سنسورهای Quad Bayer که هر چهار پیکسل را در یک پیکسل ترکیب می‌کنند، در یک سال اخیر بسیار محبوب شده‌اند و قرار نیست به این زودی‌ها از میان ما بروند. بعد از اینکه شاهد عرضه چندین و چند گوشی از شرکت‌های مختلف با سنسور ۴۸ مگاپیکسلی بودیم، حالا Realme و ردمی سعی دارند گوشی‌هایی با دوربین ۶۴ مگاپیکسلی عرضه کنند که آن‌ها هم تکنولوژی Quad Bayer دارند و عکس‌هایی ۱۶ مگاپیکسلی تحویل می‌دهند. حالا اما نوبت به سامسونگ رسیده تا نسل جدید سنسورهای Quad Bayer را معرفی کند.

بخش دوربین این شرکت به تازگی در حساب کاربری توییتر خود اعلام کرده که قصد دارد نسل جدید سنسورهای Quad Bayer خود را معرفی کند که گفته می‌شود رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسلی خواهند داشت! ماه گذشته، در خبرها داشتیم که اولین گوشی‌ها با این دوربین در سال ۲۰۲۰ از راه می‌رسند اما حالا به نظر می‌رسد چند ماه زودتر و امسال، شاهد چنین سنسورهایی خواهیم بود.

درواقع چندی پیش یک منبع معتبر شایعه‌ای را اعلام کرد که نشان می‌داد شیائومی می‌خواهد از نسل جدید سنسورهای ISOCELL سامسونگ در گوشی شیائومی می میکس ۴ استفاده کند.

اگر شیائومی به زمان‌بندی هرساله خود برای معرفی گوشی‌های خانواده می میکس پایبند باشد، اولین گوشی که سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی Quad Bayer سامسونگ را دارد، می میکس ۴ خواه بود. هنوز مشخص نیست که اندازه این سنسور چقدر است اما تنها دو روز با معرفی این سنسور جدید فاصله داریم و اطلاعات آن را به زودی خواهیم فهمید. جنگ کلاسیک مگاپیکسل‌ها شاید تا قبل از سال گذشته به پایان رسیده بود اما حالا جنگ جدید در این زمینه شروع شده است که در آن شرکتی که سنسوری با رزولوشن بالاتر بسازد و عرضه کند، برنده خواهد بود.

سنسورهای ۱۰۸ مگاپیکسلی می‌توانند با ترکیب هر چهار پیکسل در یک پیکسل، عکس‌هایی با رزولوشن ۲۷ مگاپیکسل تحویل دهند که باید جزئیات زیادی داشته باشند. هنوز مشخص نیست که گوشی‌های مجهز شده به این سنسورها می‌توانند عکس‌هایی با رزولوشن اصلی ۱۰۸ مگاپیکسل ثبت کنند یا خیر. شاید در حالت Pro در اپلیکیشن دوربین این گوشی، چنین امکانی فراهم شده باشد اما از آن‌جایی که رزولوشن چنین عکس‌هایی ۱۲۰۳۲×۹۰۲۴ خواهد بود، پیشنهاد نمی‌کنیم که چنین عکس‌هایی ثبت کنید چرا که احتمالا هم پردازش آن‌ها زمان‌بر خواهد بود و هم جای زیادی از فضای داخلی گوشی شما اشغال می‌کنند. شما درباره چنین سنسورهایی چه فکر می‌کنید و آیا به نظر شما سنسورهای ۱۰۸ مگاپیکسلی می‌توانند کیفیت عکاسی با موبایل در شب را تا حد زیادی بهبود ببخشند؟

