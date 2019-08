با معرفی رسمی گوشی‌های سری گلکسی نوت ۱۰ سامسونگ، تصمیم گرفتیم دو مدل از این دو گوشی را با یکدیگر مقایسه کنیم تا ببینیم کدام یک به بهترین شکل ممکن قادر خواهد بود نیاز کاربران را برطرف سازد.

در طول ۸ سالی که سامسونگ گوشی‌های سری نوت خود را معرفی کرد، امسال تنها سالی بود که شاهد معرفی بیش از ۱ گوشی از این خانواده بودیم. درواقع گوشی‌های سری نوت ۱۰ در سه مدل به بازار عرضه خواهند شد که با نام‌های نوت ۱۰، نوت ۱۰ پلاس و نوت ۱۰ پلاس ۵G شناخته می‌شوند.

از آن‌جایی که تفاوت نوت ۱۰ پلاس ۵G و نوت ۱۰ پلاس تنها در پشتیبانی از نسل پنجم اینترنت خلاصه می‌شود، از مقایسه این گوشی با دو مدل دیگر صرف نظر کرده و تنها به بررسی دو مدل اصلی می‌پردازیم.

شاید فکر کنید تفاوت این دو گوشی تنها به سایز آن‌ها بر می‌گردد اما در حقیقت اینطور نیست و یک سری تفاوت دیگر نیز وجود دارد که شاید برخی از کاربران را به خرید مدل دیگر ترغیب کند. پس با ما همراه باشید تا با بررسی این دو گوشی، به این نتیجه برسیم که کدام مدل برای کاربران مناسب‌تر است.

طراحی

برخلاف سری‌های قبلی، سامسونگ در طراحی نوت ۱۰ و نوت ۱۰ پلاس، دوربین سلفی را درون یک حفره در بخش فوقانی و مرکز نمایشگر تعبیه کرده است. حاشیه‌های کناری و بالایی هردو گوشی کاملا یکسان بوده و دکمه‌های مخصوص پاور و صدا هم در سمت چپ دستگاه قرار دارند. در واقع تنها تفاوت آن‌ها در طراحی کلی، به اندازه دو نمایشگر ختم می‌شود.

نمایشگر

همانطور که گفته شد، اصلی‌ترین جایی که گلکسی نوت ۱۰ و نوت ۱۰ پلاس را از هم متمایز می‌کند، نمایشگر این دوست. جایی که نوت ۱۰ با یک نمایشگر ۶.۳ اینچی از نوع داینامیک امولد، وضوح تصویر ۲۲۸۰ در ۱۰۸۰ و تراکم پیکسلی ۴۰۱ پیکسل بر اینچ و برادر بزرگ‌تر آن با یک نمایشگر ۶.۸ اینچی از نوع مشابه، وضوح تصویر ۳۰۴۰ در ۱۴۴۰ و تراکم پیکسلی ۴۹۸ پیکسل بر اینچ همراه است. اگرچه بکار بردن نمایشگری با چنین مشخصات برای نوت ۱۰ کمی عجیب به نظر می‌رسد، اما اگر دقیق‌تر به این قضیه نگاه کنیم، سامسونگ کمی در این زمینه به فکر مشتریان خود بوده. یعنی شما می‌توانید با پرداخت هزینه‌ای کمتر، گوشی با مشخصات تقریبا مشابه با نوت ۱۰ پلاس را خریداری کنید.

البته باید این نکته را یادآور شد که کیفیت نمایشگر نوت ۱۰ نه تنها به هیچ عنوان کم نیست، بلکه از درخشندگی و کیفیت کاملا مطلوب برخوردار است. همچنین هردو نمایشگر از تأییدیه +HDR10 نیز برخوردارند. نکته دیگری که باید به آن اشاره کنیم وجود حسگر اثر نگشت است که در هردو گوشی درون نمایشگر تعبیه شده و کلید سخت‌افزاری جدایی برای آن در نظر گرفته نشده است.

سخت‌افزار

پردازنده و حافظه رم: هردو گوشی از یک پردازنده اسنپدراگون ۸۵۵ یا اگزینوس ۹۸۲۵ (بسته به مناطق مختلف) بهره می‌برند. همچنین پردازنده گرافیکی برای مدل‌هایی با پردازنده اسنپدراگون، آدرنو ۶۴۰ و برای پردازنده‌های اگزینوس، Mali-G76 MP12 خواهد بود. اما در بخش رم، قوی‌ترین مدل نوت ۱۰ پلاس با ۱۲ گیگابایت رم، یعنی ۴ گیگابایت رم بیشتر نسبت به برادر کوچک‌تر خود، یک هیولای تمام عیار محسوب می‌شود.

حافظه‌ داخلی: در بخش حافظه‌ی داخلی نیز سامسونگ علاوه بر اینکه نوت ۱۰ پلاس را به دو حافظه‌ ۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایتی تفکیک‌ کرده، برای مدل ۵۱۲ گیگابایتی یک درگاه کارت حافظه نیز در نظر گرفته تا کاربر در صورت نیاز ۵۱۲ گیگابایت دیگر نیز به این حافظه بیافزاید! نوت ۱۰ اما نه تنها از درگاه کارت حافظه بی‌بهره است، بلکه تنها در یک مدل ۲۵۶ گیگابایتی عرضه می‌شود. لازم به ذکر است که حافظه‌ داخلی هردو گوشی از نوع UFS 3.0 هستند که این امر انتقال فایل‌های حجیم در این گوشی را با سرعت بیشتری نسبت به قبل ممکن می‌سازد.



باتری و شارژر: از آنجایی که نوت ۱۰ پلاس از نمایشگر بزرگ‌تر و با کیفیت‌تر برخوردار است، طبیعی است از یک باتری قوی‌تر نیز برخوردار باشد. اندازه بزرگ نوت ۱۰ پلاس نیز دست سامسونگ را تا حدودی برای انتخاب یک باتری بزرگ‌تر باز گذاشت و نتیجه‌ این امر، یک باتری حجیم ۴۳۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بود که از شارژر سریع ۴۵ واتی نیز پشتیبانی می‌کند!

در طرف مقابل نوت ۱۰ قرار دارد که با یک باتری نسبتا ضعیف ۳۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی عرضه شده و به وسیله یک شارژر ۲۵ واتی نیز شارژ می‌شود. البته هر دو این گوشی‌ها با شارژر ۲۵ واتی در جعبه عرضه می‌شوند و برای تهیه شارژر ۴۵ واتی نوت ۱۰ پلاس باید هزینه اضافی پرداخت کنید.

پورت‌ها و اتصالات: سامسونگ برای اولین بار تصمیم گرفت جک محبوب هدفون را در سری نوت خود حذف کند که البته طی یک بیانیه، علت حذف آن را توضیح داد. هردو گوشی نیز از یک کابل USB-C بهره می‌برند. به جز این پورت، هیچ ورودی دیگری برای نوت ۱۰ و نوت ۱۰ پلاس در نظر گرفته نشده است.

دوربین

در بخش دوربین هم تنها یک تفاوت دیده می‌شود که آن هم مربوط به دوربین زمان پرواز است و در نوت ۱۰ پلاس دیده می‌شود. به غیر از این دوربین، هیچ تفاوت دیگری بین دوربین‌های این دو گوشی دیده نمی‌شود. هردو گوشی به یک دوربین ۱۲ مگاپیکسلی اصلی، یک دوربین ۱۶ مگاپیکسلی الترا واید با زاویه دید ۱۲۳ درجه و یک دوربین ۱۲ مگاپیکسلی تله‌فوتو مجهز هستند و در بخش جلویی نیز یک سنسور ۱۰ مگاپیکسلی وظیفه ثبت تصاویر سلفی را بر عهده دارد.

قیمت

اگرچه تفاوت بین دو گوشی نوت ۱۰ پلاس و نوت ۱۰ به آن اندازه نیست که دو گوشی را در فاصله‌ی زیادی نسبت به یکدیگر قرار دهد، تفاوت قیمتی این دو حداقل ۱۵۰ دلار است!‍ نوت ۱۰ در یک مدل با ۸ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی عرضه می‌شود که قیمتی در حدود ۹۵۰ دلار دارد. اما برای خرید نوت ۱۰ پلاس که در دو مدل عرضه می‌شود، دو قیمت متفاوت ثبت شده است. کاربران برای خرید مدلی با ۸ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی باید حدودا ۱۱۰۰ دلار و برای خرید مدلی با ۱۲ گیگابایت رم و ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی، ۱۲۰۰ دلار بپردازند!

نظر شما در رابطه با این گوشی‌ها چیست؟ آیا نوت ۱۰ پلاس واقعا در برابر نوت ۱۰ ارزش خرید بیشتری دارد؟

