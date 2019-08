درحالیکه سامسونگ برای نسخه جهانی گلکسی نوت ۱۰ و نوت ۱۰ پلاس از پردازنده جدید اگزینوس ۹۸۲۵ استفاده کرده، اما استفاده از پردازنده اسنپدراگون ۸۵۵ برای مدل‌های مخصوص آمریکا کمی ناامید کننده بود. چراکه سامسونگ می‌توانست از پردازنده جدید اسنپدراگون یعنی ۸۵۵ پلاس در نوت ۱۰ استفاده کند که این اتفاق نیفتاد.

جالب اینجاست که هنوز یک هفته از رونمایی گلکسی نوت ۱۰ نگذشته که شایعات زیادی پیرامون پرچم‌دار بعدی سامسونگ به گوش می‌رسد. تاکنون اطلاعات زیادی در رابطه با گلکسی S11 به بیرون درز پیدا نکرده است جز اینکه گفته می‌شود سامسونگ برخی از ویژگی‌های جذاب در بخش دوربین را در نوت ۱۰ استفاده نکرده تا آن را به یازدهمین پرچم‌دار سری S اضافه کند. خبر دیگر هم به اسم رمز این گوشی اشاره می‌کرد که پیکاسو نام داشت. اما در جدیدترین شایعات، گفته می‌شود سامسونگ قصد دارد گلکسی S11 را به همراه پردازنده‌‌ای جدید و قدرتمند ساخت شرکت کوالکام یعنی اسنپدراگون ۸۶۵ روانه بازار کند.

کوالکام مدتی پس از عرضه اسنپدراگون ۸۵۵، از نسخه بهبودیافته آن تحت عنوان اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس رونمایی کرد که از نظر عملکرد پردازشی و گرافیکی، ۱۵ الی ۳۰ درصد بهتر از نسخه استاندارد بود و در گوشی‌های گیمینگ ایسوس راگ فون ۲ (ROG Phone) و شیائومی بلک شارک ۲ پرو (Black Shark 2 Pro) نیز از آن استفاده شد. اما در مقایسه با پردازنده بعدی کوالکام که ظاهرا اسنپدراگون ۸۶۵ نام دارد، حتی ۸۵۵ پلاس نیز حرفی برای گفتن نخواهد داشت!

کافی است به بنچمارکی که اخیرا از این پردازنده گرفته شده نگاهی بیندازید تا متوجه قدرت خارق‌العاده آن شوید. این اطلاعات توسط Ice Universe در توئیتر به اشتراک گذاشته شده که معمولا خبرهای این منبع قابل اعتماد هستند.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، دستگاهی که این پردازنده روی آن تست شده توانسته در بخش تک هسته‌ای، امتیاز بالای ۴۱۶۰ را کسب کند که در مقایسه با امتیاز ۳۶۰۰ کسب شده توسط پردازنده نسل قبل پیشرفت قابل توجهی محسوب می‌شود. اگرچه این پردازنده همچنان در بخش تک هسته‌ای توان رقابت با پردازنده‌ فوق‌العاده اپل یعنی A12 Bionic را ندارد. پردازنده اپل توانست در آزمون تک هسته‌ای امتیاز خارق‌العاده ۴۷۰۰ را کسب کند که حتی سامسونگ در جدیدترین پردازنده خود، اگزینوس ۹۸۲۵، نیز نتوانسته به این عدد دست یابد و این پردازنده که در نوت ۱۰ نیز بکار رفته، امتیاز ۴۵۰۰ را در بخش تک هسته‌ای به نام خود ثبت کرده است.

اما در بخش چند هسته‌ای، اسنپدراگون ۸۶۵ یک هیولای تمام عیار محسوب می‌شود! این پردازنده توانسته امتیاز فوق‌العاده ۱۲۹۴۶ را در بخش چند هسته‌ای کسب کند که آن را بالاتر از پردازنده‌های اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس با امتیاز ۱۱۲۰۰، اگزینوس ۹۸۲۵ با امتیاز ۱۰۵۰۰ و حتی A12 Bionic با امتیاز ۱۱۶۰۷ قرار داده است.

البته این امتیازات قطعا با آنچه که نسخه نهایی پردازنده اسنپدراگون کسب می‌کند متفاوت خواهد بود اما همچنان باید این اعداد و ارقام را جدی گرفت. مشخصا کوالکام درحال کار روی یک پردازنده‌ بسیار قدرتمند است که به راحتی پردازنده‌های نسل قبل این شرکت را پشت سر می‌گذارد و در بخش چند هسته‌ای، حداقل از تمام پردازنده‌های موجود عملکرد بهتری را از خود نشان می‌دهد.

این را هم نباید فراموش کرد که این پردازنده در شرایطی تست شده که دستگاه مورد نظر از اندروید ۱۰ به عنوان سیستم‌عامل استفاده می‌کرده و تنها از ۶ گیگابایت رم برخوردار بود! این یعنی نه سیستم‌عامل به آن صورت برای پردازنده بهینه شده و نه میزان رم برای یک پردازنده بالارده کافی به نظر می‌رسد. پس قطعا می‌توان گفت این اعداد و ارقام نهایی نیست و احتمالا اسنپدراگون ۸۶۵ قوی‌تر از آنچه که تصور می‌کنیم خواهد بود!

البته نکته‌ای که نباید آن را فراموش کرد، آیفون‌های ۱۲ هستند که به احتمال زیاد به پردازنده A13 اپل (یا هرآنچه که اپل نسل جدید پردازنده‌های خود را می‌نامد) مجهز خواهند بود. یعنی شاید اسنپدراگون ۸۶۵ توانسته باشد در بخش چند هسته‌ای A12 Bionic را شکست دهد، اما اینکه بتواند A13 را نیز شکست دهد همچنان مشخص نیست و باید تا رویداد آینده اپل منتظر ماند و دید پردازنده جدید این شرکت چقدر قدرتمند خواهد بود. البته A12 Bionic در بخش چند هسته‌ای، تنها ۱۰ درصد نسبت به پردازنده A11 بکار رفته در آیفون ۸ و آیفون ۸ پلاس عملکرد بهتری داشته و اگر اپل بخواهد روند رو به رشد خود را با چنین سرعتی پیش ببرد، قطعا در مقابل پردازنده‌های جدید حرفی برای گفتن نخواهد داشت.

گفتنی‌ است هم پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ کوالکام و هم پردازنده A13 اپل قرار است با لیتوگرافی ۷ نانومتری EUV (معادل Extreme Ultra Violet، فوق فرابنفش) راهی بازار شوند و این یعنی توانایی‌ و کیفیت پردازنده‌های فعلی به طور چشمگیری بهبود خواهد یافت. لازم به ذکر است اپل در نظر دارد با همکاری شرکت تایوانی TSMC، پردازنده‌های جدید خود را تولید کند و این درحالیست که کوالکام به احتمال زیاد با کمک سامسونگ به تولید پردازنده قدرتمند خود در سال ۲۰۲۰ مشغول خواهد شد.

