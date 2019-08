زمانی که کلمه میلیاردر به گوشمان می‌رسد، شاید اولین چیزی که به ذهن بیاید خانه‌های مجلل و خودروهای لوکس باشد. اما در دنیای میلیاردهای حوزه فناوری این موضوع کمی متفاوت است. گرچه گاهی تصاویر و خبرهایی از خانه‌های بزرگ، ویلاهای مجلل، جت‌های شخصی و خودروهای گران قیمت این افراد منتشر می‌شود؛ اما بعضی از ثروتمندان دنیای فناوری از خودرو ساده‌ای استفاده می‌کنند که شاید تصورش را نمی‌کردید.

با توجه به این موضوع، تصمیم گرفتیم تا نگاهی بیاندازیم به خودروهای بعضی از نام‌های بزرگ دنیای فناوری که از طریق کسب و کار خود به ثروت هنگفتی رسیده‌اند و نام خود را در فهرست‌های میلیاردرهای دنیا ثبت کرده‌اند:

جف بزوس

مدیر عامل و موسس آمازون مدتی است به صدر نشینی بیل گیتس در فهرست ثروتمندترین‌ها پایان داده است و اکنون به عنوان ثروتمندترین فرد روی زمین شناخته می‌شود. اما این عنوان هم نتوانست او را برای داشتن خودروهای سوپر اسپورت و لوکس سلبریتی‌های امروزی وسوسه کند.

با توجه به آن‌چه در کتاب «فروشگاه همه چیز» یا The Everything Store ذکر شده است، بزوس از سال ۲۰۱۳ از یک دستگاه هوندا آکورد استفاده می‌کند. البته این ساده پسندی فقط به خودرو محدود می‌شود و جالب است بدانید که آقای مدیر عامل برای جابجایی از یک جت شخصی گلف‌ استریم G650ER هم استفاده می‌کند که ۶۵ میلیون دلار می‌ارزد!

مارک زاکربرگ

بنیان‌گذار و مدیر عامل فیس‌بوک، مارک زاکربرگ، بیش از ۷۵ میلیارد دلار ثروت دارد و اکنون در جایگاه پنجم از فهرست ثروتمندترین‌ افراد دنیا ایستاده است. بر خلاف این ثروت افسانه‌ای، زاکربرگ همیشه ظاهری معمولی داشته است؛ او در لباس پوشیدن، سفر کردن و البته خودروهای مورد استفاده‌اش همیشه سادگی را انتخاب می‌کند.

مدت‌هاست زاکربرگ از سه خودرو Acura TSX مشکی، فولکس واگن هاچ‌بک و هوندا فیت استفاده می‌کند که گفته می‌شود ارزش هر یک از آن‌ها به ۳۰ هزار دلار هم نمی‌رسد.

ایلان ماسک

با توجه به این‌ که ماسک مدیر عامل خودروسازی تسلا است، چندان جای تعجب ندارد که از خودروهای این کمپانی استفاده کند. او مدتی قبل در توییتی به این موضوع اشاره کرد که به چند خودرو علاقه دارد، ولی اغلب از تسلا Model S Performance استفاده می‌کند. قیمت این خودرو نزدیک به ۹۰ هزار دلار است و به تازگی موفق شده است به مجموعه منتخب «خودروهای سال» راه پیدا کند.

البته ماسک اعلام کرده است زمانی که با فرزندانش باشد، معمولا از Model 3 Performance یا Model X استفاده می‌کند. علاوه بر خودروهای تولید شده توسط تسلا، ماسک یک دستگاه فورد Model T و یک جگوار Roadster از سری E-type 1 را نیز در مجموعه‌اش دارد.

اما شاید جذاب‌ترین خودرو او اتومبیل زیر دریایی لوتوس اسپیریت مدل ۱۹۷۶ باشد که در سال ۱۹۷۷ در فیلم The Spy Who Loved Me از سری فیلم‌های جیمز باند مورد استفاده قرار گرفت. او این خودرو را با قیمت ۹۹۷ هزار دلار از یک حراجی در لندن خریداری کرد.

بیل گیتس

شاید اطلاع داشته باشید که بیل گیتس یک کلکسیون از اتومبیل‌های لوکس را در اختیار دارد. او در مصاحبه با مجری معروف، الن دیجنرس، اعلام کرد که پس از تاسیس مایکروسافت، بزرگترین ولخرجی‌‌اش خرید یک پورش ۹۱۱ بود که البته مدتی بعد آن را فروخت. در سال ۲۰۱۲، مالک جدید موفق شد در یک حراجی این خودرو را به قیمت ۸۰ هزار دلار بفروشد.

گفته می‌شود یکی از بهترین خودرهای موجود در کلکسیون بیل گیتس یک مدل پورش ۹۵۹ است.

مایکل دل

موسس کمپانی دل به ولخرجی و افراط در خرید املاک در مکان‌هایی مانند هاوایی، کارائیب و آستین معروف است. همچنین، او مجموعه‌ای از اتومبیل‌های لوکس را هم در اختیار دارد که شامل خودروهای پورش باکستر مدل ۲۰۰۴، پورش کاررا جی‌تی و هامر H2 است.

لری الیسون

لری الیسون، موسس و مدیر عامل شرکت اوراکل نیز به دلیل افراط در خرج کردن دارایی‌اش شناخته می‌شود. الیسون مجموعه‌ای از خانه‌ها، اتومبیل‌ها، هواپیماها و قایق‌های تفریحی را در اختیار دارد.

اما هنگامی که بحث خودرو به میان بیاید، او ۴ مدل آئودی R8، مک‌لارن F1، لکسوس LFA و لکسوس LS 600h L را ترجیح می‌دهد. البته آقای میلیاردر به دلیل هدیه‌های گران قیمتی که به دوستانش می‌دهد نیز شناخته می‌شود که برای نمونه می‌توان به خودرو Acura NSX با قیمتی بیش از ۱۰۰ هزار دلار اشاره کرد.

جک ما

موسس و رئیس گروه علی‌بابا (بزرگترین شرکت تجارت الکترونیک در چین) یکی از ثروتمندترین افراد حال حاضر است. اما اگر او را نمی‌شناختید، نمی‌توانستید با نگاه کردن به اتومبیلش تشخیص دهید در رده میلیاردهای دنیا قرار دارد. جک ما نیز مانند زاکربرگ سادگی را ترجیح می‌دهد و از یک خودرو Roewe RX5 SUV استفاده می‌کند که حدود ۱۵ هزار دلار قیمت دارد.

تراویس کالانیک

مدیر عامل سابق اوبر، ثروت خود را در هر زمینه‌ای که فکرش را بکنید خرج می‌کند به جز خودرو!



او در سال ۲۰۱۶ اعتراف کرد که یک BMW M3 مدل ۱۹۹۹ دارد، اما دینام آن از کار افتاده و ضمنا گواهی‌نامه رانندگی او نیز منقضی شده است.

لری پیج و سرگئی برین

بنیان‌گذاران گوگل با اختلاف بسیار کمی اکنون در رده دهمین و یازدهمین افراد ثروتمند در دنیا قرار گرفته‌اند و مانند بسیاری از افراد حاضر در این لیست، از جت‌های شخصی و قایق‌های تفریحی لوکس لذت می‌برند. اما پیج و برین در زمینه خرید خودرو انتخابی معمولی داشتند و هر دو تویوتا پریوس را به عنوان اتومبیل شخصی خود انتخاب کردده‌اند.

ریچارد برنسون

برنسون تاجر و میلیاردر خود ساخته‌ای است که گروه ویرجین را تاسیس کرد. ثروت فعلی او در حدود ۴ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

او بیشتر وقت خود را برای پرواز با جت شخصی‌اش صرف می‌کند، اما به رانندگی هم علاقه دارد و زمانی که قصد داشته باشد راهی جاده شود، پشت فرمان یک Range Rover می‌نشیند که هر ساله توسط این خودروساز به عنوان هدیه برایش فرستاده می‌شود. او در مصاحبه‌ای اعلام کرد که اولین اتومبیلش یک موریس ماینر مدل ۱۹۶۸ بود.

منبع: Business Insider

