با سیاست جدیدی که اپل در راستای حفظ امنیت و حریم شخصی کاربران خود در پیش گرفته، کار برای فیسبوک و واتسپ بسیار سخت شده است.

هنگامی که از امنیت و حفظ حریم شخصی صحبت می‌کنیم، اپل یکی از شرکت‌هایی است که نام آن ناخودآگاه به ذهنمان خطور می‌کند. در زمینه‌ امنیت اپل از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کند و به همین دلیل کمتر و یا شاید هیچوقت شاهد این نبوده‌ایم که کاربری به دلایل امنیتی از اپل و خدماتش گله‌مند باشد.

به گزارش The Information، اخیرا اپل سیاست سخت‌گیرانه‌ جدیدی را در پیش گرفته که کار را برای واتسپ و فیسبوک تا حدودی سخت می‌کند. این شرکت تصمیم گرفته برای تماس‌های صوتی اینترنتی که به وسیله‌ی برنامه‌های پیام‌رسان از قبیل واتسپ و فیسبوک مسنجر صورت می‌گیرد، محدودیت‌هایی را اعمال کند.

پیش‌تر سیستم‌عامل iOS به این برنامه‌ها اجازه‌ می‌داد هنگام اجرا در پس زمینه‌، داده‌های کاربران را جمع آوری کنند. اما اپل در رویداد WWDC 2019 از قابلیت جدیدی رونمایی کرد که حریم خصوصی کاربران iOS را بیش از پیش قدرتمندتر و نفوذ ناپذیرتر می‌کند.

اپل به کمک این قابلیت جدید، دسترسی برنامه‌های پیام‌رسان در پس‌زمینه را تنها به تماس‌های VOIP (انتقال همزمان مکالمات تلفنی روی یک شبکه دیتا) محدود می‌سازد و لذا این برنامه‌ها به هیچ داده دیگری دسترسی نخواهند داشت. تغییرات اعمال شده اما دو برنامه‌ی واتسپ و فیسبوک مسنجر را بیشتر تحت تأثیر قرار داده است. چراکه اپل تاکنون به این دوبرنامه اجازه می‌داد بدون محدودیت از کاربران داده جمع‌آوری کنند.

طبق گفته The Information، ظاهرا واتسپ بیشتر از فیسبوک مسنجر از این سیاست سخت‌گیرانه متضرر خواهد شد. چراکه این برنامه از قابلیت تماس‌ صوتی به روش‌های مختلفی از جمله اجرای رمزگذاری سرتاسری استفاده می‌کرده است. با کمک این روش، واتسپ به کاربران این اطمینان را می‌داد که هنگام گفت‌و‌گو با مخاطبین، تمام فایل‌ها و پیام‌های ارسال شده فقط و فقط بین دو کاربر منتقل خواهد شد و حتی خود واتسپ هم نمی‌تواند از محتویات آن با خبر شود. اما به نظر می‌رسد که واتسپ دیگر قادر به انجام چنین کاری نباشد.

فیسبوک اما اعلام کرد سیاست اپل تأثیر خاصی روی برنامه‌‌های این شرکت نخوهد داشت. فیسبوک ادعا می‌کند از API طراحی شده برای VOIP اپل هیچ‌گاه برای جمع‌آوری اطلاعات کاربران استفاده نکرده و اگرچه اقدامات اپل امری حیاتی و قابل توجه بوده، اما فیسبوک هیچگاه مرتکب اشتباهی نشده است. سخنگوی این شرکت اعلام کرد:

واضح بگویم، ما در حال حاضر از PushKit VoIP API برای ارائه‌ی پیام‌رسانی کاملا امن در سطح جهانی بهره می‌بریم و نه برای جمع‌آوری داده‌های کاربران!

با این اوصاف اپل با جدیت تمام روی این مسئله کار می‌کند و قرار است در iOS 13، رسما از این ویژگی استفاده کند. نسخه سیزدهم سیستم‌عامل iOS قرار است در تاریخی نامشخص در ماه سپتامبر سال جاری برای کاربران عرضه شود.

