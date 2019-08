هواوی روز گذشته سیستم‌عامل اختصاصی خود به نام هارمونی را معرفی کرد که طبق اعلام این شرکت، برای انواع و اقسام گجت‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. حالا طبق اعلام یکی از افشاگران، ظاهرا هواوی میت ۳۰ لایت اولین گوشی مبتنی بر این سیستم‌عامل اختصاصی خواهد بود. به نظر می‌رسد مدل‌های استاندارد و پرو میت ۳۰ از EMUI 10 مبتنی بر اندروید Q بهره می‌برند.

در اواسط ماه سپتامبر شاهد معرفی گوشی‌های هواوی میت ۳۰ خواهیم بود.

در ابتدا گفته می‌شد هواوی میت ۳۰ لایت در ژوئیه به همراه دوربین چهارگانه معرفی می‌شود که این شرکت چینی در نهایت از گوشی نوا ۵i پرو رونمایی کرد و به همین خاطر احتمال ارائه همان گوشی ولی مجهز به سیستم‌عامل اختصاصی افزایش یافت. طبق اعلام این افشاگر، در اواسط ماه سپتامبر شاهد معرفی گوشی‌های هواوی میت ۳۰ خواهیم بود.

اگر میت ۳۰ لایت همان نوا ۵i پرو باشد، پس با یک گوشی مجهز به نمایشگر ۶.۲۶ اینچی LCD، تراشه کایرین ۸۱۰ و نمایشگر حفره‌دار سر و کار داریم. دوربین‌های اصلی هم از سنسور اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، دوربین اولترا واید ۸ مگاپیکسلی، دوربین ماکرو و تشخیص عمق بهره می‌برند. انرژی آن را یک باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌کند و حداکثر سرعت شارژ آن به ۲۰ وات می‌رسد.

منبع: GSM Arena

The post هواوی میت ۳۰ لایت احتمالا اولین گوشی مجهز به سیستم‌عامل هارمونی است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala