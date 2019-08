بلک مجیک دوربین Pocket Cinema Camera 6K را معرفی کرد

شرکت بلک مجیک یا همان Blackmagic Design در بین کسانی که در حوزه فیلم‌برداری کار می‌کنند، محبوبیت زیادی دارد. دوربین‌های فیلم‌برداری این شرکت بسیار مشهور هستند و حالا یک دوربین جدید به خانواده آن‌ها اضافه شده که Pocket Cinema Camera 6K نام دارد. این دوربین بسیار شبیه به دوربین پاکت سینما نسل پیش است که می‌توانست با حداکثر رزولوشن ۴K فیلم‌برداری کند و سال گذشته معرفی شده بود. دوربین جدید نسبت نسل قدیمی، دو تفاوت بزرگ دارد، اول اینکه با رزولوشن ۶K فیلم‌برداری می‌کند و دوم اینکه سنسور آن از میکرو سه چهارم، به سوپر ۳۵ (یا همان APS-C در دنیای عکاسی) ارتقا یافته و بزرگ‌تر شده است.

جدا از رزولوشن ۶۱۴۴ در ۳۴۵۶ در فیلم‌برداری، بزرگ‌تر شدن سنسور در این دوربین به معنی بهبود عملکرد در نور کم و کنترل بیشتر روی عمق میدان است. این دوربین بلک مجیک از مانت لنزهای کانن EF برخوردار است تا لنزهای کاننی را بتوانید به سادگی به آن وصل کرده و استفاده کنید. همچنین بلک مجیک ادعا می‌کند که این دوربین تا ۱۳ پله دامنه دینامیکی خواهد داشت و ISO دوگانه آن از ۴۰۰ تا ۲۵۶۰۰ خواهد بود.

از نظر اتصالات و جایگاه پورت نیز این دوربین کاملا برای یک فیلم‌بردار حرفه‌ای ساخته شده است. پورت مینی XLR برای میکروفون، پورت کامل HDMI، پورت USB-C، پورت DC Power، ورودی ۳.۵ میلی‌متری میکروفون و یک پورت ۳.۵ میلی‌متری دیگر برای خروجی صدا به هدفون، از جمله پورت‌های قابل اتصال روی بدنه این دوربین هستند.

روی بدنه این دوربین دکمه‌های زیادی وجود ندارد و کاربر باید با نمایشگر ۵ اینچی لمسی که در بخش پشتی دوربین قرار گرفته، بیشتر کارهای خود را انجام دهد. این نمایشگر ۵ اینچی تفاوتی با نسل قبلی ندارد و همچنان همان کیفیت قابل قبول نسل قبل را ارائه می‌کند.

جدا از این موارد، بگذارید برویم سراغ اصلی‌ترین مشخصه این دوربین یعنی فیلم‌برداری. در بهترین حالت دوربین جدید بلک مجیک می‌تواند با رزولوشن ۶۱۴۴×۳۴۵۶ در حالت ۱۶:۹، با سرعت ۵۰ فریم در ثانیه فیلم‌برداری داشته باشد. حالت بعدی، شامل رزولوشن ۶۱۴۴×۲۵۶۰ در حالت ۲.۴:۱ می‌شود که حداکثر سرعت فیلم‌برداری در این رزولوشن ۶۰ فریم در ثانیه خواهد بود. حالت آخر هم که دوربین می‌تواند با حداکثر سرعت ۱۲۰ فریم در ثانیه فیلم‌برداری کند، رزولوشن ۲۸۶۸×۱۵۱۲ و با نسبت تصویر ۱۷:۹ است.

در تمام رزولوشن‌های گفته شده، سرعت‌های فیلم‌برداری سینمایی مثل ۲۴، ۲۵ و ۳۰ فریم در ثانیه هم موجود خواهد بود. دوربین بلک مجیک Pocket Cinema Camera 6K از همین امروز عرضه می‌شود و قیمت آن هم ۲۴۹۵ دلار تعیین شده است که تقریبا دو برابر نسل قبلی است.

