان کرد! اما واچ اکتیو ۲ هم از اسپیکر و هم از میکروفون بهره‌مند شده تا در محدوده‌ قیمتی خود، جا برای هیچ حرف و حدیثی باقی نگذارد.

قیمت

همانطور که در جدول بالا به آن اشاره شد، گلکسی واچ اکتیو کوچک‌تر با قیمت ۲۸۰ دلار و برادر بزرگ‌تر آن با قیمت ۳۰۰ دلار در دسترس قرار خواهند گرفت. این درحالیست که برای واچ اکتیو نسل قبل تنها باید ۲۰۰ دلار بپردازید. همچنین نسخه‌ LTE واچ اکتیو ۲ نیز که از استیل ضد زنگ ساخته شده، با قیمتی به مراتب گران‌تر روانه بازار خواهد شد که البته فعلا قیمتی برای آن مشخص نشده است. این ساعت‌ها در تاریخ ۵ شهریور ۹۸ (۲۷ آگوست ۲۰۱۹) روانه‌ بازار خواهند شد.

جمع‌بندی

به طور کلی گلکسی واچ اکتیو ۲ یک پیشرفت قابل توجهی را نسبت به نسل قبل خود داشته و با نمایشگر بزرگ‌تر، طراحی زیباتر، سنسورهای بیشتر و دقیق‌تر، پشتیبانی از LTE و بسیاری از ویژگی‌های دیگر، ارزش خرید بسیار بالایی دارد و خود را کاملا از واچ اکتیو جدا کرده است. اگرچه این دو ساعت اختلاف قیمتی زیادی دارند اما قابلیت‌های افزوده شده در واچ اکتیو ۲ به قدری زیاد هستند که هر کاربری را به خرید آن ترغیب می‌کند.

نظر شما در رابطه با این ساعت‌ها چیست؟ آیا گلکسی واچ اکتیو ۲ ارزش هزینه بیشتر را دارد؟

منبع: digitaltrends

The post ساعت گلکسی واچ اکتیو ۲ در مقابل گلکسی واچ اکتیو appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala