گلکسی نوت ۱۰ و گلکسی نوت ۱۰ پلاس (به همراه نسخه ۵G) پرچم‌داران جدید خانواده گلکسی هستند که تا به این لحظه با مشخصات و قابلیت‌های جالب، نظرات مثبت بسیاری را به خود جلب کرده‌اند. این گوشی‌ها نسبت با سایر محصولات خانواده نوت یا حتی سایر گوشی‌های خانواده گلکسی ظاهری متفاوت دارند؛‌ اما این تفاوت تنها محدود به ظاهر نیست و به نظر می‌رسد در پشتیبانی از بعضی کسب و کارهای سامسونگ نیز تفاوت‌هایی وجود دارد.

تا کنون تمامی گوشی‌های پرچم‌دار سامسونگ از هدست‌های واقعیت مجازی این شرکت یا همان خانواده Gear VR پشتیبانی می‌کردند، اما تحلیل‌گری به نام انشل سگ عنوان کرده است که محصولات جدید خانواده گلکسی نوت ۱۰ با هدست‌های Gear VR سازگار نیستند. او اوایل دیروز در توییت خود چنین نوشت:

من به تازگی تایید سامسونگ را دریافت کردم. هیچ نسخه‌ای از گلکسی نوت ۱۰ با Gear VR سازگار نیست.

تصمیم سامسونگ برای عدم پشتیبانی خانواده گلکسی نوت ۱۰ از هدست‌های Gear VR، در حالی‌که این شرکت مدتی قبل برای گلکسی اس ۱۰ و اس ۱۰ پلاس آداپتورهایی سازگار طراحی کرده بود، این پرسش را در ذهن ما ایجاد می‌کند که آیا کمپانی کره‌ای قصد دارد فعالیت در حوزه واقعیت مجازی مبتنی بر گوشی هوشمند را کنار بگذارد؟

اقدام سامسونگ در عدم پشتیبانی گلکسی نوت‌های جدید از هدست‌های واقعیت مجازی Gear VR، پس از اقدام گوگل برای پشتیبانی نکردن گوشی جدید پیکسل ۳a از پلتفرم Daydream VR در ماه مه اتفاق افتاد.

به‌نظر می‌رسد گوگل امیدش به واقعیت مجازی مبتنی بر موبایل را از دست داده است و شاید سامسونگ هم مانند او از این حوزه ناامید شده باشد. هدست‌های Gear VR سامسونگ از سال ۲۰۱۷ تا کنون به غیر از اضافه شدن پشتیبانی از پلتفرم Daydream، به‌روز رسانی دیگری را تجربه نکرده‌اند.

به نظر می‌رسد دلیل تصمیم سامسونگ مبنی بر پشتیبانی نکردن خانواده گلکسی نوت ۱۰ از هدست‌های Gear VR به استقبال کاربران بازمی‌گردد. شرکت‌ها همواره میزان پذیرش قابلیت‌های جدید دستگاه‌هایشان توسط کاربر را مورد ارزیابی قرار می‌دهند و بر همین اساس پروژه‌ها را حذف یا از اولویت خارج می‌کنند تا در بخش‌های سودآورتری سرمایه گذاری کنند.

هدست‌های Gear VR سامسونگ از ابتدا با قیمت‌ مناسبی به بازار عرضه می‌شدند تا همه توان خرید آن را داشته باشند. البته این قیمت پایین به معنای کیفیت نامناسب نبود و هدست‌های معرفی شده در زمان خود کیفیت قابل قبولی را ارائه می‌کردند. اما در حال حاضر هدست‌های مستقل زیادی در بازار وجود دارند که کیفیت بیشتری در اختیار کاربر قرار می‌دهند، اما قیمت آن‌ها نیز گاهی ۵ تا ۷ برابر بیشتر از هدست‌های سامسونگ اعلام می‌شود.

اگر چه هدست‌های واقعیت مجازی مبتنی بر گوشی‌های هوشمند ارزان‌تر هستند؛ اما این نوع دستگاه‌ها نیز با مشکلاتی مواجه هستند، برای مثال می‌توان به مصرف بسیار زیاد باتری اشاره کرد. گلکسی نوت ۵ با باتری ۳۰۰۰ میلی‌ آمپر ساعتی خود در هنگام استفاده با هدست Gear VR تنها ۴ تا ۵ ساعت دوام می‌آورد، این میزان برای باتری ۳۶۰۰ میلی‌آمپر ساعتی به حدود ۵.۵ الی ۶ ساعت می‌رسد و قطعا می‌توانید تصور کنید که دوام باتری ۳۵۰۰ میلی آمپر ساعتی گلکسی نوت ۱۰ یا باتری ۴۳۰۰ میلی آمپری گلکسی نوت ۱۰ پلاس تفاوت زیادی با مدت زمان اعلام شده برای نوت ۵ نخواهند داشت.

طبق ادعای تحلیل‌گران، کاربرانی که از هدست‌های واقعیت مجازی مبتنی بر گوشی هوشمند استفاده می‌کنند، حداقل روزی دوبار گوشی خود را به صورت کامل (۱۰۰ درصد) شارژ می‌کنند تا در هنگام بازی با مشکل روبرو نشوند. در واقع در چنین شرایطی، بسیاری از کاربران عمر باتری گوشی خود را فدای سرگرمی می‌کنند و شاید بعضی از آن‌ها از آسیبی که این شارژ و دشارژهای متوالی به عمر مفید باتری می‌رساند آگاه نباشند.

مشکل بعدی خود هدست Gear VR است. این دستگاه‌ها نسبت به نمایشگر گوشی‌های مورد پشتیبانی خود، از رزولوشن پایین‌تری استفاده می‌کنند؛ در حالی که کاربران حرفه‌ای موبایل گیمینگ به بازی روی نمایشگرهای با کیفیت Quad HD عادت کرده‌اند. ولی هنگام بازی با هدست‌ Gear VR و زمانی که گوشی در فاصله‌ای بسیار نزدیک با چشم قرار دارد، پیکسل‌ها به چشم می‌آیند و این یعنی کاهش کیفیت نسبت به زمانی که بازی‌ها را بدون هدست اجرا می‌کنیم. در نتیجه هدست Gear VR خود در کاهش کیفیت بازی‌ها موثر است.

موضوع دیگری که شاید برای بسیاری از کاربران نگران کننده نیز باشد و آن‌ها را از استفاده از این هدست‌ها منصرف کند؛ گرم شدن بیش از حد گوشی در هنگام اجرا کردن اپلیکیشن‌های واقعیت مجازی است. اگر از هدست Gear VR استفاده کرده باشید، در هنگام داغ شدن با پیغام «Gear VR را خاموش کنید، بگذارید خنک شود، سپس شروع کنید» مواجه شده‌اید. اگر در میانه گشت و گذار در مکان‌های جدید و سفر مجازی خود به نقاط مختلف دنیا باشید، یا بازی به نقطه حساسی رسیده باشد؛ قطعا این اتفاق برای شما ناراحت کننده خواهد بود. این موضوع برای گیمرهای حرفه‌ای قابل تحمل نخواهد بود؛ فریز شدن ناگهانی اپلیکیشن‌ها و بازی‌ها، بدون ذخیره شدن آن‌ها، ممکن است به از بین رفتن تلاشی چند ساعته منجر شود و کاربر مجبور شود بار دیگر همه آن مراحل را طی کند. البته در این مورد نمی‌توان هدست‌ها را مقصر اصلی گرم شدن گوشی دانست و در واقع، نیاز اپلیکیشن‌های واقعیت مجازی به توان حداکثری سخت افزار دلیل واقعی این اتفاق است.

علاوه بر موارد بیان شده، مشکل دیگر این است که در ابتدای راه اندازی هدست Gear VR، به کاربر اعلام می‌شود که نمی‌تواند حرکت کند و به اطراف برود و باید نشسته بازی یا گشت و گذار را انجام دهد. این در حالی است که بسیاری از هدست‌های دیگر و یا هدست‌های مستقل امکان حرکات آزادانه و حتی انجام حرکات رزمی را برای کاربر فراهم می‌کنند تا تجربه واقعی‌تری از بازی یا سیر و سیاحت خود داشته باشد.

Gear VR حاصل همکاری سامسونگ و فیس‌بوک (کمپانی مادر اوکولوس) بود. اوکولوس وظیفه تامین نرم افزار برای سامسونگ را بر عهده داشت و سامسونگ نیز طراحی و تولید هدست‌هایش را شخصا مدیریت می‌کرد. در ابتدا این همکاری با استقبال خوبی مواجه شد، تا حدی که تقریبا دو سال بعد گوگل را هم مجاب کرد تا پلتفرم اختصاصی واقعیت مجازی خودش با نام Daydream VR را عرضه کند.

اما با گذشت زمان و با کاهش استقبال کاربران از هدست واقعیت مجازی مبتنی بر گوشی‌های هوشمند، پشتیبانی از Gear VR برای کمپانی کره‌ای سخت‌تر شده است. ایده هدست‌های واقعیت مجازی مبتنی بر گوشی هوشمند همچنان جذاب و کاربردی به نظر می‌رسد، اما در صورتی که مشکلات ذکر شده رفع شوند و بتوان با خیال آسوده به استفاده از آن مشغول شد. در حال حاضر هدست‌های مستقل نسبت به هدست‌های مبتنی بر گشی‌های هوشمند محبوبیت بیشتری کسب کرده‌اند؛ زیرا مشکلاتی مانند خالی شدن باتری گوشی را ندارند و نمایشگرهای با کیفیت‌تری را ارائه می‌کنند.

