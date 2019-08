آیفون با نمایشگر تاشو در راه است اما ابتدا انتظار آیپد تاشو داشته باشید

اپل مشخصا در حال کار روی تکنولوژی دستگاه‌های تاشو است. این خبر را موسسه UBS اعلام کرده و جزئیات بیشتری هم در این زمینه منتشر کرده است. آنطور که مشخص شده، اپل از همین حالا در حال کار روی آیفون با نمایشگر تاشو است اما اپل احتمالا در ابتدا یک آیپد با نمایشگر تاشو عرضه خواهد کرد.

در گزارش UBS نوشته شده که اولین نسل از این دستگاه‌ها را در سال ۲۰۲۰ خواهیم دید اما احتمالا زمان عرضه عمومی آن در سال ۲۰۲۱ خواهد بود. در حال حاضر سامسونگ حاکم دنیای پتنت‌ها و فایل‌های قانونی مربوط به نمایشگرهای تاشو و تکنولوژی‌های مرتبط با آن است. بنابراین طبیعتا فعلا انتظار داریم که سامسونگ شرکت پشرو در این زمینه باشد اما باید بگوییم اپل هم همزمان روی تکنولوژی‌های مشابه کار می‌کند. پیشرفت اپل تا حدی بوده که UBS عقیده دارد سال دیگه ممکن است اولین محصول اپل با نمایشگر تاشو را ببینیم اما اگر این چنین نشود، به احتمال فراوان در سال ۲۰۲۱ شاهد آن خواهیم بود. همچنین UBS تاکید دارد که اولین محصول اپل با نمایشگر تاشو، یک آیپد خواهد بود و آیفون پس از آن ساخته و معرفی می‌شود.

جای تعجب نیست که بگوییم «قیمت» در حال حاضر بزرگ‌ترین نکته برای همه‌گیر شدن چنین دستگاه‌هایی است. طبق آخرین نظرسنجی‌های انجام شده، مشخص شده که کاربران حاضر هستند که ۴۰۰ الی ۵۰۰ دلار بیشتر از قیمت گوشی‌های فعلی خود پرداخت کنند و در عوض صاحب یک دستگاه با نمایشگر تاشو بشوند. قطعا دارندگان محصولات اپلی، کمی بیشتر از این مبلغ اضافه‌تر را پرداخت خواهند کرد اما چیزی که ثابت شده، این است که کاربران حاضر نیستند ۲۰۰۰ دلار و بیشتر برای یک گوشی با نمایشگر تاشو هزینه کنند.

تا به حال شرکت اپل چندین پتنت مختلف برای دستگاه‌هایی با نمایشگر تاشو هم ثبت کرده که نشان می‌دهد اپل در این قضیه، کاملا جدی است. چندین تصویر کانسپت هم از آیفون تاشو و آیپد تاشو منتشر شده که گفته می‌شود بر اساس شایعات ساخته شده‌اند.

اگر درباره یک چیز مطمئن باشیم، آن موضوع این است که اپل محتاطانه‌تر از سامسونگ عمل خواهد کرد. در حال حاضر سامسونگ در عرضه گلکسی فولد با مشکل مواجه شده و بسیاری به این غول تکنولوژی کره‌ای، از این بابت خرده می‌گیرند. با تمام این تفاسیر، شما درباره دستگاه‌هایی که نمایشگر تاشو دارند چه فکر می‌کنید؟ آیا به نظر شما اپل می‌تواند محصولی فوق العاده با نمایشگر تاشو عرضه کند؟

