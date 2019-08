بعد از اینکه سامسونگ شب گذشته از جدیدترین گوشی‌های سری نوت خود رونمایی کرد، تصمیم گرفتیم بزرگ‌ترین گوشی این سری یعنی گلکسی نوت ۱۰ پلاس را با برخی از قدرتمندترین گوشی‌های موجود در بازار مقایسه کنیم.

قبل از اینکه سامسونگ نوت ۱ را به بازار عرضه کند، در دست گرفتن یک گوشی بزرگ حس عجیبی داشت! شرکت‌های بزرگ تکنولوژی رغبت خاصی به گوشی‌های تبلت مانند یا به اصطلاح فبلت نشان نمی‌دادند تا اینکه سامسونگ با نوت ۱، رسما ورود خود را به دنیای گوشی‌های بزرگ اعلام کرد.

بعد از سامسونگ تقریبا همه شرکت‌ها به سمت تولید گوشی‌هایی با نمایشگر بزرگ حرکت کردند تا اینکه در حال حاضر اگر گوشی هوشمند کوچکی را در دست کسی ببینیم همان حسی عجیبی را خواهیم داشت که چند سال قبل با دیدن یک گوشی بزرگ داشتیم!

سامسونگ دیشب و در جریان دومین رویداد آنپکد خود در سال ۲۰۱۹، یکی از بزرگ‌ترین و قدرتمندترین گوشی‌های دنیا را معرفی کرد؛ گلکسی نوت ۱۰ پلاس با نمایشگر بسیار بزرگ ۶.۸ اینچی که در حال حاضر بعد از گوشی هواوی آنر نوت ۱۰ با نمایشگر ۶.۹۵ اینچی، بزرگ‌ترین گوشی در بازار آمریکا محسوب می‌شود. البته سامسونگ با حذف حاشیه‌ها سعی کرده گوشی را حدالامکان در اندازه‌ای معقول نگه دارد که البته تا حدودی موفق نیز عمل کرده است. چراکه هنگام کار با نوت ۱۰ پلاس، تقریبا ۹۰ درصد آنچه را که مشاهده می‌کنید به نمایشگر آن اختصاص دارد و بزرگی گوشی آزار دهنده نخواهد بود. هرچند همچنان کار کردن با آن برای افرادی که دست کوچکی دارند بسیار سخت است!

گوشی‌هایی با نمایشگر بزرگ که طرفداران زیادی نیز در دنیا دارند کم نیستند! برای مثال گوگل پیکسل ۳ ایکس ال (Google Pixel 3 XL) با ۶.۳ اینچ، گلکسی اس ۱۰ پلاس ۵G با ۶.۷ اینچ، وان پلاس ۷ پرو با ۶.۷ اینچ و همچنین آیفون XS Max با ۶.۵ اینچ گوشی‌های پرفروش و محبوب بازار محسوب می‌شوند که هرکدام از نمایشگرهای بسیار بزرگی برخوردارند.

سوالی که ممکن است به ذهن کاربران خطور کند این است که نمایشگر بزرگ چه فایده‌هایی ممکن است داشته باشد و چرا شرکت‌ها همه ساله به تولید گوشی‌هایی با نمایشگر بزرگ‌تر رغبت بیشتری نشان می‌دهند؟

طبیعتا نمایشگر بزرگ مزیت‌های بزرگی نیز به همراه دارد. برای مثال شما می‌توانید از یک نمایشگر با وضوح تصویر بالا برخوردار باشید. همانطور که وان پلاس ۷ پرو از یک نمایشگر با وضوح ۳۱۲۰ در ۱۴۴۰ برخوردار است. یا نوت ۱۰ پلاس با وضوح تصویر ۳۰۴۰ در ۱۴۴۰‍. همچنین فضای بیشتری برای تعبیه دوربین‌های بیشتر در پشت صفحه خواهید داشت. برای مثال گلکسی نوت ۱۰ پلاس علاوه بر سه دوربین اصلی، از یک دوربین زمان پرواز (ToF) نیز بهره‌مند است که توانایی اندازه گیری عمق میدان را دارد.

گوشی‌های بزرگ، امکان افزایش حجم باتری را نیز به تولیدکنندگان می‌دهند. اگرچه حجم باتری به تنهایی مدت زمان شارژدهی را مشخص نمی‌کند اما با این اوصاف در اکثر موارد گوشی‌هایی با باتری حجیم‌تر، مدت زمان بیشتری روشن خواهند ماند.

شاید تنها ایرادی که به گوشی‌های بزرگ می‌توان وارد کرد این باشد که نمی‌توان آن‌ها را به راحتی درون جیب قرار داد یا با یک دست به راحتی با آن‌ها کار کرد که خب در کنار مزیت‌های بزرگ، ضعف بزرگی نیز به حساب می‌آید.

مقایسه گلکسی نوت ۱۰ پلاس با گوشی‌های بزرگ بازار

همانطور که گفته شد، گلکسی نوت ۱۰ پلاس دیشب با خیل عظیمی از بهترین ویژگی‌ها و امکانات به همراه قدرتمندترین سخت‌افزار موجود معرفی شد. با این اوصاف مواردی در رابطه با این گوشی وجود دارند از جمله قیمت در برابر کارایی که ممکن است برخی از کاربران را نسبت به آن دلسرد کند. بنابراین تصمیم گرفتیم مشخصات این گوشی را به طور خلاصه با بزرگان موجود در بازار پرچم‌داران گوشی‌های هوشمند مقایسه کنیم تا ببینیم پرچم‌دار جدید سامسونگ چه حرف تازه‌ای برای گفتن دارد.

آیفون XS Max گلکسی اس ۱۰ پلاس وان پلاس ۷ پرو گلکسی اس ۱۰ ۵G گلکسی نوت ۱۰ پلاس گوشی ۶.۲۰ × ۳.۰۵ × ۰.۳۰ ۶.۲۰ × ۲.۹۲ × ۰.۳۱ ۶.۴۰ × ۲.۹۹ × ۰.۳۵ ۶.۴۰ × ۳.۰۴ × ۰.۳۱ ۶.۳۹ × ۳.۰۴ × ۰.۳۱ ابعاد ۲۰۸.۶ ۱۷۷ ۲۰۴ ۱۹۹.۶ ۱۹۵ وزن (گرم) ۶.۵ ۶.۴ ۶.۷ ۶.۷ ۶.۸ سایز نمایشگر (اینچ) ۲۶۸۸ × ۱۲۴۲ ۳۰۴۰ × ۱۴۴۰ ۳۱۲۰ × ۱۴۴۰ ۳۰۴۰ × ۱۴۴۰ ۳۰۴۰ × ۱۴۴۰ وضوح تصویر A12 Bionic اسنپدراگون ۸۵۵/اگزینوس ۹۸۲۰ اسنپدراگون ۸۵۵ اسنپدراگون ۸۵۵/اگزینوس ۹۸۲۰ اسنپدراگون ۸۵۵/اگزینوس ۹۸۲۵ پردازنده ۴GB ۸GB, ۱۲GB ۶GB, ۸GB, ۱۲GB ۸GB ۱۲GB رم ۶۴GB, 256GB, 512GB 128GB, 512GB, TB 128GB, 256GB 256GB, 512GB 256GB, 512GB حافظه داخلی ۱۲ مگاپیکسل، ۱۲ مگاپیکسل واید ۱۲ مگاپیکسل، ۱۶ مگاپیکسل الترا واید، ۱۲ مگاپیکسل واید ۴۸ مگاپیکسل، ۸ مگاپیکسل تله‌فوتو، ۱۶مگاپیکسل الترا واید ۱۲ مگاپیکسل، ۱۶ مگاپیکسل الترا واید، ۱۲ مگاپیکسل تله‌فوتو و یک دوربین زمان پرواز ۱۲ مگاپیکسل، ۱۶ مگاپیکسل الترا واید، ۱۲ مگاپیکسل تله‌فوتو و یک دوربین زمان پرواز دوربین اصلی ۷ مگاپیکسل ۱۰ مگاپیکسل و ۸ مگاپیکسل ۱۶ مگاپیکسل ۱۰ مگاپیکسل به علاوه سنسور زمان پرواز ۱۰ مگاپیکسل دوربین سلفی ۳.۱۷۴ میلی‌آمپر ساعت ۴.۱۰۰ میلی‌آمپر ساعت ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت ۴.۵۰۰ میلی‌آمپر ساعت ۴.۳۰۰ میلی‌آمپر ساعت باتری IP68 IP68 ندارد IP68 IP68 گواهی ضد آب بله بله خیر بله بله شارژر بی‌سیم پورت لایتنینگ USB-C و جک هدفون USB-C USB-C و جک هدفون USB-C پورت‌ها ۱.۴۵۰ – ۱.۱۰۰ دلار ۱۶۰۰ – ۱۰۰۰ دلار ۸۲۰ – ۶۷۰ دلار ۱.۴۰۰ – ۱.۳۰۰ دلار ۱.۲۰۰ – ۱.۱۰۰ دلار قیمت

با نگاهی به مشخصات بالا، می‌توان گفت که بهترین انتخاب، محصول قدرتمند و مقرون به صرفه وان پلاس است! چراکه هم از نمایشگر بهتری برخوردار است و هم از نظر سخت‌افزاری چیزی کمتر از رقبای خود ندارد. البته جدول بالا صرفا مشخصات روی کاغذ این گوشی‌ها را نشان می‌دهد و مسلما ذکر قابلیت‌های زیاد این گوشی‌ها از حوصله‌ی این متن خارج است. برای مثال گوشی گلکسی نوت ۱۰ پلاس از نظر امکانات و قابلیت‌های جذاب و کاربردی از باقی رقبا یک قدم جلوتر است. قلم S Pen نیز تا حد زیادی به جذابیت این گوشی و دو برادر آن افزوده است! وان پلاس ۷ پرو هم به گفته‌ی وان پلاس توانایی مقاومت در برابر آب را دارد و صرفا جهت کاهش هزینه، این شرکت از اخذ گواهی IP68 صرف نظر کرد.

از آن‌جایی که سامسونگ در سال ۲۰۱۹ به هیچ عنوان در بخش فروش گوشی‌های هوشمند خوب عمل نکرد و سود خالص آن به نسبت سال گذشته با افت شدیدی همراه بود، باید دید آیا گوشی‌های خانواده نوت ۱۰ با دریایی از امکانات خارق‌العاده و جذاب می‌توانند بخشی از این ضررها را جبران کنند یا خیر.

انتخاب شما از بین گوشی‌های بالا چیست؟ به نظر شما گوشی دیگری در بازار وجود دارد که ارزش خرید بالاتری نسبت به این گوشی‌ها داشته باشد؟

